Mekanizmalı ön kameraya sahip Vestel Venus Z40 satışa başladı

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Akıllı telefon pazarının önemli yerli oyuncularından Vestel yeni akıllı telefonu Venus Z40’ı satışa sundu. AMOLED ekran, mekanizmalı ön kamera, ekrana entegre parmak izi sensörü gibi özellikler biraz fiyatı yükseltmiş.

Vestel Venus Z40 özellikleri ve fiyatı

Vestel Venus Z40 akıllı telefon modelinde 6.4 inçlik AMOLED ekran 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor. Mekanizmalı ön kamera sayesinde akıllı telefon çok agresif bir ekran-kasa oranına sahip. Parmak izi okuyucu ekrana entegre edilmiş.

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Telefon MediaTek Helio P70 yonga seti güç veriyor. 12nm üretim sürecine sahip olan yonga seti Cortex-A73 ve Cortex-A53 çekirdekleri barındırıyor. Grafik tarafında ise Mali G-72 var. Helio P70 yoğun rekabet nedeniyle üreticilerden pek ilgi görmemişti. Yonga setinde 4GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

Arka kısımda 16MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera yer alırken Full HD video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. 3500mAh kapasiteli batarya kablosuz şarj özelliğine sahip. Vestel Venus Z40 modeli 3499TL fiyat etiketine sahip.

https://www.vestel.com.tr/vestel-venus-z40-uzay-mavisi-cep-telefonu