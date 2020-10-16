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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dikkat: Windows 10'un yeni sürücü doğrulama modeli hatalara yol açabilir

    Microsoft, yayınladığı son güncellemeyle Windows 10'un sürücü doğrulama algoritmasını değiştirdi. Bilgisayarınızdaki bazı eski donanım bileşenleri çalışamaz hale gelebilir.
    6 gün
    4,8b
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    Windows
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Dikkat: Windows 10'un yeni sürücü doğrulama modeli hatalara yol açabilir
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    Microsoft, Windows 10 için yayınladığı Ekim 2020 Salı güncellemesi ile birlikte işletim sisteminin işleyişine etki eden bazı algoritmaları değiştirdi.

    Yazılım devi donanım sürücülerinin doğrulama sürecini "daha sıkı" hale getirdi. Bundan böyle sürücüler kurulumdan önce şirket tarafından belirlenen standartlara uygunluk açısından test edilecek. Bu testi geçemeyenler sürücülerin yüklenmesi engellenecek.

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    Ayrıca Bkz. "Windows 10, SSD'niz bozulmak üzereyse sizi uyaracak"

    Yeni sürücü doğrulama modeli işletim sisteminin güvenlik seviyesini artırmak için hayata geçirildi. Ancak doğrulanamayan sürücülerin Windows 10'da bazı hatalara yol açacağı da bir gerçek.

    Dikkat: Windows 10'un yeni sürücü doğrulama modeli hatalara yol açabilir
    Tam Boyutta Gör

    Eski donanım bileşenleri çalışamaz hale gelebilir

    İşletim sistemi, sürücünün yayıncısını doğrulayamazsa kurulum otomatik olarak sonlandırılacak ve kullanıcının karşısına bir hata mesajı çıkacak. Çoğunlukla eski donanıma sahip bilgisayar kullanıcılarının bu durumla karşı karşıya kalacaklarını söyleyebiliriz.

    Yeni sürücüsü yayınlanmamış eski donanım bileşenleri bu doğrulama modelini geçemezse, çalışmayı durdurabilirler. Microsoft böyle bir durumda kullanıcıların OEM üreticisiyle iletişime geçerek güncel sürücü talebinde bulunmalarını öneriyor.



    https://support.microsoft.com/tr-tr/help/4579311/windows-10-update-kb4579311 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    50 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Normandia_06 (Yalçın ) 6 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Çaresi var... :)
    gpedit.msc açıyoruz

    Yönetim şablonları / sistem / sürücü yükleme/Aygıt sürücüsü arama sorgusunu kapat seçeneğini etkin yapıyoruz.. Bu kadar :) Böylece güncelleme alıyor ama aygıt sürücü güncellemelerini almıyor..

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Çaresi var... :) gpedit.msc açıyoruz Yönetim şablonları / sistem / sürücü yükleme/Aygıt sürücüsü arama sorgusunu kapat seçeneğini etkin yapıyoruz.. ...
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    2 Yanıt Yanıtla +17
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 6 gün
    Güncelleştirmeler kalıcı olarak kapalı, kafam rahat. Teşekkürler StopUpdate10
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 6 gün
    Bu Windows 10 ne zaman düzelecek, her güncelleme spy yazılım içeriyor pcyi bozmaya çalışıyor şaka gibi.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    4
    selmand (SELMAN DİNÇ) 2 gün
    5 yaşındaki ekranımın orjinal driver dosyasını yükleyemiyorum.
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    DH Misafiri 3 gün
    Hocam bu şekilde, sizin onayınızı almadan otomatik yüklüyor olmasın?
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 5 gün
    Gene mi üstümüzde bişey deniyo lan bu MS?
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    gs09gs09 (Furkan Turan) 5 gün
    Defenderi kapatiyom kapatiyom aciyo en uyuz oldugum ozelligi programlari yavaslatiyor resmen :)
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    drjacob (... ) 6 gün
    Windows ‘un kendisi hata zaten 😀😀😀
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    killerofthefail 5 gün yeni yorumcu drjacob
    Konuşabilirmisiniz?
    Yanıtla +1
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 6 gün
    Bu Windows 10 ne zaman düzelecek, her güncelleme spy yazılım içeriyor pcyi bozmaya çalışıyor şaka gibi.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    JourneyToTheWest 6 gün yeni yorumcu Hakimutata Insane
    Hiç bir zaman.Balık baştan kokar.
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    Normandia_06 (Yalçın ) 6 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Çaresi var... :)
    gpedit.msc açıyoruz

    Yönetim şablonları / sistem / sürücü yükleme/Aygıt sürücüsü arama sorgusunu kapat seçeneğini etkin yapıyoruz.. Bu kadar :) Böylece güncelleme alıyor ama aygıt sürücü güncellemelerini almıyor..

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    2 Yanıt Yanıtla +17
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 6 gün
    Güncelleştirmeler kalıcı olarak kapalı, kafam rahat. Teşekkürler StopUpdate10
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    tanerss (Taner ) 6 gün Furkooo85
    Böyle yapacağınıza LTSC kurun güvenlik güncellemelerini alın sadece.
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    BERSUM (Erhan ÇAYAN) 5 gün Furkooo85
    Nasıl kalıcı olarak kapatabiliriz
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