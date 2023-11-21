Dimensity 8300 üretken yapay zekâ ile geliyor

Tam Boyutta Gör Son dönemde ChatGPT gibi sohbet robotlarının başlattığı üretken yapay zekâ trendi artık mobil cihazlara da girdi. Qualcomm ve MediaTek amiral gemilerinden başlayarak yavaş yavaş akıllı telefon pazarında da üretken yapay zekâ teknolojilerini sunmakta kararlı.

Dimensity 8300 neler sunuyor?

TSMC’nin 4nm süreciyle üretilen Dimensity 8300 yonga seti bir adet Cortex-A715 çekirdeğini 3.35GHz hızında çalıştırırken 3 adet Cortex-A710 çekirdeğini 3GHz ve 4 adet Cortex-A510 çekirdeğini de 2.2GHz hızında çalıştırıyor. İşlemci tarafında önceki nesle göre yüzde 20 performans artışı ve yüzde 30 daha iyi verimlilik elde edilmiş.

ChatGPT kurucusuna şok 3 gün önce eklendi

Mali-G615 MC6 grafik birimi ise yüzde 60 civarında performans artışı ve yüzde 55 daha iyi verimlilik sunuyor. APU 780 AI yongası ise gerçek zamanlı tercüme, metin özetleme, yaratıcı sohbet gibi işlemler için 10 milyar parametre üretebiliyor.

İlk olarak Redmi K70e akıllı telefonu ile kullanılacak olan Dimensity 8300 yonga setinde AV1 şifre çözme, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E, 180Hz seviyesine kadar FHD+ ekranlarda tazeleme hızı gibi diğer özelliklerle gelecek.

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