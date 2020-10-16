Dikkat: Windows 10'un yeni sürücü doğrulama modeli hatalara yol açabilir

Microsoft, Windows 10 için yayınladığı Ekim 2020 Salı güncellemesi ile birlikte işletim sisteminin işleyişine etki eden bazı algoritmaları değiştirdi.
Yazılım devi donanım sürücülerinin doğrulama sürecini "daha sıkı" hale getirdi. Bundan böyle sürücüler kurulumdan önce şirket tarafından belirlenen standartlara uygunluk açısından test edilecek. Bu testi geçemeyenler sürücülerin yüklenmesi engellenecek.İlginizi Çekebilir Windows 10 Ekim 2020 Güncellemesi yayınlandı: İşte tüm yenilikler
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Yeni sürücü doğrulama modeli işletim sisteminin güvenlik seviyesini artırmak için hayata geçirildi. Ancak doğrulanamayan sürücülerin Windows 10'da bazı hatalara yol açacağı da bir gerçek.
Eski donanım bileşenleri çalışamaz hale gelebilir
İşletim sistemi, sürücünün yayıncısını doğrulayamazsa kurulum otomatik olarak sonlandırılacak ve kullanıcının karşısına bir hata mesajı çıkacak. Çoğunlukla eski donanıma sahip bilgisayar kullanıcılarının bu durumla karşı karşıya kalacaklarını söyleyebiliriz.
Yeni sürücüsü yayınlanmamış eski donanım bileşenleri bu doğrulama modelini geçemezse, çalışmayı durdurabilirler. Microsoft böyle bir durumda kullanıcıların OEM üreticisiyle iletişime geçerek güncel sürücü talebinde bulunmalarını öneriyor.
https://support.microsoft.com/tr-tr/help/4579311/windows-10-update-kb4579311 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
gpedit.msc açıyoruz
Yönetim şablonları / sistem / sürücü yükleme/Aygıt sürücüsü arama sorgusunu kapat seçeneğini etkin yapıyoruz.. Bu kadar :) Böylece güncelleme alıyor ama aygıt sürücü güncellemelerini almıyor..