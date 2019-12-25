DH okurları yılın en iyi alt seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]

2019 yılı içerisinde hemen hemen her bütçeye uygun akıllı telefonlar kullanıcıların beğenisine sunuldu. Biz de DH okuyucularıyla beraber her segment için yılın en iyi akıllı telefonlarını seçiyoruz. Yılın en iyi üst seviye, orta-üst seviye ve orta seviye akıllı telefonlarını tamamen DH takipçilerinin oylarıyla seçtikten sonra şimdi de 2019'un en iyi giriş seviyesi akıllı telefonu olmaya aday modelleri oylarınıza sunuyoruz.
Ayrıca Bkz. "DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyor [Anket]"
Yazımızın devamında yer alan ankette oy kullanarak kategorisinde yılın en iyisi dediğiniz cihazı destekleyerek yılın en iyi alt seviye akıllı telefonuna siz karar verin. Sizin seçiminiz olan cihaz listede yoksa yorumlarınızda belirterek listeye girmesini de sağlamanız mümkün.
2019'un en iyi alt seviye telefonu hangisi? Oy Ver 241 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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DH okurları yılın en iyi orta-üst seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]
DH okurları yılın en iyi orta seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]