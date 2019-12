DH okurları yılın en iyi orta seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]

Tam Boyutta Gör

Geride bıraktığımız 2019 yılında da çeşitli fiyat aralıklarında birçok akıllı telefon modeli duyuruldu. Özellikle orta seviyedeki akıllı telefon çeşitliliği adeta göz dolduruyor. Peki 2019 yılında duyurulan telefonlar arasında orta segmente konuşlanan en iyi telefon hangisi? Gelin yılın en iyi orta seviye telefonuna hep birlikte karar verelim.

Ayrıca Bkz. "DH okurları yılın en iyi orta-üst seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]"

Hemen aşağıda yer alan ankette oy kullanarak sizin için en iyisi olduğunu düşündüğünüz akıllı telefona karar verebilirsiniz. Sizin seçiminiz olan cihaz listede yoksa yorumlarınızda belirterek listeye girmesini de sağlamanız mümkün.

2019'un en iyi orta seviye telefonu hangisi? Oppo Reno2 Z Nokia 7.2 Xiaomi Mi 9T Vestel Venus Z40 Redmi Note 8 Pro Samsung Galaxy A50 Honor 9X Casper VIA A4 Meizu 16Xs TCL Plex Oy Ver 542 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 2019'un en iyi orta seviye telefonu hangisi? Oppo Reno2 Z Nokia 7.2 Xiaomi Mi 9T Vestel Venus Z40 Redmi Note 8 Pro Samsung Galaxy A50 Honor 9X Casper VIA A4 Meizu 16Xs TCL Plex Anket Sonlandı 542 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 2019'un en iyi orta seviye telefonu hangisi? 6% Oppo Reno2 Z 30 oy 3% Nokia 7.2 17 oy 47% Xiaomi Mi 9T 257 oy 2% Vestel Venus Z40 9 oy 28% Redmi Note 8 Pro 150 oy 8% Samsung Galaxy A50 46 oy 1% Honor 9X 3 oy 1% Casper VIA A4 6 oy 4% Meizu 16Xs 21 oy 1% TCL Plex 3 oy 542 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

Oppo Reno2 Z

Nokia 7.2

Nokia 7.2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi 9T

Redmi K20 ve K20 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Vestel Venüs Z40

Mekanizmalı ön kameraya sahip Vestel Venus Z40 satışa başladı

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro duyuruldu: İşte detaylar

Samsung Galaxy A50

Honor 9X

Honor 9X ve 9X Pro resmen tanıtıldı

Casper VIA A4

Meizu 16Xs

Meizu'nun üç arka kameralı ilk telefonu Meizu 16Xs tanıtıldı

TCL Plex

TCL Plex ülkemizde satışa çıktı