Diablo IV için Türkiye'den ön sipariş verilebiliyor: İşte fiyatlar!

Tam Boyutta Gör 6 Haziran 2023 tarihinde piyasaya sürüleceği duyurulan Diablo 4 için beklenen haber geldi. Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S kullanıcıları ön sipariş için harekete geçebilir çünkü bu oyunun platformlara göre değişen fiyatı açıklandı.

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Diablo 4: Muhtemel sistem gereksinimleri

The Game Awards 2022 etkiliğinde oyuncuların karşısına çıkan bu aksiyon yapımı PC kulllanıcılarına özel olarak şu anda battle.net aracılığıyla ön sipariş ile satın alınabiliyor. Xbox konsolları için bir fiyat duyurulmadı.

Diablo 4'ün minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimleri şu an sadece bir iddiadan ibaret. Oyuncuların gözü ve kulağı Blizzard Entertainment'da olsa da güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiler şu şekilde:

Minimum:

Depolama alanı: 55 GB

55 GB DirectX: 11

11 Ekran kartı: AMD Radeon R9 380X veya NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB

AMD Radeon R9 380X veya NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB İşlemci: Intel Core i3-9100 4-Core 3.6 GHz veya AMD Ryzen 3 2300X 4-Core 3.5 GHz

Intel Core i3-9100 4-Core 3.6 GHz veya AMD Ryzen 3 2300X 4-Core 3.5 GHz İşletim sistemi: Windows 10 | 64-bit

Windows 10 | 64-bit RAM: 8 GB

Tavsiye edilen:

Depolama alanı: 55 GB

55 GB DirectX: 11

11 Ekran kartı: AMD Radeon RX Vega 56 8 GB veya NVIDIA GeForce GTX 1070

AMD Radeon RX Vega 56 8 GB veya NVIDIA GeForce GTX 1070 İşletim sistemi: Windows 10 | 64-bit

Windows 10 | 64-bit İşlemci: Intel Core i5-9500 6-Core 3.0 GHz veya AMD Ryzen 5 2500X 4-Core 3.6 GHz

Intel Core i5-9500 6-Core 3.0 GHz veya AMD Ryzen 5 2500X 4-Core 3.6 GHz RAM: 16 GB

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Diablo 4 için ön sipariş fiyatı açıklandı! Çıkış tarihi ne?