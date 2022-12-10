Diablo IV için Türkiye'den ön sipariş verilebiliyor: İşte fiyatlar!

Diablo 4: Muhtemel sistem gereksinimleri
The Game Awards 2022 etkiliğinde oyuncuların karşısına çıkan bu aksiyon yapımı PC kulllanıcılarına özel olarak şu anda battle.net aracılığıyla ön sipariş ile satın alınabiliyor. Xbox konsolları için bir fiyat duyurulmadı.
Diablo 4'ün minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimleri şu an sadece bir iddiadan ibaret. Oyuncuların gözü ve kulağı Blizzard Entertainment'da olsa da güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiler şu şekilde:
Minimum:
- Depolama alanı: 55 GB
- DirectX: 11
- Ekran kartı: AMD Radeon R9 380X veya NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB
- İşlemci: Intel Core i3-9100 4-Core 3.6 GHz veya AMD Ryzen 3 2300X 4-Core 3.5 GHz
- İşletim sistemi: Windows 10 | 64-bit
- RAM: 8 GB
Tavsiye edilen:
- Depolama alanı: 55 GB
- DirectX: 11
- Ekran kartı: AMD Radeon RX Vega 56 8 GB veya NVIDIA GeForce GTX 1070
- İşletim sistemi: Windows 10 | 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-9500 6-Core 3.0 GHz veya AMD Ryzen 5 2500X 4-Core 3.6 GHz
- RAM: 16 GB
|Platform
|Fiyat
|Standard Edition – PC
|1.199,00 ₺
|Digital Deluxe Edition – PC
|1.539,00 ₺
|Ultimate Edition – PC
|1.699,00 ₺
|Standart – PlayStation 4/5
|1.199,00 ₺
|Deluxe – PlayStation 4/5
|1.539,00 ₺
|Ultimate – PlayStation 4/5
|1.699,00 ₺
|Xbox Series X/S
|Henüz belli değil
|Xbox One
|Henüz belli değil
Kaynakça https://eu.shop.battle.net/en-gb/product/diablo-iv https://store.playstation.com/tr-tr/concept/231761 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım