Xiaomi Mi 9T Pro tanıtıldı: İşte fiyatlar!

Xiaomi’nin Redmi K20 Pro modelinin ismini değiştirerek Avrupa pazarına sunacağı Mi 9T Pro resmiyet kazandı. Amiral gemisi seviyesindeki Mi 9T Pro modelinin fiyatları piyasaya göre oldukça uygun tutulmuş.

Xiaomi Mi 9T Pro özellikleri

Xiaomi Mi 9T Pro modelinde 6.39 inçlik Full HD+ AMOLED ekran olduğunu görüyoruz. Mekanizmalı ön kamera sayesinde tamamen çerçevesiz hale gelen telefon 19.5:9 en boy oranı ve 600 nit parlaklığa sahip.

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Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alan telefona 6GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleri eşlik ediyor. Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde Sony IMX586 sensör, 13MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 8MP çözünürlüğünde 2x optik yakınlaştırmalı telefoto sensör yer alıyor. Açılır kapanır mekanizma içerisinde bulunan ön kamera ise 20 MP çözünürlüğünde. 4000 mAh boyutunda batarya ile gelen telefon 27W hızlı şarj desteğine sahip.

Xiaomi Mi 9T Pro fiyatı

Xiaomi Mi 9T Pro modeli Avrupa’da fiyat açısından farklılaşıyor. Almanya’da 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi barındıran versiyon 323 Avro iken 128GB kapasiteli versiyon 354 Avro. Fransa ve İtalya’da ise fiyatlar 100 Avro daha pahalı. Polonya ve İspanya’da ise 64GB versiyon 80 Avro daha pahalı. Yani en ucuz fiyatlandırma Almanya’da diyebiliriz. Bakalım Türkiye’de hangi fiyatlandırma baz alınacak?