Çin "dijital yuan" denemesini başarıyla tamamladı

Son dönemde birçok ülke, "merkez bankası dijital para birimi" (CBDC) çalışmaları ile yakından ilgileniyor. Son olarak Çin'in Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), Pekin dijital yuanını uluslararası alana yayma amacıyla başlattığı CBDC çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Uluslararası ödemeler de yeni dönem başlıyor.
Finansal sistemlerini dijital dünyanın kurallarına göre değiştiren ülkeler, uluslararası ödemelerle yeni düzenlemelerin önünü açıyor. Rusya, İsveç, İsrail, Norveç ve Türkiye gibi ülkeler bu konu üzerindeki planlarını açıklamıştı.
Bunun yanında BIS yaptığı açıklamada, dört farklı üllkeye yönelik gerçek değerli işlemi içeren ilk deneme sırasında 160’tan fazla uluslarası ödeme ve toplam 22 milyon doları aşan döviz işlemi gerçekleştirildiğini belirtti.
Söz konusu testin tamamlanması, Çin’in geçen yıl duyurduğu, dijital yuan ile uluslararası ödemeler gerçekleştirme planının ilk adımlarından birisi olduğunu söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum