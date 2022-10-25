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    Dijital Türk Lirası ile ödeme testleri başlıyor

    T.C. Merkez Bankası tarafından geliştirilen ve değeri 1 Türk Lirası ile eşit olan Dijital Türk Lirası'nın ödemelerde kullanım testleri 2023'te başlayacak.           
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    Dijital Türk Lirası ile ödeme testleri başlıyor Tam Boyutta Gör
    Bu sabah Resmi Gazete’de yayımlanan bildiri ile 2023 Yılı Yıllık Programının Onaylandığı duyuruldu. 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre 2023’te Dijital Türk Lirası ödemeleri test edilecek.

    T.C. Merkez Bankası’nın (TCMB) piyasaya süreceği Dijital Türk Lirası’nın ikinci faz pilot çalışması tamamlandı. 2023’te Dijital TL'nin ödemeler için kullanım testleri yapılacak.

    FAST'a entegre edilecek

    2023'te ayrıca Dijital Türk lirası sistemlerinin dijital kimlik ve FAST sistemlerine entegrasyon çalışmaları tamamlanacak. Toptan dijital para çalışmaları kapsamında bankalar ile araştırma, geliştirme ve test çalışmaları yapılacak.

    Dijital Türk Lirası ile ödeme testleri başlıyor Tam Boyutta Gör

    Dijital TL'nin güvenliği nasıl sağlanacak?

    Dijital Türk Lirası’nın güvenliği ve veri analitiği çalışmaları HAVELSAN tarafından yürütülüyor. Veriler HAVELSAN sunucuları üzerinde yer alacak. Saldırı tespiti, olay izleme ve analiz, zafiyet denetimi, güvenlik analizi, sızıntı algılama, sızma testi çalışmaları yine HAVELSAN bünyesinde gerçekleştiriliyor.

    Dijital Türk Lirası nedir?

    Dijital Türk Lirası, değeri 1 TL’ye sabitlenmiş bir kripto para birimi olacak. TCMB tarafından geliştirdiği için CBDC (Central Bank Digital Currency) türünde bir para olacak. Pek çok ülkede CBDC çalışmaları yürütüyor. CBDC'ler içerisinde en yaygın kullanılan örnek, Çin’in geliştirdiği Dijital Yuan oldu. Çinliler pek çok işlemde Dijital Yuan’ı kullanabiliyor.

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