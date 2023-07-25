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    Dikkatli seyirciler Oppenheimer filminde bir hata buldu

    Atom bombasının hikayesini anlatan Oppenheimer filmi kısa süre önce vizyona girmişti. Dikkatli izleyiciler sinema salonlarında fırtına estiren filmde bir hata keşfetti.
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    Dikkatli seyirciler Oppenheimer filminde bir hata buldu Tam Boyutta Gör
    Christopher Nolan'ın Oppenheimer'ı 2023'ün en çok beklenen filmlerinden biriydi. Atom bombasının hikayesini konu alan film ABD'deki ilk hafta sonunda 80.5 milyon dolar hasılata imza atarak beklentilerin üzerinde bir performans gösterdi. Yapım, analistlerin ön gördüğünden iki kat fazla hasılat elde etti.

    Sinema salonlarını dolduran dikkatli izleyiciler Nolan'ın filminde tarihsel bir hata olduğunı fark etti. 1945 yılında Japonya'da ilk atom bombasının başarılı bir şekilde kullanılmasının ardından geçen bir sahnede Los Alamos sakinlerinin üzerinde 50 yıldız yer alan Amerikan bayraklarını salladığı görülüyor.

    Amerika'daki 50 eyaleti temsil eden bu yıldız sayısı günümüzde doğru olsa da filmin geçtiği 1945'te durum böyle değildi. O dönem bayrakta sadece 48 yıldız vardı çünkü ne Alaska ne de Hawaii eyalet değildi. ABD'nin 50 yıldızlı bayrağını dalgalandırması için 15 yıl daha geçmesi gerekecekti.

    Dikkatli seyirciler Oppenheimer filminde bir hata buldu Tam Boyutta Gör
    4 Temmuz 1959'da Alaska'nın 49. eyalet olarak kabul edilmesiyle 49 yıldızlı bir bayrak kullanılmaya başlandı. Son olarak 21 Temmuz 1960'ta Hawaii'nin 50. eyalet olarak kabul edilmesiyle günümüzdeki 50 yıldızlı bayrak tasarımına geçildi. Yani bu açıdan bakıldığında filmdeki hata bariz şekilde ortaya çıkıyor.

    Tarihsel hata kasıtlı mı yapıldı?

    Bayrağın durumunu daha da ilginç kılan şey, aynı yılda geçen bir başka sahnede, Oppenheimer'ın (Cillian Murphy) önünde doğru yıldız sayısına (48) sahip bayrağın gösterilmesi. İzleyiciler bunun gerçekten bir hata mı yoksa Christopher Nolan'ın kasıtlı olarak yaptığı bir şey mi olduğu konusunda ikiye bölünmüş durumda.

    Dikkatli seyirciler Oppenheimer filminde bir hata buldu Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz üzere filmin sanatsal yönlerinden biri de hikayenin renkli ve siyah-beyaz görüntülerle anlatılması. Söz konusu sahne renkli olduğu için bazı izleyiciler bayrakla ilgili yanlışlığın Oppenheimer'ın hafızasındaki bir hatadan kaynaklanabileceğini düşünüyor. Her ne kadar bu mümkün olsa da, filmde bilmeden yapılmış bir hata olmasıda aynı derecede mümkün.
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