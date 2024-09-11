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    Starfield, Diablo 4 ve daha fazlası Game Pass'ten ayrılıyor: Standart abonelikte olmayacak

    Starfield, Diablo 4 ve daha fazlası Xbox için standart Game Pass aboneliğinden ayrılıyor. İşte abonelik katmanından çıkacak tüm oyunlar...                      
    Starfield, Diablo 4 ve daha fazlası temel Game Pass'ten ayrılıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Ancak bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Son olarak Microsoft, 43'ten fazla oyunu standart Game Pass katmanından kaldırıyor. 

    Starfield, Diablo 4 ve daha fazlası temel Game Pass'ten ayrılıyor

    Bildiğiniz gibi Microsoft, Xbox Game Pass ve PC Game Pass abonelik hizmetlerinin fiyatlarını artıracağını ve mevcut "Xbox Game Pass for Console" abonelik katmanını kaldırıp yerine yeni Xbox Game Pass Standard katmanını getireceğini duyurmuştu. Türkiye'de aylık 249 TL'den erişime açılan bu abonelik, PC Game Pass veya Ultimate'ın aksine 1. Gün oyunları veya EA Play oyunları içermiyor.

    Ancak Game Pass'e ilk kez eklenen eski oyunlar (örneğin: Mafia Definitive Edition, Atlas Fallen, Expeditions: Mudrunner) halen Standart pakete dahil. Kötü haber şu ki Call of Duty: Modern Warfare 3, Diablo 4, Forza Motorsport Standard Edition, Starfield ve Age of Mythology: Retold Standard Edition dahil olmak üzere 43'ten fazla yapım artık bu katmanda olmayacak. Hemen aşağıdan listeye ulaşabilirsiniz.

    PC Game Pass'e gelirsek, yeni oyunlar ve başlıklar konusunda değişmeden kalıyor. Xbox cephesinde ise Xbox Game Pass Ultimate tek değerli abonelik katmanı oldu diyebiliriz. İyi olan şu ki, mevcut Xbox Game Pass konsol aboneleri, abone kaldıkları sürece tüm oyunlara erişimlerini sürdürecekler.

    Standart Game Pass aboneliğinden ayrılacak oyunlar (Xbox)

    • Age of Mythology: Retold Standard Edition
    • Another Crab's Treasure
    • Botany Manor
    • Call of Duty: Modern Warfare 3
    • Core Keeper
    • Creatures of Ava
    • Diablo 4
    • Dungeons Of Hinterberg
    • Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
    • Flintlock: The Siege of Dawn
    • Flock
    • Forza Motorsport Standard Edition
    • Galacticare
    • Go Mecha Ball
    • Harold Halibut
    • Hauntii
    • Heavy Weapon
    • Humanity
    • Kunitsu-Gami: Path of the Goddess
    • Lightyear Frontier (Game Preview)
    • Little Kitty, Big City
    • Magical Delicacy
    • MLB The Show 24
    • Neon White
    • Octopath Traveller 2
    • Open Roads
    • Payday 3
    • PlateUp!
    • Robin Hood - Sherwood Builders
    • Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends
    • Sea of Solitude
    • Senua's Saga: Hellblade II
    • Slime Rancher 2
    • SpiderHeck
    • Star Trucker
    • Starfield
    • Still Wakes the Deep
    • Tchia
    • The Case of the Golden Idol
    • The Rewinder
    • Turnip Boy Robs a Bank
    • Valorant
    • You Suck at Parking - Complete Edition
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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