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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HMD Global bütçe dostu Nokia 4.2'yi tanıttı

Barcelona'daki Mobil Dünya Kongresi tüm hızıyla devam ederken markalar da yeni akıllı telefonlarını tanıtmayı sürdürüyor. HMD Global uygun fiyatı ile dikkat çeken Nokia 4.2 modelini tanıttı.
2 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HMD Global bugün düzenlediği Mobil Dünya Kongresi etkinliğinde su damlası çentikli 5.71 inç HD+ ekrana sahip Nokia 4.2 Android One telefonunu tanıttı. Snapdragon 439 işlemci ve 2/3 GB RAM ile gelen cihaz Android 9.0 (Pie) işletim sistemi ile çalışıyor.
Ayrıca Bkz. "Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X tanıtıldı!"
Nokia 4.22'nin arka tarafında 13 megapiksel ve 2 megapiksel sensör içeren çift kamera sistemi mevcut. Önde ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası var. Cam arka panele yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı bulunan cihaz 3.000 mAh kapasiteli bir pil taşıyor.

Nisan'da raflarda olacak

Siyah ve Pembe renk seçenekleri ile sunulan Nokia 4.2'nin 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanına sahip varyantının fiyatı 169 dolar. 3 GB RAM ve 32 GB hafızalı model ise 199 dolara satılacak. Akıllı telefonun önümüzdeki Nisan ayında mağazalardaki yerini alması bekleniyor.

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DH Misafiri 2 ay
Ekrandan ses olayı yeni değil yanılmayalım mı mix 1 ve 2 modeli sesi ekrandan veriyordu zaten 2 yıllık teknoloji
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DH Misafiri 2 ay
Ne kadar donanim meraklisiniz. Hersey donanim degil. Satis sonrasi destek guncelleme de önemli. Eksikleri olabilir tabi ki ama alinmicak bir cihaz değil.
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rtsbora 2 ay
Xiaomi güncelleme konusunda pek çok firmadan daha iyi. Redmi serisi ucuz cihazlarına bile en az 1 android güncellemesi getiriyor. Artı olarak MIUI güncellemeleri veriyor.
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tugares 2 ay
Tatlış bi telefon :)
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Mr. Jingles 2 ay
Yemişim Redmi’yi Galaxy’i. Her şey donanım değil. Güncelleme almayan telefon = çöp telefondur. Sırf donanımı birazcık iyi diye çıktığı sürümle kaderine terkedilen telefonu alacak kadar saf değiliz.
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hamza5806 2 ay
Çok ponçik bir telefon ama altta bosluk olacaksa ustte centik olmasinin mantigi nedir
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Bloodin 2 ay
Ya Nokia, kusura bakma da kuzum, o fiyata Redmi Note 7 var, en kötü Galaxy M20 var, kim bakat Snapdragon 439'un yüzüne Allah aşkına?
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