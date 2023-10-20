Dimensity 9300 tanıtımdan önce test edildi: İşte erken sonuçlar

MediaTek Dimensity 9300'den ilk sonuçlar paylaşıldı
Bildiğiniz gibi MediaTek Dimensity 9300'ün yeni nesil amiral gemisi telefonlara eşlik edecek ve Snapdragon 8 Gen 3'ün en yakın rakiplerinden biri konumunda. Paylaşılan ekran görüntüleri ise, işlemcinin henüz tanıtılmayan bir Oppo modeli üzerinde test edildiğini gösteriyor. Buna göre 8 çekirdekli bir (4+3+1) konfigürasyonda gelen Dimensity 9300, 1 adet 3,25GHz Cortex-X4 performans çekirdeği, 3 adet 2,85GHz Cortex-X4 ve 4 adet Cortex-A720 çekirdeğine sahip.
Öte yandan bu sonuçların erken test örneklerinden alındığını belirtmekte fayda var. Okları A17 Pro'ya çevirdiğimizde ise MediaTek 9300'ün sırasıyla yüzde 36,3 ve yüzde 1,7 daha düşük performans sergilediğini görüyoruz. Çoklu çekirdek kategoride her iki işlemci benzer olsa da, Apple'ın tek çekirdekteki liderliği halen sürmekte.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.