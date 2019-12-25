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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DH okurları yılın en iyi alt seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]

    DH okurları yılın en iyi ürünlerini seçiyor. Yılın en iyi akıllı telefonu kategorisinin son anketinde 2019'un en iyi giriş seviyesi akıllı telefonunu seçiyoruz.
    1 sa.
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    DH okurları yılın en iyi alt seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]
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    2019 yılı içerisinde hemen hemen her bütçeye uygun akıllı telefonlar kullanıcıların beğenisine sunuldu. Biz de DH okuyucularıyla beraber her segment için yılın en iyi akıllı telefonlarını seçiyoruz. Yılın en iyi üst seviye, orta-üst seviye ve orta seviye akıllı telefonlarını tamamen DH takipçilerinin oylarıyla seçtikten sonra şimdi de 2019'un en iyi giriş seviyesi akıllı telefonu olmaya aday modelleri oylarınıza sunuyoruz.

    Ayrıca Bkz. "DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyor [Anket]"

    Yazımızın devamında yer alan ankette oy kullanarak kategorisinde yılın en iyisi dediğiniz cihazı destekleyerek yılın en iyi alt seviye akıllı telefonuna siz karar verin. Sizin seçiminiz olan cihaz listede yoksa yorumlarınızda belirterek listeye girmesini de sağlamanız mümkün. 

    2019'un en iyi alt seviye telefonu hangisi? Oy Ver 241 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

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    smart1978 1 sa. en beğenilen
    Devlet alt seviyeyi kaldirdi :) ... Altseviye diye birsey yok :) ...
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    portative 36 dk.
    Huawei p smart 2019 tabiiki de.
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    orientem 52 dk.
    Alt seviye cihazların ana sıkıntısı yazılım oluyor genelde. İçlerinde en iyi yazılımsal destek sunan Nokia.
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    bkadem 57 dk.
    Iphone 11 listede yok
    Yanıtla +1
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    smart1978 1 sa. en beğenilen
    Devlet alt seviyeyi kaldirdi :) ... Altseviye diye birsey yok :) ...
    Yanıtla +4
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    alemburda34 1 sa.
    Alt seviyeyi bilmem ama giriş seviyesi diye teknolojide bir terim var. Başlığı oluşturan arkadaşın dikkatine. Yazı içinde kullanacağına azda başlıkta kullansaymış.
    Yanıtla +1
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    DokuzKuyrukluTilki 1 sa. deoks
    E ortada da yoklardı? Ayrıca 1500 tlye var bu telefonlar listedekiler de aynı banttalar neredeyse. Alt diye bir piyasa kalmadı. Amiral, üst orta ve orta alt var.
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    DokuzKuyrukluTilki 1 sa.
    Bu nasıl liste? 1500 tllik note 8 yok, note 7 yok, mi a3 yok. Ne bunlar orta mı? Hepsi aynı fiyat neredeyse.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    deoks 1 sa. DokuzKuyrukluTilki
    2019'un en iyi alt seviye telefonu.
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