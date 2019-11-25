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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mekanizmalı ön kameraya sahip Vestel Venus Z40 satışa başladı

    Vestel Venus Z40 ilk mekanizmalı kamera barındıran yerli akıllı telefon olma özelliğine sahip. Yine de rakip modellerden daha yüksek bir fiyat etiketi işini zorlaştıracak.
    8 sa.
    2,3b
    23
    22
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Mekanizmalı ön kameraya sahip Vestel Venus Z40 satışa başladı
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    Akıllı telefon pazarının önemli yerli oyuncularından Vestel yeni akıllı telefonu Venus Z40’ı satışa sundu. AMOLED ekran, mekanizmalı ön kamera, ekrana entegre parmak izi sensörü gibi özellikler biraz fiyatı yükseltmiş.

    Vestel Venus Z40 özellikleri ve fiyatı

    Vestel Venus Z40 akıllı telefon modelinde 6.4 inçlik AMOLED ekran 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor. Mekanizmalı ön kamera sayesinde akıllı telefon çok agresif bir ekran-kasa oranına sahip. Parmak izi okuyucu ekrana entegre edilmiş.

    Ayrıca Bkz. "Haftaya A101 marketlerde Honor 9X sürprizi"

    Telefon MediaTek Helio P70 yonga seti güç veriyor. 12nm üretim sürecine sahip olan yonga seti Cortex-A73 ve Cortex-A53 çekirdekleri barındırıyor. Grafik tarafında ise Mali G-72 var. Helio P70 yoğun rekabet nedeniyle üreticilerden pek ilgi görmemişti. Yonga setinde 4GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

    Arka kısımda 16MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera yer alırken Full HD video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. 3500mAh kapasiteli batarya kablosuz şarj özelliğine sahip. Vestel Venus Z40 modeli 3499TL fiyat etiketine sahip.



    https://www.vestel.com.tr/vestel-venus-z40-uzay-mavisi-cep-telefonu Yorum Yaz
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    rCoder 8 sa. en beğenilen
    Yine Vestel, yine manasız fiyat. 2000 olmalı bu telefon en fazla. Bir firma kendine düşman olsa yapmaz bunları. Kendi adlarını kötülüyorlar, oysa beyaz eşya ürünleri fiyat performans olarak gayet iyi. Bu telefonu gören adam acaba beyaz eşyaları da böyle mi diyecek.
    Yine Vestel, yine manasız fiyat. 2000 olmalı bu telefon en fazla. Bir firma kendine düşman olsa yapmaz bunları. Kendi adlarını kötülüyorlar, oysa beyaz eşya ürü...
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    Yanıtla +31
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    Bloodin 6 sa.
    Alttaki iki telefonun kasası ve ekran özellikleri aynı, ana farklarına gelince:

    Venüs Z40: Helio P70, 16 MP ana kamera + 5 MP derinlik kamerası + 8 mp selfie kamerası (ki bunların hiçbirinin ne sensörü ne diyaframı belli değil), 4 GB Ram 128 GB Hafıza, 3500 mah batarya = 3500 TL...

    Mi 9T: Snapdragon 730, 48 MP Sony IMX512 büyük sensörlü f/1.75 diyaframlı ana kamera + 13 MP ultra geniş açı kamera + 8 MP telefoto (zoom) kamera + 20 MP selfie kamerası, 6 GB Ram, 64 GB Hafıza, 4000 mah batarya = 2600TL...

    Seçim sizin ;)

    Bir zamanlar hatırlar mısınız, ne kadar ironiktir ki Regal reklamlarında "aynı özelliklere daha fazla para veren" insanları kuş beyinli olarak göstermişti Vestel...

    Peki acaba daha düşük özelliklere daha fazla para verip de Mi 9T yerine Vestel Venüs Z40 alan insanlara ne diyeceğiz?
    Alttaki iki telefonun kasası ve ekran özellikleri aynı, ana farklarına gelince: Venüs Z40: Helio P70, 16 MP ana kamera + 5 MP derinlik kamerası + 8 mp se...
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    Yanıtla +8
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    Whippoorwill 5 sa.
    Yerli bir firma olarak gururumuz olacaksa bu cihazı 1600 liraya satar bizde 82 milyon keyifle kullanırız.
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    1 Avatar
    omerv 2 sa.
    Gamlı baykuşlar hemen yine kötülemeye başlamış. Bu telefon yerli, yenilikçi ve zor bir pazarda mücadele ediyor. 10 milyon üreten bir Çinli firma ile fiyat yarıştırmak kadar saçma birey olamaz. Yerli üretimin önemini anlamayanlar geleceğinden haberi olmayanlardır. Tebrikler Vestel telefonumu yeni aldım yoksa gözüm kapalı alırdım.
    Yanıtla +1
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    dreamblue35 4 sa.
    şu telefoda hiç bir özelliği değiştirme sadece işlemciyi değiştir mesela SD855 koy 3000 bin 3200 tl bandında bu telefon yok satardı
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    bYUğur 4 sa.
    3500 derken, bildiğimiz 3500 mü acaba kaç kişi alacak, güzel bir istatistik olur
    Yanıtla +1
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    Whippoorwill 5 sa.
    Yerli bir firma olarak gururumuz olacaksa bu cihazı 1600 liraya satar bizde 82 milyon keyifle kullanırız.
    Yanıtla +7
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    McLaren64 5 sa.
    Tasarım güzel ama Vestel hala akıllanmadı şu fiyat konusunda. 2499 TL olsa iyi satar ama bu fiyat bu donanıma fazla. Gerçi 3 ay sonra 3,000 TL altına ineceğini de aşikar.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    __Nikolaus__ 3 sa. McLaren64
    Kimse bu telefona 2500 vermez , ederi 1600-1700 , işlemcisi snapdragon 660 dengi , kamera diyafram sensör belli değil muhtemelen leş bir kamera , yazılım desteği sıfır, Bir kızağa para vermez kimse hatta 1500 bile vermem ben şahsen
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    oguz298 6 sa.
    işlemciyi, motorlu kamerayı falan geçin. 3500tl veriyorsunuz ve arka kameranız 1080p 60fps video çekemiyor. 60fpsi geçtim 1440p veya 4k çekim yok.

    illa yerli alınacaksa general mobile modellerine yönelin ya da vestele caspere ters yönelin
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    Darknesia 6 sa.
    Yine de telefon çıkartmaktan yılmıyorlar ya helal olsun... :)
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    Bloodin 6 sa.
    Alttaki iki telefonun kasası ve ekran özellikleri aynı, ana farklarına gelince:

    Venüs Z40: Helio P70, 16 MP ana kamera + 5 MP derinlik kamerası + 8 mp selfie kamerası (ki bunların hiçbirinin ne sensörü ne diyaframı belli değil), 4 GB Ram 128 GB Hafıza, 3500 mah batarya = 3500 TL...

    Mi 9T: Snapdragon 730, 48 MP Sony IMX512 büyük sensörlü f/1.75 diyaframlı ana kamera + 13 MP ultra geniş açı kamera + 8 MP telefoto (zoom) kamera + 20 MP selfie kamerası, 6 GB Ram, 64 GB Hafıza, 4000 mah batarya = 2600TL...

    Seçim sizin ;)

    Bir zamanlar hatırlar mısınız, ne kadar ironiktir ki Regal reklamlarında "aynı özelliklere daha fazla para veren" insanları kuş beyinli olarak göstermişti Vestel...

    Peki acaba daha düşük özelliklere daha fazla para verip de Mi 9T yerine Vestel Venüs Z40 alan insanlara ne diyeceğiz?
    Yanıtla +8
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    DH Misafiri 6 sa.
    Mi 9T 'nin Çakması ondan pahalı Vestel ne yapmaya çalışıyor anlamadım...
    Aslında belli Yerli Telefon Üretiyorum adına devletten Destek almak açmaç , Ürettikleri satmasa da devlet desteği İyi para kazandırıyor...
    Aynı Devletin ÖTV Geliri Gibi , Vesteln amacı Üretmek değil Devlet Teşviklerne Sahip olmak...Vergilerimize YAZIK...
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    DH Misafiri 7 sa.
    VESTEL den telefon mu olur? geç o işi..
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