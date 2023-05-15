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    MediaTek Dimensity 9300 için yeni iddia: Performans canavarı olabilir

    MediaTek'in yeni amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9300 özellikleri netleşmeye başladı. Yeni yonga seti, 4+4 çekirdek yapılandırması ile performans canavarı olabilir. 
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    MediaTek Dimensity 9300 netleşti: Performansı rakipsiz olabilir Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda amiral gemisi Dimensity 9200+ platformunu duyuran MediaTek, tüm odağını Dimensity 9300'e çevirmiş durumda. Bu bağlamda Snapdragon 8 Gen 3'e rakip olacak işlemci hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Şimdi son olarak, Dimensity 9300'ün çekirdek yapılandırması hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

    MediaTek Dimensity 9300 performansıyla şaşırtabilir

    Hatırlayacağınız üzere mevcut sızıntılar, 4nm işlem teknolojisini temel alacak Dimensity 9300’ün ultra çekirdek (Cortex X4) + büyük çekirdek (A715) + küçük çekirdek (Cortex A515) konfigürasyonu ile piyasaya çıkacağı yönündeydi. Şimdi sektöre yakın kaynaklar, amiral gemisi işlemcinin dört adet Cortex-X4 çekirdeği ve dört adet büyük çekirdeğe sahip olacağını söylüyor. Öyle ki MediaTek, yeni platformun testlerine başladı.

    Bilmeyenler için Qualcomm ve MediaTek'in mevcut amiral gemisi işlemcileri, bir adet Arm Cortex-X3 ile desteklenen sekiz çekirdekli bir yapılandırma ile karşımıza çıktı. Qualcomm'un bir sonraki yonga seti Snapdragon 8 Gen 3'ün ise, Cortex X4 çekirdeği ile 1+2+2+4 kurulumunu sürdürmesi bekleniyor.

    Verimlilik çekirdekleri planda yok

    Görünüşe göre MediaTek, daha yüksek sayıda büyük çekirdek içeren ilginç bir yonga seti oluşturmaya kararlı. Dimensity 9300'de yer verilecek çekirdeklerin ise ''Hunter'' kod adına sahip olduğu belirtiliyor. Bilmeyenler için Cortex-A5XX, yani verimlilik çekirdekleri, ''Hayes'' kod adına sahip. Dolayısıyla Hunter kod adı, bu sürümde herhangi bir verimlilik çekirdeği bulunmayacağını gösteriyor.

    Yeni sızıntı doğrulandığı taktirde, MediTek Dimensity 9300'ün önemli performans kazanımları sergilediğini görebiliriz. Ancak 4+4 kurulumu ve verimlilik çekirdeklerinin olmaması, sıcaklık ve güç tüketimi gibi sorunlarını beraberinde getirebilir. Bu noktada Snapdragon 8 Gen 3 ve Dimensity 8300'ün birbirlerine karşı neler sunacağını görmek gerçekten ilginç olacak. Tüm bunları görmek için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 5 saat önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 3 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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    paraşüt kaç metrede açılır laptop ekran kartını kullanmıyor tadı güzel kafa yapan içkiler 1000 tl ile al sat kolon çatlağı

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