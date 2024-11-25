Netflix'in Yüzyıllık Yalnızlık dizisinden fragman yayınlandı

Yüzyıllık Yalnızlık, adından da anlaşılacağı üzere Gabriel García Márquez'in unutulmaz eserinin bir uyarlaması. Kolombiyalı yazarın 1967 tarihli romanı, dünya edebiyatının en önemli eserleri arasında kabul ediliyor. Bu yüzden dizi uyarlamasından da beklentiler epey yüksek.
Yüzyıllık Yalnızlık, 11 Aralık'ta İzleyici ile Buluşacak
Uyarlandığı roman gibi One Hundred Years of Solitude de kurgusal bir Güney Amerika kasabası olan Macondo'da geçiyor ve Buendia ailesinin birden fazla jenerasyona yayılan hikâyesini anlatıyor.
Toplamda 16 bölümden oluşan bu dizi uyarlaması, Kolombiya'da çekildi. Gabriel García Márquez'in ailesi de dizinin yapımına katkıda bulundu. Tamamı İspanyolca çekilen One Hundred Years of Solitude, Netflix'in bugüne kadar Latin Amerika'da çektiği en yüksek bütçeli dizi olma özelliğini taşıyor.
Dizinin uyarlandığı romanın tanıtım yazısı şöyle:
"Gabriel García Márquez, çocukluk döneminde yaşadıklarından esinlenerek kaleme aldığı eserinde bir ailenin altı kuşak boyunca yaşadıklarını anlatıyor. Yazarın döngüsel bir çizgide ilerlediği romanında Buendía ailesinin yaşadıkları, büyülü gerçeklikle bezeli edebî bir şölene dönüşüyor. Ailenin yüz yıl boyunca kurtulamadığı lanet, Úrsula ve José’nin evlenmesi üzerine başlıyor. Altı kuşak boyunca süren bu kısır döngünün içinde çarpık aile ilişkilerine, doğaüstü olaylara ve bir halkın doğuşundan yok oluşuna kadar geçen süreye tanıklık edebilirsiniz. Márquez; büyücülerin, sihir yapan çingenelerin, toprak yiyen kızın, dev kırmızı karıncaların ve öldükten sonra dirilen ruhların cümbüşü içinde geçen romanda bürokrasiye başkaldırıyı ve emek sömürüsünü de işliyor."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.