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Honor 9X ve 9X Pro resmen tanıtıldı

Merakla beklenen Honor 9X ve 9X Pro bugün düzenlenen bir etkinlikte resmen tanıtıldı. Motorlu ön kamera ve Kirin 810 yonga seti ile gelen Honor 9X serisinin özellikleri ve fiyatı haberimizde.
3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Oldukça uzun bir bekleyişin ardından merakla beklenen Honor 9X ve Honor 9X Pro bugün resmen tanıtıldı. Modern tasarım ve üst düzey özelliklerle donatılan yeni Honor 9X serisi, Çinli şirketin “X” serisi için bir devrim niteliği taşıyor.

Honor 9X özellikleri

Honor 9X, motorlu selfie kamerası sayesinde çentiksiz ve tam ekran tasarımla geldi. Dış görünüm olarak son derece şık ve zarif duruyor. 163.1 × 77.2 × 8.8 mm boyutlarındaki cihaz 206 gram ağırlığında. Ayrıca yana monte edilmiş (güç tuşunda) parmak izi tarayıcısı var.
Akıllı telefon Full HD+ çözünürlükte 6.59 inç LCD ekran taşıyor. Şirketin Kirin 810 yonga seti ile güçlendirilen cihazın 4 GB/6 GB/8 GB RAM ve 64 GB/128 GB/256 GB depolama seçenekleri mevcut.
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Arka panelinde, 48 megapiksel ana sensör ve 2 megapiksel ikinci sensörden oluşan çift kamera sistemi bulunuyor. Ön tarafta ise 16 megapiksel sensör içeren motorlu, açılır-kapanır selfie kamerası görev yapıyor.
Honor 9X'te 4.000 mAh kapasiteli ancak gömülü bir pile yer verilmiş. Android Pie tabanlı EMUI 9.1 ile gelen cihazın arayüzü basit tasarımı ve kullanışlı özellikleri ile zengin bir kullanıcı deneyimi sunacak. Akıllı telefon siyah, mavi ve kırmızı olmak üzere üç renk seçeneği ile tercih edilebilecek.

Honor 9X Pro özellikleri

Honor 9X Pro, kamera kısmındaki farklılıklar dışında Honor 9X ile aynı özelliklere sahip. Pro versiyonunun arkasında 48 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı sensör ve 2 megapiksellik derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi yer alıyor.
Honor 9X Pro siyah ve mor olmak üzere iki renk seçeneği ile satışa sunulacak.

Fiyat ve çıkış tarihi

Honor 9X

  • 4 GB RAM + 64 GB depolama: 203 dolar
  • 6 GB RAM + 64 GB depolama: 232 dolar
  • 6 GB RAM + 128 GB depolama: 276 dolar

Honor 9X Pro

  • 8 GB RAM + 128 GB depolama: 320 dolar
  • 8 GB RAM + 256 GB depolama: 349 dolar
Bugün siparişe açılan Honor 9X, 30 Temmuz'dan itibaren Çin'de satışa sunulacak. Honor 9X Pro'nun ise 30 Temmuz'da siparişe açılacağı ve 9 Ağustos'ta piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Şu an için Honor 9X serisinin global pazara ne zaman geleceği konusunda bir bilgi yok.

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eP_362 41 sn.
Kirin 810 furyası başlasın.
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Mr. Jingles 6 dk.
Alt çerçeveyi temizlemediğiniz sürece çok iğrenç duruyor. Üst çok iyi ama alttaki o çerçeve tüm simetrinin içine ediyor.
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__Nikolaus__ 42 dk.
3750 TL ile Türkiyede satışa sunulur 6 ay sonra 2000 TL.
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Class 1 sa.
Amoled ekran ile çıkmasını bekliyordum.
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MHEC 1 sa.
Şu alttaki kısımda kalksa tamamdır. Ama öyle oluncada telefonu yatay tutarken ekrana dokunmuş oluyorsun. İki ucu ... değnek.
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Johan Elmander 2 sa.
Kirin 710lar bitmiş
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smart1978 2 sa.
Kirin 810 olup ta PRO demesi cok ironik olmus :) ....
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Sedunar 2 sa. yeni yorumcu
Apple da yeni modelinde şu tasarıma geçsede çentik saçmalığı tamamen bitse
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BuRockOly 3 sa.
Tasarım olarak xaomi mi9t'ye karşılık yapılan cihaz.Sentetik testlerden sonra verimliliği ve performansı ortaya çıkar.
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TearsForFears 3 sa.
Yenilik açısından bir şey yok ama fiyatlar fena değil. Ekranda parmak izi okuyucu yerine güç butonuna parmak izi okuyucu koymuşlar. Kirin 810 un performansı testlerde orta segment için gayet yeterli duruyor. Tr ye 6/64 versiyonu 2000 altına getirirlerse iyi alternatif olur.
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