Maliyet avantajı sunan dikey eksenli yüzer rüzgar türbinleri geliyor

Tam Boyutta Gör Açık deniz rüzgar enerjisi ülkeler için önemli bir enerji kapısı konumunda. Bu bağlamda denize kıyısı olan ülkeler yüzer rüzgar türbinleri konusunda yatırımlar yapmaya devam ediyor. Son olarak ise İsveçli rüzgar türbini üreticisi SeaTwirl, dikey eksenli türbinlerini test edeceğini duyurdu.

Dikey eksenli türbinler maliyet avantajı sağlıyor

SeaTwirl’in dikey eksenli 1 megavatlık (MW) S2X açık deniz türbinleri Norveç kıyılarında test edilmek üzere gerekli onayları aldı. SeaTwirl S2X türbinleri şu an için prototip aşamasında ve geliştirmeleri devam ediyor. Dolayısıyla gelecek sürümlerde 1 MW’lık çıktı oranı artırılacak. Bununla birlikte bu tasarımın en önemli avantajı ise maliyet noktasında oluyor.

Tam Boyutta Gör Geleneksel rüzgar türbinlerine nazaran daha az karmış tasarım sunan SeaTwirl S2X, düşük bakım maliyetleriyle de öne çıkıyor. Ek olarak daha az hareketli parça içeren türbin, bu sayede diğer sistemlere oranlara daha faza çalışma saati sunabiliyor. SeaTwirl, bu türbinlerin rüzgar çiftlikleri, adalar ve balık çiftliklerinde kullanılabileceğini belirtirken potansiyellerinin son derece yüksek olduğunu belirtiyor. Firmaya göre dikey eksenli rüzgar türbinlerinin yüksek bir yapısal limite sahip ve yatay eksenli rüzgar türbinlerinden daha büyük inşa edilebilirler.

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Prototip olan S2X türbini deniz seviyesinden 55 metre (deniz seviyesinin altında: yaklaşık 80 metre) yükseklikteyken türbinin çapı ise 50 metre. S2x için optimum çalışma derinliğinin 100 metre veya daha yüksek derinlik olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla sistem esasında deniz seviyesine yakın, bu da bakımı kolaylaştırıp maliyetini düşürüyor.

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Dikey eksenli yüzer rüzgar türbinleri maliyet avantajıyla geliyor