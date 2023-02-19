Diablo IV açık beta tarihi duyuruldu: Ön sipariş verenler için erken erişim

Betada oyuncular, giriş bölüm ve Act 1 tamamı dahil olmak üzere Diablo IV’ün erken sürümünü yakından keşfedecek. Oyuncular, karlı topraklarda istedikleri kadar ilerleyebilecek; görevleri tamamlayacak ve iblisleri öldürecek ancak seviyeleri 25 ile sınırlandırılacak. 28 Şubat’a planlanan geliştirici canlı yayınında daha fazla detay paylaşılacak.
Diablo 4 ne zaman çıkacak?
Oyunun beta sürümü PC, PS5 ve PlayStation 4, Xbox Series X/S ve Xbox One platformu için yayınlanacak. Blizzard, her açık betada olduğu gibi oynarken performans sorunlarıyla karşılaşabileceğinin uyarısını yaptı. Bu arada Diablo 4 çıkış tarihi; 6 Haziran olarak işaretlendi.
Blizzard, oyunun ilk bölgesine ve karakter özelleştirme seçeneklerine yakından bakmamızı sağlayan sinematik video da paylaştı:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah