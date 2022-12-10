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    Anlık Bildirim

    Diablo IV için Türkiye'den ön sipariş verilebiliyor: İşte fiyatlar!

    Diablo 4 için ön sipariş müjdesi verildi ve ülkemizi ilgilendiren satış fiyatı duyuruldu. Kendisinin çıkış tarihi kısa bir süre önce açıklanmıştı. Blizzard'ın yeni oyunu sistemleri zorlayacak mı?
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    Diablo 4 Tam Boyutta Gör
    6 Haziran 2023 tarihinde piyasaya sürüleceği duyurulan Diablo 4 için beklenen haber geldi. Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S kullanıcıları ön sipariş için harekete geçebilir çünkü bu oyunun platformlara göre değişen fiyatı açıklandı.

     

    Diablo 4: Muhtemel sistem gereksinimleri

    The Game Awards 2022 etkiliğinde oyuncuların karşısına çıkan bu aksiyon yapımı PC kulllanıcılarına özel olarak şu anda battle.net aracılığıyla ön sipariş ile satın alınabiliyor. Xbox konsolları için bir fiyat duyurulmadı.

    Diablo 4'ün minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimleri şu an sadece bir iddiadan ibaret. Oyuncuların gözü ve kulağı Blizzard Entertainment'da olsa da güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiler şu şekilde:

    Minimum:

    • Depolama alanı: 55 GB
    • DirectX: 11
    • Ekran kartı: AMD Radeon R9 380X veya NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB
    • İşlemci: Intel Core i3-9100 4-Core 3.6 GHz veya AMD Ryzen 3 2300X 4-Core 3.5 GHz
    • İşletim sistemi: Windows 10 | 64-bit
    • RAM: 8 GB

    Tavsiye edilen:

    • Depolama alanı: 55 GB 
    • DirectX: 11
    • Ekran kartı: AMD Radeon RX Vega 56 8 GB veya NVIDIA GeForce GTX 1070
    • İşletim sistemi: Windows 10 | 64-bit
    • İşlemci: Intel Core i5-9500 6-Core 3.0 GHz veya AMD Ryzen 5 2500X 4-Core 3.6 GHz
    • RAM: 16 GB

    Diablo 4 ön sipariş fiyatı listesi
    Platform Fiyat
    Standard Edition – PC 1.199,00 ₺
    Digital Deluxe Edition – PC 1.539,00 ₺
    Ultimate Edition – PC 1.699,00 ₺
    Standart – PlayStation 4/5 1.199,00 ₺
    Deluxe – PlayStation 4/5 1.539,00 ₺
    Ultimate – PlayStation 4/5 1.699,00 ₺
    Xbox Series X/S Henüz belli değil
    Xbox One Henüz belli değil

     

    Kaynakça https://eu.shop.battle.net/en-gb/product/diablo-iv https://store.playstation.com/tr-tr/concept/231761
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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 4 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 4 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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