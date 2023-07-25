Dikkatli seyirciler Oppenheimer filminde bir hata buldu

Sinema salonlarını dolduran dikkatli izleyiciler Nolan'ın filminde tarihsel bir hata olduğunı fark etti. 1945 yılında Japonya'da ilk atom bombasının başarılı bir şekilde kullanılmasının ardından geçen bir sahnede Los Alamos sakinlerinin üzerinde 50 yıldız yer alan Amerikan bayraklarını salladığı görülüyor.
Amerika'daki 50 eyaleti temsil eden bu yıldız sayısı günümüzde doğru olsa da filmin geçtiği 1945'te durum böyle değildi. O dönem bayrakta sadece 48 yıldız vardı çünkü ne Alaska ne de Hawaii eyalet değildi. ABD'nin 50 yıldızlı bayrağını dalgalandırması için 15 yıl daha geçmesi gerekecekti.
Tarihsel hata kasıtlı mı yapıldı?
Bayrağın durumunu daha da ilginç kılan şey, aynı yılda geçen bir başka sahnede, Oppenheimer'ın (Cillian Murphy) önünde doğru yıldız sayısına (48) sahip bayrağın gösterilmesi. İzleyiciler bunun gerçekten bir hata mı yoksa Christopher Nolan'ın kasıtlı olarak yaptığı bir şey mi olduğu konusunda ikiye bölünmüş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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