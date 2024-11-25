Netflix'in Yüzyıllık Yalnızlık dizisinden fragman yayınlandı

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Tam Boyutta Gör İngilizce olmayan film ve dizilerin eskisinden çok daha geniş bir kitleye ulaşmasına olanak sağlayan Netflix, son dönemde bu alanda oldukça dikkat çekici işlere imza atıyor. Bu işlerden biri olan Yüzyıllık Yalnızlık (One Hundred Years of Solitude), önümüzdeki ay izleyici ile buluşacak. Merakla beklenen dizi için tanıtım çalışmalarını sürdüren Netflix, bugün diziden yeni bir fragman daha yayınladı.

Yüzyıllık Yalnızlık, adından da anlaşılacağı üzere Gabriel García Márquez'in unutulmaz eserinin bir uyarlaması. Kolombiyalı yazarın 1967 tarihli romanı, dünya edebiyatının en önemli eserleri arasında kabul ediliyor. Bu yüzden dizi uyarlamasından da beklentiler epey yüksek.

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Uyarlandığı roman gibi One Hundred Years of Solitude de kurgusal bir Güney Amerika kasabası olan Macondo'da geçiyor ve Buendia ailesinin birden fazla jenerasyona yayılan hikâyesini anlatıyor.

Toplamda 16 bölümden oluşan bu dizi uyarlaması, Kolombiya'da çekildi. Gabriel García Márquez'in ailesi de dizinin yapımına katkıda bulundu. Tamamı İspanyolca çekilen One Hundred Years of Solitude, Netflix'in bugüne kadar Latin Amerika'da çektiği en yüksek bütçeli dizi olma özelliğini taşıyor.

Dizinin uyarlandığı romanın tanıtım yazısı şöyle:

"Gabriel García Márquez, çocukluk döneminde yaşadıklarından esinlenerek kaleme aldığı eserinde bir ailenin altı kuşak boyunca yaşadıklarını anlatıyor. Yazarın döngüsel bir çizgide ilerlediği romanında Buendía ailesinin yaşadıkları, büyülü gerçeklikle bezeli edebî bir şölene dönüşüyor. Ailenin yüz yıl boyunca kurtulamadığı lanet, Úrsula ve José’nin evlenmesi üzerine başlıyor. Altı kuşak boyunca süren bu kısır döngünün içinde çarpık aile ilişkilerine, doğaüstü olaylara ve bir halkın doğuşundan yok oluşuna kadar geçen süreye tanıklık edebilirsiniz. Márquez; büyücülerin, sihir yapan çingenelerin, toprak yiyen kızın, dev kırmızı karıncaların ve öldükten sonra dirilen ruhların cümbüşü içinde geçen romanda bürokrasiye başkaldırıyı ve emek sömürüsünü de işliyor."

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