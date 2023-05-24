Dimensity 9300'den kötü haber: Performansı üzebilir

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon işlemcileri söz konusu olduğunda pazarın önde gelen isimlerinden MediaTek, tüm odağını Dimensity 9300 yonga setine çevirmiş durumda. Öyle ki Snapdragon 8 Gen 3'e rakip olacak yeni işlemcinin büyük bir performans artışı sunacağından sizlere bahsetmiştik. Ancak bu artış beklenen seviyede olmayabilir.

MediaTek Dimensity 9300'den kötü haber

Hatırlayacağınız üzere, Dimensity 9300'ün "4 + 4" CPU konfigürasyonuna sahip olduğu, yani yonga setinin dört adet Cortex-X4 ultra çekirdek ve dört adet Cortex-A715 büyük çekirdek ile destekleneceğini gösteren çeşitli sızıntılar ortaya çıktı. Daha sonra, bu dört performans çekirdeğinden birinin diğer üçünden daha yüksek bir saat hızında çalışacağını öğrendik.

Tam Boyutta Gör Bugün paylaşılan yeni bir raporda ise, MediaTek'in potansiyel olarak daha güçlü bir CPU'ya rağmen, grafik birimi tarafında çeşitli kısıtlamalar yaşayabileceği söyleniyor. Yani işlemciye eşlik edecek GPU, ARM'nin her yıl yayınladığı tasarımlarla sınırlı olabilir.

Bildiğiniz üzere hem Snapdragon 8 Gen 3 hem de Dimensity 9300, TSMC'nin N4P düğümünü temel alacak. Sızıntı kaynağı ise, iki işlemci arasındaki genel sonuçların güç tüketimine bağlı olacağını söylüyor. Bu nedenle aradaki performans farkı beklenen seviyede olmayacak. Ancak MediaTek, en azından CPU kategorisinde, daha yüksek performans çekirdeği ile avantaja sahip olabilir.

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Ayrıca mevcut sızıntılar, Snapdragon 8 Gen 3'ün iki farklı sürümde pisaya çıkacağını göteriyor. Bunlardan biri 1 + 5 + 2, diğeri ise 2 + 4 + 2 konfigürasyonuna sahip olacak. Bu bağlamda MediaTek Dimensity 9300 ile Snapdragon 8 Gen 3 arasında sıkı bir rekabet yaşanacak diyebiliriz.

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