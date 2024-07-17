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    Anlık Bildirim

    ABD'de, dijital platformların televizyonda izlenme oranı %40'ı aştı

    Dijital video platformları, izlenme payını arttırmaya devam ediyor. Nielsen'in verilerine göre, ABD'de video akış hizmetlerinin, televizyon izlenmelerindeki payı %40'ı aşmış durumda.
    ABD'de, dijital platformların TV'de izlenme oranı %40'ı aştı Tam Boyutta Gör
    Televizyon izleme alışkanlıklarını değiştiren dijital video platformları, izlenme payını arttırmaya devam ediyor. Nielsen'in verilerine göre, Haziran 2024'te video akış hizmetlerinin, televizyon izlenmelerindeki payı %40'ı aşmış durumda. İlk kez 2022'de kablo TV izleme oranını geçen video akış izlenmeleri artış eğrisini sürdürüyor.

    Dijital platfromlar, geleneksel TV izleme şeklini geçmek üzere

    Nielsen'in verilerine göre kablo TV'nin payı, %27,2 olurken, karasal TV izlenmeleri %20,5 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu ikisinin toplamını geleneksel TV olarak ele alırsak, dijital platformların geleneksel televizyon izlenme şeklini geçmeye yaklaştığını görüyoruz.

    Online platformlara baktığımızda ise %9,9 ile YouTube en çok tercih edilen hizmet olurken, onu %8,4 ile Netflix takip etti. Amazon Prime Video ise %3,1'lik pay ile üçüncü sırada yer aldı.

    Bu izlenme oranları sadece televizyonları kapsadığı, akıllı telefon ve tabletleri içermediği için, dijital akış hizmetlerinin toplam izlenme süresinde geleneksel medyayı çoktan geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

    Dijital platform izlenmelerinin yaygınlaşması, doğal olarak reklamcılık sektörünü de etkiliyor. Analist PricewaterhouseCoopers'ın hazırladığı başka bir rapor, küresel reklam gelirinin yaklaşık %28'inin akış hizmetlerinden geldiğini ortaya koyuyor. 2023 yılında bu oranın %20 olduğu belirtiliyor. Rapor, bu artışın video akış hizmetlerinini abonelik gelirindeki büyümenin durmasından kaynaklandığını iddia ediyor. Video akış hizmetlerinin sayısının artması ve pazarın doygunluğa ulaşması sebebiyle, şirketler düşük fiyatlı ve reklamlı abonelik paketleri sunmaya başladı. Dolayısıyla dijital platformlarda reklam gelirlerinin payı artmaya başladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 6 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 6 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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