Diablo IV açık beta tarihi duyuruldu: Ön sipariş verenler için erken erişim

Tam Boyutta Gör Blizzard, IGN Fan Fest’te Diablo 4 açık beta sürümün ne zaman yayınlanacağını paylaştı. Diablo IV açık beta 24 Mart’ta başlayacak 26 Mart’a kadar sürecek. Oyunu ön sipariş verenler, bir hafta önceden deneyimleme şansı bulacak.

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Betada oyuncular, giriş bölüm ve Act 1 tamamı dahil olmak üzere Diablo IV’ün erken sürümünü yakından keşfedecek. Oyuncular, karlı topraklarda istedikleri kadar ilerleyebilecek; görevleri tamamlayacak ve iblisleri öldürecek ancak seviyeleri 25 ile sınırlandırılacak. 28 Şubat’a planlanan geliştirici canlı yayınında daha fazla detay paylaşılacak.

Diablo 4 ne zaman çıkacak?

Oyunun beta sürümü PC, PS5 ve PlayStation 4, Xbox Series X/S ve Xbox One platformu için yayınlanacak. Blizzard, her açık betada olduğu gibi oynarken performans sorunlarıyla karşılaşabileceğinin uyarısını yaptı. Bu arada Diablo 4 çıkış tarihi; 6 Haziran olarak işaretlendi.

Blizzard, oyunun ilk bölgesine ve karakter özelleştirme seçeneklerine yakından bakmamızı sağlayan sinematik video da paylaştı:

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Diablo 4 açık beta tarihi duyuruldu