Dijitalde düzenlenen 39. İstanbul Film Festivali'nin biletleri satışa çıktı

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Bu sene 10-21 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 39. İstanbul Film Festivali’nin uluslararası seçkisi geçtiğimiz aylarda dijitalde gösterime girmişti. Festivalin ulusal yarışma kısmı ise 17-28 Temmuz’da düzenlenecek. Yarışmaya giren filmlerin biletleri bugün itibariyle satışa sunuldu. Filmler hem dijital ortamda hem de açık hava sinemasında yayınlanacak.

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İKSV tarafından düzenlenen 39. İstanbul Film Festivalinin ulusal yarışma seçkisinde 11 uzun metrajlı ve 12 kısa metrajlı film yer alıyor. Filmi beyaz perdede de izlemek isteyenler için Sakıp Sabancı Müzesi’ne açık hava sineması kurulacak.

Her gün bir uzun metrajlı film gösterime girecek. Bu film dijitalde 30 saat boyunca gösterimde olacak. Kısa filmler ise 23-28 Temmuz arasında dijitalde topluca gösterime girecek.

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Dijital filmler https://filmonline.iksv.org/ adresinden satışa sunulacak ve yine bu adresten seyredilebilecek. Her film 9 TL ücrete sahip. Toplu paketin fiyatı 69 TL olarak belirlenmiş. Festival formatının korunması için biletlerin sınırlı sayıda olduğu ifade ediliyor. İstanbul Film Festivali seçkisi yabancı filmler Mayıs ve Haziran aylarında dijitalde gösterime girmişti.

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