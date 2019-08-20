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Xiaomi Mi 9T Pro tanıtıldı: İşte fiyatlar!

Redmi K20 Pro modelini temel alan Xiaomi Mi 9T, amiral gemisi donanımı ile yeni bir Pocophone F1 fırtınası yaratabilir. Xiaomi Mi 9T Pro özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin Redmi K20 Pro modelinin ismini değiştirerek Avrupa pazarına sunacağı Mi 9T Pro resmiyet kazandı. Amiral gemisi seviyesindeki Mi 9T Pro modelinin fiyatları piyasaya göre oldukça uygun tutulmuş.

Xiaomi Mi 9T Pro özellikleri

Xiaomi Mi 9T Pro modelinde 6.39 inçlik Full HD+ AMOLED ekran olduğunu görüyoruz. Mekanizmalı ön kamera sayesinde tamamen çerçevesiz hale gelen telefon 19.5:9 en boy oranı ve 600 nit parlaklığa sahip.

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Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alan telefona 6GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleri eşlik ediyor. Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde Sony IMX586 sensör, 13MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 8MP çözünürlüğünde 2x optik yakınlaştırmalı telefoto sensör yer alıyor. Açılır kapanır mekanizma içerisinde bulunan ön kamera ise 20 MP çözünürlüğünde. 4000 mAh boyutunda batarya ile gelen telefon 27W hızlı şarj desteğine sahip.

Xiaomi Mi 9T Pro fiyatı

Xiaomi Mi 9T Pro modeli Avrupa’da fiyat açısından farklılaşıyor. Almanya’da 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi barındıran versiyon 323 Avro iken 128GB kapasiteli versiyon 354 Avro. Fransa ve İtalya’da ise fiyatlar 100 Avro daha pahalı. Polonya ve İspanya’da ise 64GB versiyon 80 Avro daha pahalı. Yani en ucuz fiyatlandırma Almanya’da diyebiliriz. Bakalım Türkiye’de hangi fiyatlandırma baz alınacak?

 


https://www.gizmochina.com/2019/08/20/xiaomi-mi-9t-pro-has-gone-official-in-europe/ Yorum Yaz
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hayal@t 47 dk.
Fiyat uçuk olur Türkiye'de.
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darkhair 47 dk.
Kullanan arkadaşlarımdan gördüğüm kadarıyla xiaomi telefonları uzun ömürlü değiller maalesef
Arkadaşım telefonu kullanırken cebinde telefonun kamera lensi düştü (Mi5)
Başka bir arkadaşım, cihazı alalı 1 yıl olmuşken pilinin %40'da kapandığını söylüyor (Mi6)
Başka bir arkadaşım Mi Mix 2'sinin aşırı derecede kastığını söylüyor (kendisi oyun oynamıyor, sosyal medya ağırlıklı kullanıyor).
Fiyatına göre gerçekten iyi cihazlar yapıyor Xiaomi. Fakat görmediğiniz yerlerden kısıyor. Alırken bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor bence.
2 Yanıt Yanıtla +3
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Moving On 27 dk. darkhair
Ben 1 yıldır kullanmama rağmen hiçbir sıkıntı yaşamadım, arkadaşlarının düzgün kullanmadığı ne malum?
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Sirchade 1 dk. darkhair
2016'da aldığım Redmi note 3'ün ekranının kırılması dışında hala canavar gibi çalışıyor, 2 sene önce aldığımız redmi note 4x'te hala çizik bile yok, her özelliği mükemmel çalışıyor ve hala 8 saat ekran süresi veriyor. Mix 2 gibi bir cihazın kasması ise imkansız geliyor kulağa ayrı bir problem olmadığına emin misiniz?
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WmGMD 1 sa.
Düz olanı buraya 3800 tl den geldiyse bununda bir 5499 u var.
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