T.C. Merkez Bankası’nın (TCMB) piyasaya süreceği Dijital Türk Lirası’nın ikinci faz pilot çalışması tamamlandı. 2023’te Dijital TL'nin ödemeler için kullanım testleri yapılacak.

FAST'a entegre edilecek

2023'te ayrıca Dijital Türk lirası sistemlerinin dijital kimlik ve FAST sistemlerine entegrasyon çalışmaları tamamlanacak. Toptan dijital para çalışmaları kapsamında bankalar ile araştırma, geliştirme ve test çalışmaları yapılacak.

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Dijital TL'nin güvenliği nasıl sağlanacak?

Dijital Türk Lirası’nın güvenliği ve veri analitiği çalışmaları HAVELSAN tarafından yürütülüyor. Veriler HAVELSAN sunucuları üzerinde yer alacak. Saldırı tespiti, olay izleme ve analiz, zafiyet denetimi, güvenlik analizi, sızıntı algılama, sızma testi çalışmaları yine HAVELSAN bünyesinde gerçekleştiriliyor.

Çin, dijital yuan denemesini başarıyla tamamladı 3 hf. önce eklendi

Dijital Türk Lirası nedir?

Dijital Türk Lirası, değeri 1 TL’ye sabitlenmiş bir kripto para birimi olacak. TCMB tarafından geliştirdiği için CBDC (Central Bank Digital Currency) türünde bir para olacak. Pek çok ülkede CBDC çalışmaları yürütüyor. CBDC'ler içerisinde en yaygın kullanılan örnek, Çin’in geliştirdiği Dijital Yuan oldu. Çinliler pek çok işlemde Dijital Yuan’ı kullanabiliyor.

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Dijital Türk Lirası ile ödeme testleri başlıyor