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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dinozor temalı aksiyon oyunu Second Extinction, Xbox konsollarına geliyor

    Geçtiğimiz yılın Ekim ayında PC için Steam üzerinden erken erişime açılan dinozorlarla savaştığınız aksiyon oyunu Second Extinction, Xbox Series X/S ve Xbox One konsollarına geliyor.
    19 Şubat 2021, 22:00 (2 sa.)
    204
    7
    1
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Dinozor temalı aksiyon oyunu Second Extinction, Xbox konsollarına geliyor
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    Yayıncılığını ve geliştiricliğini Systemic Reaction'ın yaptığı co-op aksiyon oyunu Second Extinction, Xbox konsollarına geliyor.

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    2020 yılının ekim ayında Steam üzerinden erken erişime açılan dinozor temalı co-op aksiyon oyunu Xbox Series X, Xbox Series S ve Xbox One için duyuruldu. Oyun Xbox için de Game Preview şeklinde yayınlanacak. Yani bir nevi erken erişim diyebiliriz. 

    Tam tarih verilmedi ancak bu yılın ilkbahar aylarında Xbox konsollarına geleceği söylendi. Oyun için paylaşılan fragmanı ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilrisiniz. Buraya tıklayarak da Steam hesabına ulaşabilirsiniz.

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    Tanıtım Yazısı

    BÜYÜK HARİTADA GEÇEN YEPYENİ BİRÇOK OYUNCULU NİŞANCI DENEYİMİ

    Hedef basit: Dünyayı geri almak. Second Extinction'da en fazla iki arkadaşınla birlikte mutasyona uğramış dinozor güruhlarını alt et. Tek başına oynayan oyuncuların dikkatine: Second Extinction takım oyununa göre tasarlanmıştır. Sadece en güçlüler hayatta kalır.

    ERKEN ERİŞİM SADECE BAŞLANGIÇ

    Erken Erişimin amacı da çok basit: En iyi oyun deneyimini sunmak için toplulukla birlikte çalışmak. Geri bildirimlerini net bir şekilde duymak istiyoruz, böylece topluluğumuz geliştirme sürecinin önemli bir parçası olabilecek. Yine de ilk günden itibaren dişinle tırnağınla (veya pençenle) kazanabileceğin çok şey var: 4 kahraman, 10 silah (her birinde 5 yükseltme kademesi olan), büyük haritamızın farklı bölgelerinde bulacağın 6 görev ve birkaç özel yan görev.

    WAR EFFORT'A KATIL, GELECEĞİ ŞEKİLLENDİR

    Sloganımız net, "Oyuncular muharebeleri topluluklar ise savaşları kazanır." War Effort özelliğimiz ise işte tam da bunu özetliyor. Büyük haritamızın her bölgesinde benzersiz bir tehdit seviyesi var. Bu tehdit seviyesi, oyuncular görevlerinde ve faaliyetlerinde başarılı olursa düşürülebilir. Dinozorlar da rahat durmuyor elbet, onlar da senin bulunmadığın noktalara saldıracak. Topluluk, her hafta emeklerinin karşılığını alacak veya başarısızlıklarının sonucuna katlanacak. Tehdit seviyesinin kontrolden çıkmasına izin verirsen zorlu bir Emergence Etkinliği seni bekliyor olacak.

    Second Extinction oynayarak sadece herhangi bir işbirliğine dayalı nişancı oynamış olmayacaksın. Birlikte deneyimi şekillendireceğimiz bir macerada bize eşlik edeceksin. Her bir geri bildirim, oynadığın her bir görev bizim için önemli. Öyleyse ne bekliyorsun? Dünyayı geri alma savaşı burada başlıyor.



    https://www.gematsu.com/2021/02/second-extinction-for-xbox-series-xbox-one-launches-in-game-preview-this-spring Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    P
    Phant0mTR 1 saat önce

    ExclusivePack. Linkini verdiğiniz video 3 ay öncesine ait ama. Aynı denemeden mi bahsediliyor.

    Jeolog. 1 gün önce

    c

    A
    aysensS 1 gün önce

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    ExclusivePack 1 gün önce

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    Rouvax 1 gün önce

    Seri uretim degil

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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dino Crisis serisini tekrar yapsalar muhteşem olur.
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