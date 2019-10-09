Xiaomi Redmi 8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Giriş seviyesi akıllı telefon segmentinde en beğenilen seri durumundaki Redmi büyümeye devam ediyor. Hindistan’da tanıtılan serinin en yeni üyesi Redmi 8 yine fiyatına göre tatmin edici özellikler sunuyor.
Redmi 8 özellikleri ve fiyatı
Redmi 8 aslında Redmi 8A modelinin biraz daha gelişmiş versiyonu olarak gösterilebilir. 6.2 inçlik çentikli ekranında 1540x720 piksel çözünürlük sunan Redmi 8 modeli 12nm sürecindeki 8 çekirdekli Snapdragon 439 yonga setinden güç alıyor.Ayrıca Bkz. "İlk 7nm grafik yongalı oyuncu bilgisayarı MSI Alpha 15 oldu"
3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB depolama kapasitesi seçenekleri olan Redmi 8 modelinde 5000mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile destekleniyor. Arka kısımda 12MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera, ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde tek kamera bulunuyor.
FM radyo özelliği de bulunan Redmi 8 modelinin 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi olan versiyonu 113$ civarında satılacak. 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi için bir fiyat yok ancak 100$ civarında olacaktır.
https://www.androidpolice.com/2019/10/09/xiaomi-redmi-8-release/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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1080p video playback @ 60 fps - Qualcomm® Adreno™506 GPU olurdu.
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