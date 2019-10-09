Xiaomi Redmi 8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Giriş seviyesi akıllı telefon segmentinde en beğenilen seri durumundaki Redmi büyümeye devam ediyor. Hindistan’da tanıtılan serinin en yeni üyesi Redmi 8 yine fiyatına göre tatmin edici özellikler sunuyor.

Redmi 8 özellikleri ve fiyatı

Redmi 8 aslında Redmi 8A modelinin biraz daha gelişmiş versiyonu olarak gösterilebilir. 6.2 inçlik çentikli ekranında 1540x720 piksel çözünürlük sunan Redmi 8 modeli 12nm sürecindeki 8 çekirdekli Snapdragon 439 yonga setinden güç alıyor.

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3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB depolama kapasitesi seçenekleri olan Redmi 8 modelinde 5000mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile destekleniyor. Arka kısımda 12MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera, ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde tek kamera bulunuyor.

FM radyo özelliği de bulunan Redmi 8 modelinin 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi olan versiyonu 113$ civarında satılacak. 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi için bir fiyat yok ancak 100$ civarında olacaktır.