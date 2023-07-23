Barbie ve Oppenheimer sinemayı domine etti: İşte ilk gişe hasılatları

Barbie ve Oppenheimer’dan ilk hafta sonu
- Barbie gişe hasılatı: 337 milyon dolar
- Oppenheimer gişe hasılatı: 174,2 milyon dolar
Universal'dan çıkan Oppenheimer, J. Robert Oppenheimer ve atom bombasının yapımını konu alıyor ve bunu üç saatlik R dereceli tarihi dramayla izleyicilere yansıyor. Oppenheimer, ilk hafta sonunda dünya genlinde 174,2 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Filmin yapım bütçesi ise 100 milyon dolardı. Film, en az 55 pazarda Christopher Nolan'ın süper kahraman olmayan en büyük açılışı oldu.
Tarihi başlangıç
"Barbenheimer" olarak adlandırılan Barbie ve Oppenheimer haftası, Comscore'a göre bu, tüm zamanların en büyük dördüncü hafta sonu, Avengers Endgame’den sonraki en büyük hafta sonu oldu.
Birbirinden farklı görünen ve şaka yollu karşı karşıya getirilen bu iki gişe rekortmeni film, "Barbenheimer" olarak bilinen kültürel fenomen sayesinde zaten çok yüksek olan beklentileri yerle bir etti. Yüz binlerce sinemasever, "Barbie" ve "Oppenheimer"ın aynı günkü gösterimlerine katılarak uzunca bir süre unutlmayacak bir deneyimle iki dev filmi arka arkaya izledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)