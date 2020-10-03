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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10, SSD'niz bozulmak üzereyse sizi uyaracak

    Microsoft, Windows 10'a son derece kullanışlı bir özellik ekledi. İşletim sistemi artık SSD depolama biriminin "sağlığını" izleyerek, herhangi bir anormallik algılaması durumunda kullanıcıyı uyaracak.
    2 hf.
    8,9b
    1
    20
    Windows
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Windows 10, SSD'niz bozulmak üzereyse sizi uyaracak
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft, Windows 10'a kullanışlı özellikler eklemeye devam ediyor. Şirket bu kez işletim sisteminin 20226 numaralı en son ön izleme yapısına "Depolama Sağlığı İzleme" adında yeni bir özellik ekledi.

    Ayrıca Bkz. "ARM işlemcili Windows 10 PC’lere x64 uygulama desteği geliyor"

    Sisteminizdeki SSD'nin "sağlık" durumunu öğrenmek için Ayarlar > Sistem > Depolama kısayolunu izlemeniz gerekecek. İşletim sistemi SSD'nizin ömrünün sonuna yaklaştığını algılarsa, bir uyarı göstererek verilerinizi yedeklemenizi isteyecek.

    Windows 10, SSD'niz bozulmak üzereyse sizi uyaracak

    NVMe SSD'ler için tasarlandı

    Depolama Sağlığı İzleme şu an için sadece NVMe SSD'lerdeki anormallikleri tespit edebiliyor. İlerleyen dönemlerde bu özelliğin SATA SSD veya HDD'leri kapsayacak şekilde genişletilip genişletilmeyeceğini ise şu an için bilemiyoruz.



    https://blogs.windows.com/windows-insider/2020/09/30/announcing-windows-10-insider-preview-build-20226/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    oktayakgoz (Oktay AKGÖZ) 2 hf. en beğenilen
    Adamların backdoora ihtiyacı var mı sence ?
    Yanıtla +14
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    İlk çıktığında Windows 7 pro lisansımı MS un Windows 10 a çevirmesi ile yüklemiştim. O günden beri 1 kez format attım o da SSD değiştirdiğim için. Şikayet edip duruyoruz ama şu ana kadar gördüğüm en stabil işletim sistemi. En azından en stabil Windows işletim sistemi, öyle düzelteyim.
    İlk çıktığında Windows 7 pro lisansımı MS un Windows 10 a çevirmesi ile yüklemiştim. O günden beri 1 kez format attım o da SSD değiştirdiğim için. Şikayet edip ...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    khrmndgn (Kahraman Doğan) 2 hf.
    insanlar ayarlar içinde boğulmak istemiyor. insanlar bilgisayarını açıp internete girmek istiyor. işte macos ile windows arasında ki en büyük fark bu bence!

    bir denetim masası vardı ki sormayın gitsin. ayar içinde ayar, menü içinde menü, menü içinde tab, tab içinde popup.. derken neye baktığımızı unutuyorduk.

    şunu basit bir şekilde yap artık.. insanlar internete girip müzik dinleyip film izlemek istiyor. home sürümünden gereksiz tüm özelleştirmeleri kaldır ve insanlar windows'u açtığı zaman sadece işi yapsın. pro sürümü için ayarları özelleştir ve yüzlerce ayar yerine basit bir şekilde yönetim imkanı sun.
    insanlar ayarlar içinde boğulmak istemiyor. insanlar bilgisayarını açıp internete girmek istiyor. işte macos ile windows arasında ki en büyük fark bu bence!
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    FreeRun 2 hf.
    windows un kendisi zaten ssd yada diğer donanımları oldukça yoruyor, bir sürü çalışan servis var arkaplanda, özellikle laptoplara bakın boşta bile ısınıp yoruluyor böyle olmamalı windows 10 bu konuda başarısız bir sistem
    Yanıtla +1
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    sas7979 (Mehmet ASLAN) 2 hf.
    Güzel bir özelliğe benziyor bu menüden geçici dosyaların temizlendiği ve disk temizliği yapıldığını da öğrenmiş oldum:) Güncelleme gelmedi daha galiba
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 2 hf.
    Samsung bu konuda aşmış technopat bi test sistemi kurdu aylarca okuma yazma yaptırdı 860 evo ya sağlığı 100 100 dü
    Yanıtla
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    adembey2018 (bülent adem korkmaz) 2 hf.
    Umarim iyi niyetli
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    bortecoder (Borte Coder) 2 hf.
    Mavi ekrandan sonra baya radikal değişim bu. Nasıl ayak uyduracağımı bilemedim şimdi.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    İlk çıktığında Windows 7 pro lisansımı MS un Windows 10 a çevirmesi ile yüklemiştim. O günden beri 1 kez format attım o da SSD değiştirdiğim için. Şikayet edip duruyoruz ama şu ana kadar gördüğüm en stabil işletim sistemi. En azından en stabil Windows işletim sistemi, öyle düzelteyim.
    1 Yanıt Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    slymn_mndrl (Süleyman Mandıralı) 2 hf. ilkerinanç
    bence de windows cok iyi bi isletim sistemi. macOS i stabilligiyle, basitligiyle övüyorlar ama söyle biraz windows daki gibi mesela anlik sistem bilgilerini göriyim desen veya windows daki hali hazirda cok kullanisli olan pencere yönetimini macde de olmasini istiyosan (klavye kisayolunu vesaire saymiyorum cünkü mac e yeni gecenler herseyi fareyle yapmak ister windowsdaki gibi) ek bi ücretli program kurulmasi gerekiyor. Ben artik mac basitligi istemiyorum ne olup bittigini kendi iyiligim icin bilmeliyim az veya cok aklim aldigi kadar anlayarak kullanmak isterim.
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    ironturk (Halil ADIGÜZEL) 2 hf.
    Pc yi yormaya devam Windows 🙄
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 2 hf.
    Tüm ssd leri desteklerse daha iyi olur yoksa bir işe yaramaz
    Yanıtla +2
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 2 hf.
    insanlar ayarlar içinde boğulmak istemiyor. insanlar bilgisayarını açıp internete girmek istiyor. işte macos ile windows arasında ki en büyük fark bu bence!

    bir denetim masası vardı ki sormayın gitsin. ayar içinde ayar, menü içinde menü, menü içinde tab, tab içinde popup.. derken neye baktığımızı unutuyorduk.

    şunu basit bir şekilde yap artık.. insanlar internete girip müzik dinleyip film izlemek istiyor. home sürümünden gereksiz tüm özelleştirmeleri kaldır ve insanlar windows'u açtığı zaman sadece işi yapsın. pro sürümü için ayarları özelleştir ve yüzlerce ayar yerine basit bir şekilde yönetim imkanı sun.
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    ismailciloglu (ismail çiloğlu) 2 hf. khrmndgn
    İkonik ve sade bir menü içinde aradığını bulabilmek...Ne kadar güzel olur
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    The Hollow 2 hf. khrmndgn
    Katılıyorum. Ben denetim masasını hala kullanıyorum. Ayarlar içerisinden bir şeyleri bulmaya/aratmaya alışamadım. Microsoft'un bu konuda radikal değişiklikler yapması gerekiyor. Gerçi yapsalar daha da batırma ihtimalleri doğar, MS bu bilemiyorum.
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    JourneyToTheWest 2 hf. yeni yorumcu
    Bozuk işletim sistemi bileşen bozuk diye uyarıyor.
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    8858 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    windows 10, ssd ve
    6 etiket daha depolama sağlık durum uyarı Depolama Sağlığı İzleme Yazılım
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