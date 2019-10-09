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    Xiaomi Redmi 8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi’nin giriş seviyesinde iddialı olacak yeni silahı Redmi 8 duyuruldu. 5000mAh kapasiteli batarya, 18W hızlı şarj, çift arka kamera önemli özellikleri arasında.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi Redmi 8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Giriş seviyesi akıllı telefon segmentinde en beğenilen seri durumundaki Redmi büyümeye devam ediyor. Hindistan’da tanıtılan serinin en yeni üyesi Redmi 8 yine fiyatına göre tatmin edici özellikler sunuyor.

    Redmi 8 özellikleri ve fiyatı

    Redmi 8 aslında Redmi 8A modelinin biraz daha gelişmiş versiyonu olarak gösterilebilir. 6.2 inçlik çentikli ekranında 1540x720 piksel çözünürlük sunan Redmi 8 modeli 12nm sürecindeki 8 çekirdekli Snapdragon 439 yonga setinden güç alıyor.

    Ayrıca Bkz. "İlk 7nm grafik yongalı oyuncu bilgisayarı MSI Alpha 15 oldu"

    3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB depolama kapasitesi seçenekleri olan Redmi 8 modelinde 5000mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile destekleniyor. Arka kısımda 12MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera, ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde tek kamera bulunuyor.

    FM radyo özelliği de bulunan Redmi 8 modelinin 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi olan versiyonu 113$ civarında satılacak. 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi için bir fiyat yok ancak 100$ civarında olacaktır.

     


    https://www.androidpolice.com/2019/10/09/xiaomi-redmi-8-release/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    gcb1903 1 gün en beğenilen
    4-64 ve Sd 439 ile HD ekrana 5000 mah batarya gayet iyi bir kombinasyon olmuş. 113 dolar para mı? Garantili almaya gerek yok. Kaçakları 700 800 arası satılır. Bedava resmen. Büyük markaların garip çöp giriş seviyelerine 1500 lira vermeye gerek yok.
    4-64 ve Sd 439 ile HD ekrana 5000 mah batarya gayet iyi bir kombinasyon olmuş. 113 dolar para mı? Garantili almaya gerek yok. Kaçakları 700 800 arası satılır. ...
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    1 Yanıt Yanıtla +16
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    dostum kertenkele 12 sa.
    Dolar etiketine bakmayın kullanıcıya ulaşmadı en az 2000 tl onun
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    gcb1903 1 gün Erasmus78
    Dua ile kayıt işlemleri mevcut. Duayı nasıl yapacağız derseniz miui forum gibi yerler yardımcı olacaktır.
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    xsw 1 gün
    Snapdragon 450 işlemci de olabilirmiş artısı
    X9 LTE modem 300 Mbps/150 Mbps Download/Upload Hızları
    1080p video playback @ 60 fps - Qualcomm® Adreno™506 GPU olurdu.
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    DH Misafiri 1 gün
    800 tl olacaksa olur 1200 olursa satmaz yoksa 1450 note 7 var 100 bonus veriyor git onu al daha iyi
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    DH Misafiri 1 gün
    Redmi note 7 kullaniyorum daha farklı bi markanin cihazını kullanıyordum yemin ederim resmen hammallik yapiyormusum redmi hem hızlı hem kasmıyor hem saklama alanı bol hem batarya olarak harika hemde kullandığım diğer marka cihazdan 700 TL daha ucuz şiddetle tavsiye ederim
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    Musty3535123 1 gün
    işlemciyi ortada giriş seviyesine düşürmüşler, olmadı bu.
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    DH Misafiri 1 gün
    cihazların üreticilerinden öte SAR değeri gibi teknik verilere de bakmak lazım. sadece ürünün işlemcisi, pil ömrü önemli değil. cihazın yaydığı zarrlı sinyal miktarı da önemli. ucuz cihaz alacağım diye beyninizi pişirmenin de bir anlamı yok. 2019 model cihaz yerine 2017 model olanı alın ama kaliteli ürün alın.
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    a_y_k_u_t 1 gün
    Ne yazık ki işler dediğiniz gibi yürümüyor. Mesela redmi 7 şuan piyasada. Hatta redmi 8'den işlemci olarak daha iyi (sd 632). 3-32'lik versiyonun yurtdışı fiyatı 99 dolardı. Noldu hiç kimse telefonu getirmedi. Satan olmadı. Yurtiçi garantili fiyatı ise tam 1000 lira. Keşke herşey dediğiniz gibi kolay olsa.
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    Sirchade 1 gün
    Birkaç uygulama kurup sadece internet, bankacılık ve temel iletişim kullanacaklar için mükemmel cihaz olmuş bence. S439 günlük işlere her türlü yeter zaten miui da gerekli akıcılığı sağlıyor.
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    gcb1903 1 gün en beğenilen
    4-64 ve Sd 439 ile HD ekrana 5000 mah batarya gayet iyi bir kombinasyon olmuş. 113 dolar para mı? Garantili almaya gerek yok. Kaçakları 700 800 arası satılır. Bedava resmen. Büyük markaların garip çöp giriş seviyelerine 1500 lira vermeye gerek yok.
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    Erasmus78 1 gün gcb1903
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