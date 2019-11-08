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    TCL Plex ülkemizde satışa çıktı

    TCL Communication'un kendi adını taşıyan ilk akıllı telefonu TCL Plex Türkiye'de satışa çıktı. Delikli çentik tasarımı, Snapdragon 675 yonga seti, üçlü kamera kombinasyonu özellikleri arasında.
    2 hf.
    4,4b
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    TCL Plex ülkemizde satışa çıktı
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    Daha çok Alcatel markasıyla ülkemizde farklı ürünlerini gördüğümüz Çinli TCL, IFA 2019 fuarının etkileyici modellerinden kendi adını taşıyan ilk akıllı telefonu Plex’i satışa sunuyor.

    TCL Plex özellikleri ve fiyatı

    TCL Plex modeli firmanın üst seviyeye yakın konumlandırdığı bir telefon. 6.53 inçlik LCD panelinde 2280x1080 piksel çözünürlük sunan telefon delik şeklinde çentik tasarımına yer verilmiş. Firmanın NXTVISION teknolojisi gerçek zamanlı olarak ekranda renkleri optimize edebiliyor. Yine "Uyarlanabilir Ton", "Okuma Modu" ve "Göz Konforu Modu" ile sürekli olarak en iyi ekran netliğini sunuyor.

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    11nm sürecindeki Snapdragon 675 yonga setinden gücünü alan model 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile destekleniyor. Android 9 üzerinde TCL UI kullanıcı ara yüzüne yer veriliyor.

    Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde Sony f/1.8 sensör yer alırken yanında 16MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü bulunuyor. Yapay zekâ ile düşük ışık ortamları dahil pek çok sahnede optimizasyonlar yapılıyor. 960fps yavaş çekim kayıt yapabilen paket gerçek zamanlı olarak SDR videoları HDR seviyesine çıkarabiliyor. Ön kamera ise 24MP çözünürlüğünde.

    3820mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile desteklenirken kenar kısmında yer alan atanmış bir tuşa farklı kısa yollar atayabiliyorsunuz. TCL Plex için 3499TL fiyat etiketi belirlenmiş.



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    pro-üye 2 hf. en beğenilen
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    PurposeLess sinan 2 hf.
    çabuk s..tir git burdan...
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    DH Misafiri 1 hf.
    redmi note 8 muadili 2 kat fiyata kurnazlar,mı desem aptallar,mı desem bilemedim
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    Recepali55 1 hf.
    Bir ölü doğum daha
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    dreamblue35 2 hf.
    size bir tüyo vereyim forum ahalisi :) önümüzdeki yaz LG G8s bu fiyat civarında satılacak sakın bu telefona yatırmayın paranızı üstelik LG de SD855 var bilginize
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    PurposeLess sinan 2 hf.
    çabuk s..tir git burdan...
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    _RaGoN_ 2 hf.
    A70 varken bu alınmaz.
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    TearsForFears 2 hf.
    az daha koyar mi 9t pro alırsın. Veya 2200 e note 8 pro varken niye bir telefon parası daha veresin? Note 8 pronun gpu su daha güçlü üstelik :)
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    IceRulez 2 hf.
    saçma sapan fiyatlar yeminle. 2 yılı geçti xiaomi a1 64 gb kullanıyorum ne donma ne takılma ne bişi. 1100 lirayamı ne aldıydım.
    Yanıtla +2
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    pro-üye 2 hf. en beğenilen
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +36
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    RefLections 2 hf.
    3500 lira ile gelmeyi çok düşünmüşler mi aceba
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