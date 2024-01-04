Akıllı telefonlarda trend değişiyor! Bütçe amiral gemileri yolda

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi hayatımıza hızlı bir biçimde dahil olan akıllı telefonlar, uzun süredir durağanlık içerisinde ve büyük bir değişim yaşanmıyor. Öyle ki katlanabilir modelleri ayırdığımızda, çoğunlukla benzer özellikler ve tasarımlar ile karşılaşıyoruz. Ancak bu durum Android özelinde çok yakında değişebilir. Snapdragon 8 Gen 3 ve Dimensity 9300 orta sınıf cihazlara geliyor.

Snapdragon 8 Gen 3 ve Dimensity 9300 orta sınıfa geliyor

Yakın tarihte Digital Chat Station, Qualcomm ve MediaTek rekabetine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Bildiğiniz gibi amiral gemisi işlemciler, daha önce yalnızca tepe model cihazlarda kullanılırdı. Ancak buradaki makasın giderek daraldığını görüyoruz. Son raporlar ise, hem Dimensity 9300 hem de Snapdragon 8 Gen 3'ün yakın gelecekte bütçe sınıf telefonlara güç vereceğini söylüyor.

Sızıntı kaynağı, hangi şirketlerin bu harekete dahil olacağını belirtmedi. Ancak Xiaomi, muhtemel isimler arasında ilk sırada. Zira Çinli devin, rekabetçi özellikler sunan bütçe telefonlar ile tanındığını biliyoruz. Mevcut raporda ise, Haziran ve Temmuz aylarında isimsiz bir orta sınıf model dalgasının geleceği ve tüketicilere birçok seçenek sunarken rekabeti artıracağı belirtiyor.

Fiyatlar revize edilebilir

Kaçıranlar için Snapdragon 8 Gen 3'ün selefinden önemli ölçüde daha pahalı, birim başına 160 dolara mal olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla orta sınıf akıllı telefon satışlarındaki artış, Qualcomm'u fiyatlandırmasını revize etmeye zorlayabilir. Niketim MediaTek kanadında da fiyat baskısı yaşandığını belirtmekte fayda var.

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Bildiğiniz gibi 3nm fabrikasyon sürecini temel alan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 ve MediaTek Dimensity 9400 için çalışmalar şimdiden başladı. İyi haber şu ki, gelecekte orta sınıf modeller popülerlik kazanırsa üreticiler bu iş formülünü 2025'te de tekrarlayabilir.

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