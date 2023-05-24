Dimensity 9300'den kötü haber: Performansı üzebilir

MediaTek Dimensity 9300'den kötü haber
Hatırlayacağınız üzere, Dimensity 9300'ün "4 + 4" CPU konfigürasyonuna sahip olduğu, yani yonga setinin dört adet Cortex-X4 ultra çekirdek ve dört adet Cortex-A715 büyük çekirdek ile destekleneceğini gösteren çeşitli sızıntılar ortaya çıktı. Daha sonra, bu dört performans çekirdeğinden birinin diğer üçünden daha yüksek bir saat hızında çalışacağını öğrendik.
Bildiğiniz üzere hem Snapdragon 8 Gen 3 hem de Dimensity 9300, TSMC'nin N4P düğümünü temel alacak. Sızıntı kaynağı ise, iki işlemci arasındaki genel sonuçların güç tüketimine bağlı olacağını söylüyor. Bu nedenle aradaki performans farkı beklenen seviyede olmayacak. Ancak MediaTek, en azından CPU kategorisinde, daha yüksek performans çekirdeği ile avantaja sahip olabilir.
Ayrıca mevcut sızıntılar, Snapdragon 8 Gen 3'ün iki farklı sürümde pisaya çıkacağını göteriyor. Bunlardan biri 1 + 5 + 2, diğeri ise 2 + 4 + 2 konfigürasyonuna sahip olacak. Bu bağlamda MediaTek Dimensity 9300 ile Snapdragon 8 Gen 3 arasında sıkı bir rekabet yaşanacak diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.