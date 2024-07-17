ABD'de, dijital platformların televizyonda izlenme oranı %40'ı aştı

Dijital platfromlar, geleneksel TV izleme şeklini geçmek üzere
Nielsen'in verilerine göre kablo TV'nin payı, %27,2 olurken, karasal TV izlenmeleri %20,5 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu ikisinin toplamını geleneksel TV olarak ele alırsak, dijital platformların geleneksel televizyon izlenme şeklini geçmeye yaklaştığını görüyoruz.
Online platformlara baktığımızda ise %9,9 ile YouTube en çok tercih edilen hizmet olurken, onu %8,4 ile Netflix takip etti. Amazon Prime Video ise %3,1'lik pay ile üçüncü sırada yer aldı.
Bu izlenme oranları sadece televizyonları kapsadığı, akıllı telefon ve tabletleri içermediği için, dijital akış hizmetlerinin toplam izlenme süresinde geleneksel medyayı çoktan geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
Dijital platform izlenmelerinin yaygınlaşması, doğal olarak reklamcılık sektörünü de etkiliyor. Analist PricewaterhouseCoopers'ın hazırladığı başka bir rapor, küresel reklam gelirinin yaklaşık %28'inin akış hizmetlerinden geldiğini ortaya koyuyor. 2023 yılında bu oranın %20 olduğu belirtiliyor. Rapor, bu artışın video akış hizmetlerinini abonelik gelirindeki büyümenin durmasından kaynaklandığını iddia ediyor. Video akış hizmetlerinin sayısının artması ve pazarın doygunluğa ulaşması sebebiyle, şirketler düşük fiyatlı ve reklamlı abonelik paketleri sunmaya başladı. Dolayısıyla dijital platformlarda reklam gelirlerinin payı artmaya başladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.