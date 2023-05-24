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    Dimensity 9300'den kötü haber: Performansı üzebilir

    MediaTek'in yeni amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9300 hakkında bazı ilginç detaylar ortaya çıktı. Yeni yonga seti, beklenenden daha düşük bir performansa sahip olabilir. 
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    Dimensity 9300'den kötü haber: Performansı üzebilir Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon işlemcileri söz konusu olduğunda pazarın önde gelen isimlerinden MediaTek, tüm odağını Dimensity 9300 yonga setine çevirmiş durumda. Öyle ki Snapdragon 8 Gen 3'e rakip olacak yeni işlemcinin büyük bir performans artışı sunacağından sizlere bahsetmiştik. Ancak bu artış beklenen seviyede olmayabilir. 

    MediaTek Dimensity 9300'den kötü haber

    Hatırlayacağınız üzere, Dimensity 9300'ün "4 + 4" CPU konfigürasyonuna sahip olduğu, yani yonga setinin dört adet Cortex-X4 ultra çekirdek ve dört adet Cortex-A715 büyük çekirdek ile destekleneceğini gösteren çeşitli sızıntılar ortaya çıktı. Daha sonra, bu dört performans çekirdeğinden birinin diğer üçünden daha yüksek bir saat hızında çalışacağını öğrendik.

    Dimensity 9300'den kötü haber: Performansı üzebilir Tam Boyutta Gör
    Bugün paylaşılan yeni bir raporda ise, MediaTek'in potansiyel olarak daha güçlü bir CPU'ya rağmen, grafik birimi tarafında çeşitli kısıtlamalar yaşayabileceği söyleniyor. Yani işlemciye eşlik edecek GPU, ARM'nin her yıl yayınladığı tasarımlarla sınırlı olabilir. 

    Bildiğiniz üzere hem Snapdragon 8 Gen 3 hem de Dimensity 9300, TSMC'nin N4P düğümünü temel alacak. Sızıntı kaynağı ise, iki işlemci arasındaki genel sonuçların güç tüketimine bağlı olacağını söylüyor. Bu nedenle aradaki performans farkı beklenen seviyede olmayacak. Ancak MediaTek, en azından CPU kategorisinde, daha yüksek performans çekirdeği ile avantaja sahip olabilir.

    Ayrıca mevcut sızıntılar, Snapdragon 8 Gen 3'ün iki farklı sürümde pisaya çıkacağını göteriyor. Bunlardan biri 1 + 5 + 2, diğeri ise 2 + 4 + 2 konfigürasyonuna sahip olacak. Bu bağlamda MediaTek Dimensity 9300 ile Snapdragon 8 Gen 3 arasında sıkı bir rekabet yaşanacak diyebiliriz. 

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    EvMüdüresiii 6 saat önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

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    srkn 7 saat önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

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    avecatius 2 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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