Sony, Microsoft’un anlaşmasını imzaladı: Call of Duty oyunları Playstation’da var olmaya devam edecek

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yılın başlarında Activision-Blizzard’ı satın alma sürecine giren Microsoft, bu süreç içerisinde birçok yasal problem ile uğraştı. Game Pass servisinin rekabeti engelleyen bir servise dönüşmesinden korkan Sony, bu satın alımı engellemek istediğini belirtmişti. Ayrıca ABD’nin Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Call of Duty’nin Xbox’a özel olması durumunda Playstation konsolların büyük bir dezavantajda olacağını belirtmişti ve anlaşmayı engellemeye çalışarak Microsoft’a dava açmıştı.

Bu dava sürecinde ve öncesinde Call of Duty serisini Xbox’a özel yapmayacağını belirten Microsoft, bunu kanıtlamak için Nintendo ve Nvidia ile anlaşma yapmıştı. Bu anlaşmayı Sony ile de yapmaya çalışan firma, maalesef Sony tarafından istediği cevabı alamamıştı. Ancak geçtiğimiz hafta San Francisco Mahkemesi, Activision-Blizzard anlaşmasına izin verdi. Görünüşe göre satın alımın tamamlanacağı gören Sony, Microsoft’ın anlaşmasını tekrar düşünme kararı almış.

Xbox ve Playstation anlaştı

Tam Boyutta Gör San Francisco Mahkemesi’nin anlaşmaya izin vermeye karar vermesinin ardından FTC, dava sonucuna itiraz etmişti ve anlaşmanın engellenmesi için acil durum kararı talep etmişti. Bu talebin reddedilmesi ile Microsoft, gelecek hafta anlaşmayı bitirme hakkına sahip oldu. Birleşik Krallık tarafında muhtemelen farklı anlaşmalara zorlanacak olan Microsoft’ın önümüzdeki hafta içerisinde satın alımı tamamlaması bekleniyor.

Bu anlaşmanın tamamlanması ile Sony, güçlenmiş bir Xbox markası ile savaşmak zorunda kalacak. Tüm bunlara rağmen Xbox Başkanı Phil Spencer, daha önce Nintendo’ya götürülen Call of Duty anlaşmasının Sony ile de yapıldığını belirtti. Ayrıca Spencer, “Dünya genelinde oyuncuların en sevdikleri oyunları oynamak için daha fazla seçeneğe sahip olduğu bir geleceği dört gözle bekliyoruz” diyerek anlaşmayı kutladı.

Sony ve Microsoft’un bu anlaşması ile Call of Duty serisinin Playstation’da var olmaya devam edeceği kesinleşmiş oldu. Anlaşmanın süresi hakkında bir bilgi verilmedi ancak Nintendo ile yapılan anlaşma gibi 10 yıl geçerliliğe sahip olacağı düşünülüyor. Activision-Blizzard’ın satışının tamamlanması ile Microsoft; Overwatch, Call of Duty, Diablo ve Crash gibi önemli markalara sahip olacak. Call of Duty ise önümüzdeki yıllarda Playstation, Xbox ve PC dışında Nintendo platformlarına ve Nvidia bulut servislerinde yer alacak.

