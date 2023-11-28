Dimensity 9300 ile Mediatek pazar payını arttırabilir

Bloomberg'in raporuna göre Haziran'dan bu yana Mediatek'in hisseleri %40 oranında artmış durumda. Firma özellikle Çinli üreticilerden yüksek talep görüyor. Snapdragon Gen 3'ün Snapdragon Gen 2'den daha pahalı olduğu ve birim başına fiyatının 160 dolara ulaştığı söyleniyor. Dolayısıyla daha uygun fiyatıyla Dimensity 9300'ün Android telefon üreticilerinden yüksek talep görmesi bekleniyor. Dimensity 9300, performans olarak Snapdragon Gen 3 ve A17 Pro'yu geride bırakmayı başarıyor.
Pazar payı %35'e ulaşabilir
Morgan Stanley'in analizine göre şuanda %20 pazar payına sahip olan şirketin pazar payı Dimensity 9300'ün ivmesiyle 2024'de %30-35 seviyesine çıkabilir. Bu süre zarfında Mediatek'in sevkiyatlarda rekor kırarak 20 milyona ulaşması bekleniyor.
Mediatek şuanda 47 milyar dolar piyasa değeriyle TSMC'den sonra Tayvan'ın ikinci büyük yarı iletken şirketi. Dimensity 9300 her ne kadar güçlü bir işlmeci olsa da verimlilik çekirdekleri olmadığından enerji tüketimi açısından soru işaretleri barındırıyor. Vivo X100 Pro üzerinde yapılan bir testte telefonda buhar odası soğutma sistemi olmasına rağmen çipsetin darboğaza girerek performansınının %46 düştüğü rapor edildi. İşlemcinin genel kullanımda ne kadar pil ömrü verdiğini ve ne kadar ısındığını ise henüz bilmiyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.