HMD Global bütçe dostu Nokia 4.2'yi tanıttı

HMD Global bugün düzenlediği Mobil Dünya Kongresi etkinliğinde su damlası çentikli 5.71 inç HD+ ekrana sahip Nokia 4.2 Android One telefonunu tanıttı. Snapdragon 439 işlemci ve 2/3 GB RAM ile gelen cihaz Android 9.0 (Pie) işletim sistemi ile çalışıyor.

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Nokia 4.22'nin arka tarafında 13 megapiksel ve 2 megapiksel sensör içeren çift kamera sistemi mevcut. Önde ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası var. Cam arka panele yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı bulunan cihaz 3.000 mAh kapasiteli bir pil taşıyor.

Nisan'da raflarda olacak

Siyah ve Pembe renk seçenekleri ile sunulan Nokia 4.2'nin 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanına sahip varyantının fiyatı 169 dolar. 3 GB RAM ve 32 GB hafızalı model ise 199 dolara satılacak. Akıllı telefonun önümüzdeki Nisan ayında mağazalardaki yerini alması bekleniyor.