Mediatek Dimensity 9300 resmen tanıtıldı: Mobil işlemcilere yeni bir yaklaşım

Dimensity 9300'deki en büyük yenilik verimlilik çekirdeklerine sahip olmaması. 4 adet yüksek performanslı Cortex X4 çekirdeği ve 4 adet Cortex A720 çekirdeğiyle gelen işlemci yüksek performans vadediyor. X4 performans çekirdeklerinin biri 3.25 GHz saat hızındayken diğer üçü 2.8 GHz hızında çalışıyor. Cortex A720 çekirdekleri ise verimlilik için 2 GHz hızında çalıştırılıyor.
Yeni bir konsept: Race to idle
Mediatek, Dimensity 9300 ile "Boşta kalma yarışı" (Race to idle) konseptini getiriyor. Bu konsepte göre işlemci kısa süre çok yüksek performans sergilerken mümkün olduğu kadar düşük hızda ve boşta kalmaya çalışıyor. Böylelikle çipsetin verimliliği artmış oluyor. Nihayetinde mobil cihazlarda verimlik önemli olduğundan ve yeni çipset de verimlilik çekirdeği içermediğinden Mediatek böyle bir çözüm üretmiş. Bu çözümün ne kadar işe yaradığını yapılacak testlerde göreceğiz.
Grafik tarafında ise Dimensity 9300, ARM'nin Immortalis G720 GPU'sunu kullanıyor. Firmaya göre bu grafik işlemci önceki nesle göre %46 daha hızlı. GPU aynı zamanda donanımsal ışın izlemeyle beraber diğer bütün modern özellikleri barındırıyor.
Yapay zeka tarafında da iddialı olan çipset,selefine göre 8 kata kadar jeneratif AIperformans artışı sergilerken, Stable Diffusion ile bir saniyeden kısa süre içinde görüntü oluşturulabiliyor ve 33 milyar parametreyi işleyebiliyor. Bunları yaparken de %45 daha az güç tüketiyor.
Video tarafında ise 4K 60 fps’de her zaman açık HDR desteği, 4K 30 fps’de gerçek zamanlı bokeh takibi, RAW fotoğraf ve videolar için yapay zekâ işleme gibi özellikler sunan çipset Android 14’ün yeni Ultra HDR formatını da destekliyor.
Mediatek Dimensity 9300'ün özellikleri ve karşılaştırma
|Özellik
|Dimensity 9300
|Dimensity 9200
|İşlemci
|1x Cortex-X4 @ 3.25GHz
3x Cortex-X4 @ 2.85GHz
4x Cortex-A720 @ 2.0GHz
|1x Cortex-X3 @ 3.05GHz
3x Cortex-A715 @ 2.85GHz
4x Cortex-A510 @ 1.8GHz
|GPU
|Arm Immortalis-G720
12 çekirdek
Donanımsal ray-tracing
|Arm Immortalis-G715
11 çekirdek
Donanımsal ray-tracing
|Ön bellek
|8MB L3
10MB sistem seviyesi
|8MB L3
6MB sistem seviyesi
|Yapay zeka
|APU 790
|APU 690
|RAM
|LPDDR5T @ 9600Mbps
|LPDDR5X @ 8333Mbps
|Depolama
|UFS 4.0
|UFS 4.0
|Modem
|LTE/5G (entegre)
6GHz altı ve mmWave
7,900Mbps indirme
|M80-based LTE/5G (entegre)
6GHz altı ve mmWave
7,900Mbps indirme
|Bağlantı
|Bluetooth 5.X
Wi-Fi 7
|Bluetooth 5.3
Wi-Fi 7'ye hazır
|Üretim süreci
|TSMC 4nm+ N4P
|TSMC 4nm N4P
Mediatek, işlemcinin ne zaman piyasada olacağıyla ilgili bilgi paylaşmadı. Ancak Vivo X100 serisinin Dimensity 9300'li ilk telefon olarak 13 Kasım'da tanıtılacağını biliyoruz. Farklı bir yaklaşım sunan Dimensity 9300'ün Snapdragon 8 Gen 3 karşısında nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyoruz.Kaynakça https://wccftech.com/mediatek-dimensity-9300-goes-official/ https://www.mediatek.com/products/smartphones-2/mediatek-dimensity-9300 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.