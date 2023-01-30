Maliyet avantajı sunan dikey eksenli yüzer rüzgar türbinleri geliyor

Dikey eksenli türbinler maliyet avantajı sağlıyor
SeaTwirl’in dikey eksenli 1 megavatlık (MW) S2X açık deniz türbinleri Norveç kıyılarında test edilmek üzere gerekli onayları aldı. SeaTwirl S2X türbinleri şu an için prototip aşamasında ve geliştirmeleri devam ediyor. Dolayısıyla gelecek sürümlerde 1 MW’lık çıktı oranı artırılacak. Bununla birlikte bu tasarımın en önemli avantajı ise maliyet noktasında oluyor.
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Prototip olan S2X türbini deniz seviyesinden 55 metre (deniz seviyesinin altında: yaklaşık 80 metre) yükseklikteyken türbinin çapı ise 50 metre. S2x için optimum çalışma derinliğinin 100 metre veya daha yüksek derinlik olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla sistem esasında deniz seviyesine yakın, bu da bakımı kolaylaştırıp maliyetini düşürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?