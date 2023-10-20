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    Dimensity 9300 tanıtımdan önce test edildi: İşte erken sonuçlar

    Snapdragon 8 Gen 3'ün rakibi Dimensity 9300, tanıtımdan önce Geekbench platformunda test edildi. Peki amiral gemisi işlemci rakiplerine karşı neler sunuyor? İşte detaylar...
    Dimensity 9300 tanıtımdan önce test edildi: İşte erken sonuçlar Tam Boyutta Gör
    MediaTek'in yeni amiral gemisi işlemcisi MediaTek Dimensity 9300, lansmandan önce popüler kıyaslama platformu Geekbench'te görünmeye başladı. Peki yeni nesil telefonlara güç verecek yonga seti, rakibi Snapdragon 8 Gen 3 ve Apple A17 Pro'ya karşı neler sunuyor? Gelin erken test sonuçlarına hep birlikte göz atalım.

    MediaTek Dimensity 9300'den ilk sonuçlar paylaşıldı

    Bildiğiniz gibi MediaTek Dimensity 9300'ün yeni nesil amiral gemisi telefonlara eşlik edecek ve Snapdragon 8 Gen 3'ün en yakın rakiplerinden biri konumunda. Paylaşılan ekran görüntüleri ise, işlemcinin henüz tanıtılmayan bir Oppo modeli üzerinde test edildiğini gösteriyor. Buna göre 8 çekirdekli bir (4+3+1) konfigürasyonda gelen Dimensity 9300, 1 adet 3,25GHz Cortex-X4 performans çekirdeği, 3 adet 2,85GHz Cortex-X4 ve 4 adet Cortex-A720 çekirdeğine sahip.

    Dimensity 9300 tanıtımdan önce test edildi: İşte erken sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Sonuçlara gelirsek, Dimensity 9300, Geekbench 6'nın tek çekirdek testlerinden 2.139, çoklu çekirdek testlerinden ise 7.110 puan alıyor. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, yaklaşmakta olan Snapdragon 8 Gen 3'ün sırasıyla 2.233 ve 6.661 puana sahip olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla MediaTek Dimensity 9300, tek çekirdekte rakibinin gerisinde. Ancak çoklu çekirdekte önemli bir avantaj sağlıyor.

    Öte yandan bu sonuçların erken test örneklerinden alındığını belirtmekte fayda var. Okları A17 Pro'ya çevirdiğimizde ise MediaTek 9300'ün sırasıyla yüzde 36,3 ve yüzde 1,7 daha düşük performans sergilediğini görüyoruz. Çoklu çekirdek kategoride her iki işlemci benzer olsa da, Apple'ın tek çekirdekteki liderliği halen sürmekte.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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