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    DH okurları yılın en iyi orta seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]

    DH okurları yılın en iyi ürünlerini seçiyor. Sizce yılın en iyi orta seviye akıllı telefonu hangisi? Gelin yılın en iyi orta segment telefonuna hep birlikte karar verelim.
    4 sa.
    1,3b
    25
    20
    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    DH okurları yılın en iyi orta seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]
    Tam Boyutta Gör

    Geride bıraktığımız 2019 yılında da çeşitli fiyat aralıklarında birçok akıllı telefon modeli duyuruldu. Özellikle orta seviyedeki akıllı telefon çeşitliliği adeta göz dolduruyor. Peki 2019 yılında duyurulan telefonlar arasında orta segmente konuşlanan en iyi telefon hangisi? Gelin yılın en iyi orta seviye telefonuna hep birlikte karar verelim. 

    Ayrıca Bkz. "DH okurları yılın en iyi orta-üst seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]"

    Hemen aşağıda yer alan ankette oy kullanarak sizin için en iyisi olduğunu düşündüğünüz akıllı telefona karar verebilirsiniz. Sizin seçiminiz olan cihaz listede yoksa yorumlarınızda belirterek listeye girmesini de sağlamanız mümkün. 

    2019'un en iyi orta seviye telefonu hangisi? Oy Ver 542 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

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    celik44 14 dk.
    Redmi note 8 pro hayal kırıklığıdır.
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    ilkerk88 19 dk.
    AT AVRAT XİAOMİ
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    cumur 28 dk.
    tabiki Xiaomi çıkması sürpriz olmadı hiç şaşırmadım
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    flegga34 29 dk.
    Note 8 Pro tabii ki aksini iddia eden zavallıdır
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    prenssabahattin 40 dk.
    Şaomi fan boylari nerelerde
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    No Smoking 58 dk.
    Direk şâvmi ye bastım hayırlı olsun
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    Vrataski 1 sa.
    1500 TL civarına telefon bakıyorum. Tabi bu konuyu görünce daldım direkt. Birinci gelen telefon 2500 TL Meğer ben alt seviye bakıyormuşum.
    Yanıtla +1
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    Mr.Prestige 1 sa.
    Redmi note 8 giriş seviye mi oluyor ki?
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    b@d0 1 sa.
    2 ay da olsa kullanmaktan müthiş keyif aldığım Mİ 9T
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    Kerim5100 1 sa.
    Hayret iPhone 8 konup birinci gösterilmemiş xD
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    dh anket, yılın en iyi orta seviye telefonu ve
    5 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler android Anıl Burak Karadede orta seviye telefonlar
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