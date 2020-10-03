Windows 10, SSD'niz bozulmak üzereyse sizi uyaracak

Microsoft, Windows 10'a kullanışlı özellikler eklemeye devam ediyor. Şirket bu kez işletim sisteminin 20226 numaralı en son ön izleme yapısına "Depolama Sağlığı İzleme" adında yeni bir özellik ekledi.
Ayrıca Bkz. "ARM işlemcili Windows 10 PC’lere x64 uygulama desteği geliyor"
Sisteminizdeki SSD'nin "sağlık" durumunu öğrenmek için Ayarlar > Sistem > Depolama kısayolunu izlemeniz gerekecek. İşletim sistemi SSD'nizin ömrünün sonuna yaklaştığını algılarsa, bir uyarı göstererek verilerinizi yedeklemenizi isteyecek.
NVMe SSD'ler için tasarlandı
Depolama Sağlığı İzleme şu an için sadece NVMe SSD'lerdeki anormallikleri tespit edebiliyor. İlerleyen dönemlerde bu özelliğin SATA SSD veya HDD'leri kapsayacak şekilde genişletilip genişletilmeyeceğini ise şu an için bilemiyoruz.
https://blogs.windows.com/windows-insider/2020/09/30/announcing-windows-10-insider-preview-build-20226/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
bir denetim masası vardı ki sormayın gitsin. ayar içinde ayar, menü içinde menü, menü içinde tab, tab içinde popup.. derken neye baktığımızı unutuyorduk.
şunu basit bir şekilde yap artık.. insanlar internete girip müzik dinleyip film izlemek istiyor. home sürümünden gereksiz tüm özelleştirmeleri kaldır ve insanlar windows'u açtığı zaman sadece işi yapsın. pro sürümü için ayarları özelleştir ve yüzlerce ayar yerine basit bir şekilde yönetim imkanı sun.