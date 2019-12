DH okurları yılın en iyi alt seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]

Tam Boyutta Gör

2019 yılı içerisinde hemen hemen her bütçeye uygun akıllı telefonlar kullanıcıların beğenisine sunuldu. Biz de DH okuyucularıyla beraber her segment için yılın en iyi akıllı telefonlarını seçiyoruz. Yılın en iyi üst seviye, orta-üst seviye ve orta seviye akıllı telefonlarını tamamen DH takipçilerinin oylarıyla seçtikten sonra şimdi de 2019'un en iyi giriş seviyesi akıllı telefonu olmaya aday modelleri oylarınıza sunuyoruz.

Yazımızın devamında yer alan ankette oy kullanarak kategorisinde yılın en iyisi dediğiniz cihazı destekleyerek yılın en iyi alt seviye akıllı telefonuna siz karar verin. Sizin seçiminiz olan cihaz listede yoksa yorumlarınızda belirterek listeye girmesini de sağlamanız mümkün.

2019'un en iyi alt seviye telefonu hangisi? Redmi 8 Samsung Galaxy M20 Nokia 4.2 LG Q60 Casper VIA E3 Vestel Venus V7 Huawei Y7 2019 Oy Ver 241 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 2019'un en iyi alt seviye telefonu hangisi? Redmi 8 Samsung Galaxy M20 Nokia 4.2 LG Q60 Casper VIA E3 Vestel Venus V7 Huawei Y7 2019 Anket Sonlandı 241 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 2019'un en iyi alt seviye telefonu hangisi? 57% Redmi 8 137 oy 20% Samsung Galaxy M20 49 oy 7% Nokia 4.2 16 oy 3% LG Q60 7 oy 1% Casper VIA E3 3 oy 3% Vestel Venus V7 8 oy 9% Huawei Y7 2019 21 oy 241 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

Redmi 8

Xiaomi Redmi 8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy M20

V çentikli Galaxy M10 ve Galaxy M20 tanıtıldı

Nokia 4.2

HMD Global bütçe dostu Nokia 4.2'yi tanıttı

LG Q60

LG Q60, K50 ve K40 duyuruldu!

Casper VIA E3

Vestel Venus V7

Huawei Y7 2019

Huawei Y7 2019 tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı