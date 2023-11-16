- Snapdragon 7 Gen 3 ve Dimensity 8300 için tarih verildi
- Snapdragon 7 Gen 3 ve Dimensity 8300 özellikleri
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Snapdragon 7 Gen 3 ve Dimensity 8300 için tarih verildi
WHY LAB tarafından paylaşılan bilgilere göre hem Dimensity 8300 hem de Snapdragon 7 Gen 3 önümüzdeki iki hafta içerisinde piyasaya çıkacak. Bu noktada ilk olarak Snapdragon 7 Gen 3'ün, hemen ardından ise Dimensity 8300 çipinin tanıtılması bekleniyor.
Kaçıranlar için 23 Kasım'da satışa sunulacak Honor 100, Snapdragon 7 Gen 3 işlemcili ilk telefonlardan biri olacak. Ayrıca yeni platform, Vivo S18, Vivo V30 ve OnePlus Ace 3 gibi diğer akıllı telefonlara da güç verecek. Öte yandan Dimensity 8300 ise, ilk olarak Redmi K70e modelinde bizleri karşılayacak. Bu noktada Redmi K70 ve K70 Pro'yu içeren K70 serisinin bu ay sonunda tanıtılması bekleniyor.
Snapdragon 7 Gen 3 ve Dimensity 8300 özellikleri
Teknik detaylara gelirsek, Snapdragon 7 Gen 3, 2,63 GHz hızında çalışan yüksek performanslı çekirdek, 3x 2,40 GHz hızında performans çekirdeği ve 4x 1,80 GHz hızında çalışan verimlilik çekirdeğinden güç alacak. Grafik tabanlı işlev ve oyunlarda ise, işlemciye Adreno 720 GPU eşlik edecek. Ayrıca yeni işlemcinin TSMC'nin 4nm fabrikasyon sürecini temel alacağı söyleniyor.
Snapdragon 7 Gen 3'ün en yakın rakibi Dimensity 8300 ise, benzer bir fabrikasyon sürecinde 3x 2,4 GHz'de çalışan Cortex-A715 performans çekirdeği ve 4x 2,4 GHz'de çalışan Cortex-A510 verimlilik çekirdeğinin yanı sıra 2,8 GHz Cortex-X3 büyük çekirdeğinden destek alacak. Bu konfigürasyonun orta seviye için oldukça iddialı olduğu belirtelim. Grafik bölümünde ise 850MHz Mali G520 MC6 GPU bulunacak.
Yeni platformların bağlantı, uyumluluk ve yapay zeka tabanlı özellikleri ise henüz net değil. Bu nedenle tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.