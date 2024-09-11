Starfield, Diablo 4 ve daha fazlası Game Pass'ten ayrılıyor: Standart abonelikte olmayacak

- Starfield, Diablo 4 ve daha fazlası temel Game Pass'ten ayrılıyor
- Standart Game Pass aboneliğinden ayrılacak oyunlar (Xbox)
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Starfield, Diablo 4 ve daha fazlası temel Game Pass'ten ayrılıyor
Bildiğiniz gibi Microsoft, Xbox Game Pass ve PC Game Pass abonelik hizmetlerinin fiyatlarını artıracağını ve mevcut "Xbox Game Pass for Console" abonelik katmanını kaldırıp yerine yeni Xbox Game Pass Standard katmanını getireceğini duyurmuştu. Türkiye'de aylık 249 TL'den erişime açılan bu abonelik, PC Game Pass veya Ultimate'ın aksine 1. Gün oyunları veya EA Play oyunları içermiyor.
Ancak Game Pass'e ilk kez eklenen eski oyunlar (örneğin: Mafia Definitive Edition, Atlas Fallen, Expeditions: Mudrunner) halen Standart pakete dahil. Kötü haber şu ki Call of Duty: Modern Warfare 3, Diablo 4, Forza Motorsport Standard Edition, Starfield ve Age of Mythology: Retold Standard Edition dahil olmak üzere 43'ten fazla yapım artık bu katmanda olmayacak. Hemen aşağıdan listeye ulaşabilirsiniz.
PC Game Pass'e gelirsek, yeni oyunlar ve başlıklar konusunda değişmeden kalıyor. Xbox cephesinde ise Xbox Game Pass Ultimate tek değerli abonelik katmanı oldu diyebiliriz. İyi olan şu ki, mevcut Xbox Game Pass konsol aboneleri, abone kaldıkları sürece tüm oyunlara erişimlerini sürdürecekler.
Standart Game Pass aboneliğinden ayrılacak oyunlar (Xbox)
- Age of Mythology: Retold Standard Edition
- Another Crab's Treasure
- Botany Manor
- Call of Duty: Modern Warfare 3
- Core Keeper
- Creatures of Ava
- Diablo 4
- Dungeons Of Hinterberg
- Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
- Flintlock: The Siege of Dawn
- Flock
- Forza Motorsport Standard Edition
- Galacticare
- Go Mecha Ball
- Harold Halibut
- Hauntii
- Heavy Weapon
- Humanity
- Kunitsu-Gami: Path of the Goddess
- Lightyear Frontier (Game Preview)
- Little Kitty, Big City
- Magical Delicacy
- MLB The Show 24
- Neon White
- Octopath Traveller 2
- Open Roads
- Payday 3
- PlateUp!
- Robin Hood - Sherwood Builders
- Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends
- Sea of Solitude
- Senua's Saga: Hellblade II
- Slime Rancher 2
- SpiderHeck
- Star Trucker
- Starfield
- Still Wakes the Deep
- Tchia
- The Case of the Golden Idol
- The Rewinder
- Turnip Boy Robs a Bank
- Valorant
- You Suck at Parking - Complete Edition
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.