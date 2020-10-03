Windows 10, SSD'niz bozulmak üzereyse sizi uyaracak

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Microsoft, Windows 10'a kullanışlı özellikler eklemeye devam ediyor. Şirket bu kez işletim sisteminin 20226 numaralı en son ön izleme yapısına "Depolama Sağlığı İzleme" adında yeni bir özellik ekledi.

Ayrıca Bkz. "ARM işlemcili Windows 10 PC’lere x64 uygulama desteği geliyor"

Sisteminizdeki SSD'nin "sağlık" durumunu öğrenmek için Ayarlar > Sistem > Depolama kısayolunu izlemeniz gerekecek. İşletim sistemi SSD'nizin ömrünün sonuna yaklaştığını algılarsa, bir uyarı göstererek verilerinizi yedeklemenizi isteyecek.

NVMe SSD'ler için tasarlandı

Depolama Sağlığı İzleme şu an için sadece NVMe SSD'lerdeki anormallikleri tespit edebiliyor. İlerleyen dönemlerde bu özelliğin SATA SSD veya HDD'leri kapsayacak şekilde genişletilip genişletilmeyeceğini ise şu an için bilemiyoruz.

https://blogs.windows.com/windows-insider/2020/09/30/announcing-windows-10-insider-preview-build-20226/

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