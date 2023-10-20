Tam Boyutta Gör MediaTek'in yeni amiral gemisi işlemcisi MediaTek Dimensity 9300, lansmandan önce popüler kıyaslama platformu Geekbench'te görünmeye başladı. Peki yeni nesil telefonlara güç verecek yonga seti, rakibi Snapdragon 8 Gen 3 ve Apple A17 Pro'ya karşı neler sunuyor? Gelin erken test sonuçlarına hep birlikte göz atalım.

MediaTek Dimensity 9300'den ilk sonuçlar paylaşıldı

Bildiğiniz gibi MediaTek Dimensity 9300'ün yeni nesil amiral gemisi telefonlara eşlik edecek ve Snapdragon 8 Gen 3'ün en yakın rakiplerinden biri konumunda. Paylaşılan ekran görüntüleri ise, işlemcinin henüz tanıtılmayan bir Oppo modeli üzerinde test edildiğini gösteriyor. Buna göre 8 çekirdekli bir (4+3+1) konfigürasyonda gelen Dimensity 9300, 1 adet 3,25GHz Cortex-X4 performans çekirdeği, 3 adet 2,85GHz Cortex-X4 ve 4 adet Cortex-A720 çekirdeğine sahip.

Tam Boyutta Gör Sonuçlara gelirsek, Dimensity 9300, Geekbench 6'nın tek çekirdek testlerinden 2.139, çoklu çekirdek testlerinden ise 7.110 puan alıyor. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, yaklaşmakta olan Snapdragon 8 Gen 3'ün sırasıyla 2.233 ve 6.661 puana sahip olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla MediaTek Dimensity 9300, tek çekirdekte rakibinin gerisinde. Ancak çoklu çekirdekte önemli bir avantaj sağlıyor.

Mediatek Dimensity 9300 ilginç bir yapıya sahip 1 hf. önce eklendi

Öte yandan bu sonuçların erken test örneklerinden alındığını belirtmekte fayda var. Okları A17 Pro'ya çevirdiğimizde ise MediaTek 9300'ün sırasıyla yüzde 36,3 ve yüzde 1,7 daha düşük performans sergilediğini görüyoruz. Çoklu çekirdek kategoride her iki işlemci benzer olsa da, Apple'ın tek çekirdekteki liderliği halen sürmekte.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Dimensity 9300 tanıtımdan önce test edildi: İşte erken sonuçlar