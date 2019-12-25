DH okurları yılın en iyi orta seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]

Geride bıraktığımız 2019 yılında da çeşitli fiyat aralıklarında birçok akıllı telefon modeli duyuruldu. Özellikle orta seviyedeki akıllı telefon çeşitliliği adeta göz dolduruyor. Peki 2019 yılında duyurulan telefonlar arasında orta segmente konuşlanan en iyi telefon hangisi? Gelin yılın en iyi orta seviye telefonuna hep birlikte karar verelim.
Ayrıca Bkz. "DH okurları yılın en iyi orta-üst seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]"
Hemen aşağıda yer alan ankette oy kullanarak sizin için en iyisi olduğunu düşündüğünüz akıllı telefona karar verebilirsiniz. Sizin seçiminiz olan cihaz listede yoksa yorumlarınızda belirterek listeye girmesini de sağlamanız mümkün.
2019'un en iyi orta seviye telefonu hangisi? Oy Ver 542 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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