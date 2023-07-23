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    Barbie ve Oppenheimer sinemayı domine etti: İşte ilk gişe hasılatları

    Barbie ve Oppenheimer sinemayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Kendi alanlarında son derece başarılı olan filmlerin ilk hafta sonu gişe hasılatları ise adeta göz dolduruyor.
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    Barbie ve Oppenheimer’dan rekor! İşte ilk hafta sonu hasılatı Tam Boyutta Gör
    Barbie ve Oppenheimer sinema endüstrisini bu hafta sonu adeta köklerinden sarstı. Hem ABD gişelerinde hem küresel gişelerde her iki film de tüm beklentileri fazlaca aşmayı başardı. “Barbenheimer” hafta sonu olarak nitelendirilen bu süreçte ilk gişe rakamları da geldi. Beklendiği gibi ve doğal olarak Barbie’nin önünde kırılacak rekorlar var gibi görünüyor. Oppenheimer ise son derece güçlü bir açılış gerçekleştirdi.

    Barbie ve Oppenheimer’dan ilk hafta sonu

    Barbie ve Oppenheimer’dan rekor! İşte ilk hafta sonu hasılatı Tam Boyutta Gör
    Greta Gerwig'in yönetmenlik koltuğunda olduğu Barbie, en iyi süper kahraman filmleri gibi gişede performans gösteriyor. Mattel'in ikonik moda bebeğini hayata geçiren Barbie, ilk hafta sonunda dünya genelinde 337 milyon dolar hasılat elde etti. Film, çoğu ülkede Warner Bros. için en büyük açılış hafa sonuna imza attı. Barbie ayrıca, The Super Mario Bros. Movie'nin (146,3 milyon dolar) önünde 2023'ün en iyi açılışını yaparken Oppenheimer da harika bir açılış yaptı.
    • Barbie gişe hasılatı: 337 milyon dolar
    • Oppenheimer gişe hasılatı: 174,2 milyon dolar

    Universal'dan çıkan Oppenheimer, J. Robert Oppenheimer ve atom bombasının yapımını konu alıyor ve bunu üç saatlik R dereceli tarihi dramayla izleyicilere yansıyor. Oppenheimer, ilk hafta sonunda dünya genlinde 174,2 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Filmin yapım bütçesi ise 100 milyon dolardı. Film, en az 55 pazarda Christopher Nolan'ın süper kahraman olmayan en büyük açılışı oldu.

    Tarihi başlangıç

    "Barbenheimer" olarak adlandırılan Barbie ve Oppenheimer haftası, Comscore'a göre bu, tüm zamanların en büyük dördüncü hafta sonu, Avengers Endgame’den sonraki en büyük hafta sonu oldu.

    Birbirinden farklı görünen ve şaka yollu karşı karşıya getirilen bu iki gişe rekortmeni film, "Barbenheimer" olarak bilinen kültürel fenomen sayesinde zaten çok yüksek olan beklentileri yerle bir etti. Yüz binlerce sinemasever, "Barbie" ve "Oppenheimer"ın aynı günkü gösterimlerine katılarak uzunca bir süre unutlmayacak bir deneyimle iki dev filmi arka arkaya izledi.

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    mk148a 2 hafta önce

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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