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Son dönemde birçok ülke, "merkez bankası dijital para birimi" (CBDC) çalışmaları ile yakından ilgileniyor. Son olarak Çin'in Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), Pekin dijital yuanını uluslararası alana yayma amacıyla başlattığı CBDC çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Uluslararası ödemeler de yeni dönem başlıyor.

Finansal sistemlerini dijital dünyanın kurallarına göre değiştiren ülkeler, uluslararası ödemelerle yeni düzenlemelerin önünü açıyor. Rusya, İsveç, İsrail, Norveç ve Türkiye gibi ülkeler bu konu üzerindeki planlarını açıklamıştı.

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Bunun yanında BIS yaptığı açıklamada, dört farklı üllkeye yönelik gerçek değerli işlemi içeren ilk deneme sırasında 160’tan fazla uluslarası ödeme ve toplam 22 milyon doları aşan döviz işlemi gerçekleştirildiğini belirtti.

Söz konusu testin tamamlanması, Çin’in geçen yıl duyurduğu, dijital yuan ile uluslararası ödemeler gerçekleştirme planının ilk adımlarından birisi olduğunu söyleyebiliriz.

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Çin, dijital yuan denemesini başarıyla tamamladı