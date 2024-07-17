ABD'de, dijital platformların televizyonda izlenme oranı %40'ı aştı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Televizyon izleme alışkanlıklarını değiştiren dijital video platformları, izlenme payını arttırmaya devam ediyor. Nielsen'in verilerine göre, Haziran 2024'te video akış hizmetlerinin, televizyon izlenmelerindeki payı %40'ı aşmış durumda. İlk kez 2022'de kablo TV izleme oranını geçen video akış izlenmeleri artış eğrisini sürdürüyor.

Dijital platfromlar, geleneksel TV izleme şeklini geçmek üzere

Nielsen'in verilerine göre kablo TV'nin payı, %27,2 olurken, karasal TV izlenmeleri %20,5 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu ikisinin toplamını geleneksel TV olarak ele alırsak, dijital platformların geleneksel televizyon izlenme şeklini geçmeye yaklaştığını görüyoruz.

Online platformlara baktığımızda ise %9,9 ile YouTube en çok tercih edilen hizmet olurken, onu %8,4 ile Netflix takip etti. Amazon Prime Video ise %3,1'lik pay ile üçüncü sırada yer aldı.

Bu izlenme oranları sadece televizyonları kapsadığı, akıllı telefon ve tabletleri içermediği için, dijital akış hizmetlerinin toplam izlenme süresinde geleneksel medyayı çoktan geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Terminator Zero fragmanı yayınlandı 1 gün önce eklendi

Dijital platform izlenmelerinin yaygınlaşması, doğal olarak reklamcılık sektörünü de etkiliyor. Analist PricewaterhouseCoopers'ın hazırladığı başka bir rapor, küresel reklam gelirinin yaklaşık %28'inin akış hizmetlerinden geldiğini ortaya koyuyor. 2023 yılında bu oranın %20 olduğu belirtiliyor. Rapor, bu artışın video akış hizmetlerinini abonelik gelirindeki büyümenin durmasından kaynaklandığını iddia ediyor. Video akış hizmetlerinin sayısının artması ve pazarın doygunluğa ulaşması sebebiyle, şirketler düşük fiyatlı ve reklamlı abonelik paketleri sunmaya başladı. Dolayısıyla dijital platformlarda reklam gelirlerinin payı artmaya başladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

ABD'de, dijital platformların TV'de izlenme oranı %40'ı aştı