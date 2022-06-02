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    Diablo Immortal mobilde indirmeye sunuldu

    Merakla beklenen Diablo Immortal mobil oyunu nihayet indirmeye sunuldu. İlk açılış itibariyle optimizasyon konusunda bazı sıkıntılar yaşandığı rapor ediliyor.   
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    Diablo Immortal
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    Oyun dünyasının efsanesi Diablo’yu mobil platformlara getirecek Diablo Immortal uzun erteleme ve beta dönemlerinin ardından bugün itibariyle resmi olarak erişime açıldı. Oyunun PC sürümü de kısa süre önce erişime açılmıştı.

    Diablo Immortal neler sunuyor?

    MMO türünde geliştirilen Diablo Immortal kendi evreninde geçen pek çok görev sunuyor. Genel ana hikâye görevi dışında arkadaşlarınızla veya tek başınıza girebildiğiniz zindanlar, ekstra görevler, günlük görevler ve daha fazlası bulunuyor.

    Barbarian, Crusader, Demon Hunter, Monk, Necromancer ve Wizard sınıfları kendine has yeteneklere sahip. Her sınıfın da kendi içerisinde özelleştirebileceğiniz farklı yetenekleri bulunuyor. Ayrıca oyun içerisinde bulabileceğiniz ve craftlayabileceğiniz birçok eşya da bulunuyor.

    Test sürecinde optimizasyon oldukça başarılıydı ancak nihai sürümde takılmalar ve görüntü bozulmaları rapor ediliyor. Muhtemelen kısa süre içerisinde ilk güncellemeler yayınlanacaktır. Bununla birlikte bazı Avrupa ülkelerinde hediye sandığı kumar sayıldığı için oyun yayınlanmayacak.

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blizzard.diablo.immortal

    Diablo Immortal Diablo Immortal Diablo Immortal Diablo Immortal Games Ücretsiz 3,5 GB

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    daysleeperxp 1 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 1 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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