Dikkat: Windows 10'un yeni sürücü doğrulama modeli hatalara yol açabilir

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Microsoft, Windows 10 için yayınladığı Ekim 2020 Salı güncellemesi ile birlikte işletim sisteminin işleyişine etki eden bazı algoritmaları değiştirdi.

Yazılım devi donanım sürücülerinin doğrulama sürecini "daha sıkı" hale getirdi. Bundan böyle sürücüler kurulumdan önce şirket tarafından belirlenen standartlara uygunluk açısından test edilecek. Bu testi geçemeyenler sürücülerin yüklenmesi engellenecek.

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Yeni sürücü doğrulama modeli işletim sisteminin güvenlik seviyesini artırmak için hayata geçirildi. Ancak doğrulanamayan sürücülerin Windows 10'da bazı hatalara yol açacağı da bir gerçek.

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Eski donanım bileşenleri çalışamaz hale gelebilir

İşletim sistemi, sürücünün yayıncısını doğrulayamazsa kurulum otomatik olarak sonlandırılacak ve kullanıcının karşısına bir hata mesajı çıkacak. Çoğunlukla eski donanıma sahip bilgisayar kullanıcılarının bu durumla karşı karşıya kalacaklarını söyleyebiliriz.

Yeni sürücüsü yayınlanmamış eski donanım bileşenleri bu doğrulama modelini geçemezse, çalışmayı durdurabilirler. Microsoft böyle bir durumda kullanıcıların OEM üreticisiyle iletişime geçerek güncel sürücü talebinde bulunmalarını öneriyor.

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/4579311/windows-10-update-kb4579311

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