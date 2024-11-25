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    Netflix'in Yüzyıllık Yalnızlık dizisinden fragman yayınlandı

    Gabriel García Márquez'in unutulmaz eseri Yüzyıllık Yalnızlık'ın merakla beklenen dizi uyarlamasından fragman yayınlandı. Dizi, önümüzdeki ay Netflix'te izleyici ile buluşacak.
    Yüzyıllık Yalnızlık dizisinden yeni fragman Tam Boyutta Gör
    İngilizce olmayan film ve dizilerin eskisinden çok daha geniş bir kitleye ulaşmasına olanak sağlayan Netflix, son dönemde bu alanda oldukça dikkat çekici işlere imza atıyor. Bu işlerden biri olan Yüzyıllık Yalnızlık (One Hundred Years of Solitude), önümüzdeki ay izleyici ile buluşacak. Merakla beklenen dizi için tanıtım çalışmalarını sürdüren Netflix, bugün diziden yeni bir fragman daha yayınladı.

    Yüzyıllık Yalnızlık, adından da anlaşılacağı üzere Gabriel García Márquez'in unutulmaz eserinin bir uyarlaması. Kolombiyalı yazarın 1967 tarihli romanı, dünya edebiyatının en önemli eserleri arasında kabul ediliyor. Bu yüzden dizi uyarlamasından da beklentiler epey yüksek.

    Yüzyıllık Yalnızlık, 11 Aralık'ta İzleyici ile Buluşacak

    Uyarlandığı roman gibi One Hundred Years of Solitude de kurgusal bir Güney Amerika kasabası olan Macondo'da geçiyor ve Buendia ailesinin birden fazla jenerasyona yayılan hikâyesini anlatıyor.

    Toplamda 16 bölümden oluşan bu dizi uyarlaması, Kolombiya'da çekildi. Gabriel García Márquez'in ailesi de dizinin yapımına katkıda bulundu. Tamamı İspanyolca çekilen One Hundred Years of Solitude, Netflix'in bugüne kadar Latin Amerika'da çektiği en yüksek bütçeli dizi olma özelliğini taşıyor.

    Dizinin uyarlandığı romanın tanıtım yazısı şöyle:

    "Gabriel García Márquez, çocukluk döneminde yaşadıklarından esinlenerek kaleme aldığı eserinde bir ailenin altı kuşak boyunca yaşadıklarını anlatıyor. Yazarın döngüsel bir çizgide ilerlediği romanında Buendía ailesinin yaşadıkları, büyülü gerçeklikle bezeli edebî bir şölene dönüşüyor. Ailenin yüz yıl boyunca kurtulamadığı lanet, Úrsula ve José’nin evlenmesi üzerine başlıyor. Altı kuşak boyunca süren bu kısır döngünün içinde çarpık aile ilişkilerine, doğaüstü olaylara ve bir halkın doğuşundan yok oluşuna kadar geçen süreye tanıklık edebilirsiniz. Márquez; büyücülerin, sihir yapan çingenelerin, toprak yiyen kızın, dev kırmızı karıncaların ve öldükten sonra dirilen ruhların cümbüşü içinde geçen romanda bürokrasiye başkaldırıyı ve emek sömürüsünü de işliyor."

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    R
    ru1ns 4 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 6 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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