Diablo Immortal mobilde indirmeye sunuldu

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Oyun dünyasının efsanesi Diablo’yu mobil platformlara getirecek Diablo Immortal uzun erteleme ve beta dönemlerinin ardından bugün itibariyle resmi olarak erişime açıldı. Oyunun PC sürümü de kısa süre önce erişime açılmıştı.

Diablo Immortal neler sunuyor?

MMO türünde geliştirilen Diablo Immortal kendi evreninde geçen pek çok görev sunuyor. Genel ana hikâye görevi dışında arkadaşlarınızla veya tek başınıza girebildiğiniz zindanlar, ekstra görevler, günlük görevler ve daha fazlası bulunuyor.

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Barbarian, Crusader, Demon Hunter, Monk, Necromancer ve Wizard sınıfları kendine has yeteneklere sahip. Her sınıfın da kendi içerisinde özelleştirebileceğiniz farklı yetenekleri bulunuyor. Ayrıca oyun içerisinde bulabileceğiniz ve craftlayabileceğiniz birçok eşya da bulunuyor.

Test sürecinde optimizasyon oldukça başarılıydı ancak nihai sürümde takılmalar ve görüntü bozulmaları rapor ediliyor. Muhtemelen kısa süre içerisinde ilk güncellemeler yayınlanacaktır. Bununla birlikte bazı Avrupa ülkelerinde hediye sandığı kumar sayıldığı için oyun yayınlanmayacak.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blizzard.diablo.immortal

Diablo Immortal Games Ücretsiz 3,5 GB

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