Dimensity 8300 üretken yapay zekâ ile geliyor

Dimensity 8300 neler sunuyor?
TSMC’nin 4nm süreciyle üretilen Dimensity 8300 yonga seti bir adet Cortex-A715 çekirdeğini 3.35GHz hızında çalıştırırken 3 adet Cortex-A710 çekirdeğini 3GHz ve 4 adet Cortex-A510 çekirdeğini de 2.2GHz hızında çalıştırıyor. İşlemci tarafında önceki nesle göre yüzde 20 performans artışı ve yüzde 30 daha iyi verimlilik elde edilmiş.
Mali-G615 MC6 grafik birimi ise yüzde 60 civarında performans artışı ve yüzde 55 daha iyi verimlilik sunuyor. APU 780 AI yongası ise gerçek zamanlı tercüme, metin özetleme, yaratıcı sohbet gibi işlemler için 10 milyar parametre üretebiliyor.
İlk olarak Redmi K70e akıllı telefonu ile kullanılacak olan Dimensity 8300 yonga setinde AV1 şifre çözme, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E, 180Hz seviyesine kadar FHD+ ekranlarda tazeleme hızı gibi diğer özelliklerle gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.