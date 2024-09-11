Starfield, Diablo 4 ve daha fazlası Game Pass'ten ayrılıyor: Standart abonelikte olmayacak

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Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Ancak bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Son olarak Microsoft, 43'ten fazla oyunu standart Game Pass katmanından kaldırıyor.

Starfield, Diablo 4 ve daha fazlası temel Game Pass'ten ayrılıyor

Bildiğiniz gibi Microsoft, Xbox Game Pass ve PC Game Pass abonelik hizmetlerinin fiyatlarını artıracağını ve mevcut "Xbox Game Pass for Console" abonelik katmanını kaldırıp yerine yeni Xbox Game Pass Standard katmanını getireceğini duyurmuştu. Türkiye'de aylık 249 TL'den erişime açılan bu abonelik, PC Game Pass veya Ultimate'ın aksine 1. Gün oyunları veya EA Play oyunları içermiyor.

Ancak Game Pass'e ilk kez eklenen eski oyunlar (örneğin: Mafia Definitive Edition, Atlas Fallen, Expeditions: Mudrunner) halen Standart pakete dahil. Kötü haber şu ki Call of Duty: Modern Warfare 3, Diablo 4, Forza Motorsport Standard Edition, Starfield ve Age of Mythology: Retold Standard Edition dahil olmak üzere 43'ten fazla yapım artık bu katmanda olmayacak. Hemen aşağıdan listeye ulaşabilirsiniz.

Eylül ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar açıklandı! 1 hf. önce eklendi

PC Game Pass'e gelirsek, yeni oyunlar ve başlıklar konusunda değişmeden kalıyor. Xbox cephesinde ise Xbox Game Pass Ultimate tek değerli abonelik katmanı oldu diyebiliriz. İyi olan şu ki, mevcut Xbox Game Pass konsol aboneleri, abone kaldıkları sürece tüm oyunlara erişimlerini sürdürecekler.

Standart Game Pass aboneliğinden ayrılacak oyunlar (Xbox)

Age of Mythology: Retold Standard Edition

Another Crab's Treasure

Botany Manor

Call of Duty: Modern Warfare 3

Core Keeper

Creatures of Ava

Diablo 4

Dungeons Of Hinterberg

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Flintlock: The Siege of Dawn

Flock

Forza Motorsport Standard Edition

Galacticare

Go Mecha Ball

Harold Halibut

Hauntii

Heavy Weapon

Humanity

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Lightyear Frontier (Game Preview)

Little Kitty, Big City

Magical Delicacy

MLB The Show 24

Neon White

Octopath Traveller 2

Open Roads

Payday 3

PlateUp!

Robin Hood - Sherwood Builders

Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends

Sea of Solitude

Senua's Saga: Hellblade II

Slime Rancher 2

SpiderHeck

Star Trucker

Starfield

Still Wakes the Deep

Tchia

The Case of the Golden Idol

The Rewinder

Turnip Boy Robs a Bank

Valorant

You Suck at Parking - Complete Edition

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Starfield, Diablo 4 ve daha fazlası temel Game Pass'ten ayrılıyor