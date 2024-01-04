Akıllı telefonlarda trend değişiyor! Bütçe amiral gemileri yolda

Snapdragon 8 Gen 3 ve Dimensity 9300 orta sınıfa geliyor
Yakın tarihte Digital Chat Station, Qualcomm ve MediaTek rekabetine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Bildiğiniz gibi amiral gemisi işlemciler, daha önce yalnızca tepe model cihazlarda kullanılırdı. Ancak buradaki makasın giderek daraldığını görüyoruz. Son raporlar ise, hem Dimensity 9300 hem de Snapdragon 8 Gen 3'ün yakın gelecekte bütçe sınıf telefonlara güç vereceğini söylüyor.
Sızıntı kaynağı, hangi şirketlerin bu harekete dahil olacağını belirtmedi. Ancak Xiaomi, muhtemel isimler arasında ilk sırada. Zira Çinli devin, rekabetçi özellikler sunan bütçe telefonlar ile tanındığını biliyoruz. Mevcut raporda ise, Haziran ve Temmuz aylarında isimsiz bir orta sınıf model dalgasının geleceği ve tüketicilere birçok seçenek sunarken rekabeti artıracağı belirtiyor.
Fiyatlar revize edilebilir
Kaçıranlar için Snapdragon 8 Gen 3'ün selefinden önemli ölçüde daha pahalı, birim başına 160 dolara mal olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla orta sınıf akıllı telefon satışlarındaki artış, Qualcomm'u fiyatlandırmasını revize etmeye zorlayabilir. Niketim MediaTek kanadında da fiyat baskısı yaşandığını belirtmekte fayda var.
Bildiğiniz gibi 3nm fabrikasyon sürecini temel alan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 ve MediaTek Dimensity 9400 için çalışmalar şimdiden başladı. İyi haber şu ki, gelecekte orta sınıf modeller popülerlik kazanırsa üreticiler bu iş formülünü 2025'te de tekrarlayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.