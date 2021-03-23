Dimensity 700'den güç alan Vivo Y72 5G piyasaya sürüldü

Vivo, orta seviye akıllı telefon pazarına yeni bir telefon daha ekledi. Vivo Y72 5G, bütçe dostu 5G bağlantı özellikli olmasıyla öne çıkıyor. Yeni piyasaya sürülen 5G akıllı telefon, Dimensity 700 yonga setine, üçlü arka kamera kurulumuna ve 5.000 mAh bataryaya sahip.
Vivo Y72 5G, 323 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.İlginizi Çekebilir Dimensity 1100'e sahip ilk telefon olması beklenen Vivo S9, 44MP ön kamera ile gelecek
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Vivo Y72 5G teknik özellikleri
Vivo Y72 5G, 20: 9 en boy oranıyla, 6.58 inç büyüklüğünde FHD+ (2408 × 1080 piksel) çözünürlüklü IPS LCD ekranla geliyor. Ekran, ön kamera için damla çentik tasarıma sahip.
Cihaz, 8GB LPDDR4x RAM ve 128GB UFS 2.1 depolama ile eşleştirilmiş MediaTek Dimensity 700 yonga setinden güç alıyor.
Vivo Y72 5G, f/1.79 diyafram açıklığıyla 64 MP birincil lens, 120 derecelik görüş alanı ve f/2.2 diyafram açıklığıyla 8 MP ultra geniş lens, f/2.4 diyafram açıklığıyla 2 MP makro sensörün yer aldığı üçlü arka kamera kurulumuna sahip. Önde ise f/2.0 diyafram açıklığıyla 16 MP kamera yer alıyor.
163.95x75.30x8.50mm boyutlarında ve 193 gram ağırlığında olan Vivo Y72 5G, 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryaya sahip. Cihaz yazılım tarafında, Android 11 tabanlı Funtouch OS 11.1'i çalıştırıyor.
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