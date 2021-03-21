Motorola'nın yaklaşmakta olan Moto G60'ı, 6000 mAh batarya, 120Hz ekran ve 108 MP kamera ile gelecek

Motorola geçtiğimiz günlerde Hindistan'da Moto G10 Power ve Moto G30'u tanıttı. Şirket yakında Edge S'nin global versiyonu olarak Moto G100'ü piyasaya sürecek ve görünüşe göre G serisi başka yeni bir üyeyi daha bünyesine katacak. Şirketin yakında Moto G60'ı tanıtması bekleniyor ve cihaza dair bazı bilgiler XDA Developers tarafından ortaya çıkarışdı.
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Moto G60'a dair ortaya çıkan teknik detaylar
XDA Developers'ın raporuna göre Hanoip kod adıyla Moto G60, 1080 x 2460 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.78 inç FHD + ekrana sahip olacak. Cihazın AMOLED mi LCD mi ekrana sahip olduğu henüz bilinmiyor.
Cihazda, 108 MP Samsung ISOCELL HM2 birincil lens, 16 MP OmniVision OV16A1Q ultra geniş lens ve 2 MP OV02B16 sensörden oluşan üçlü arka kamera kurulumuna yer verilecek. Ön kamera çözünürlüğü ise 32 MP olacak.
Telefonun 4 GB / 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB UFS 2.1 depolama seçenekleri olacak ve cihaz, Snapdragon 732G yonga setinden güç alacak.
Moto G60, 6.000 mAh bataryaya sahip olacak.
https://www.gizchina.com/2021/03/20/motorola-moto-g60-will-arrive-with-a-6000-mah-120hz-and-108-mp/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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[resim]
Bu şaka değil mi?
amogus
Fiyatı ne kadar?
Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz
Millet astronot gibi gezecek ortalarda.
Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.
Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler
korumasın bu tipe bak
Bu baya Krogan orijini mi?