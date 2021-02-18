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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Electronic Arts’ın Codemasters satın alımı gerçekleşti: 1.2 milyar dolar

    Geçtiğimiz aylarda anlaşmaya varılan Electornic Arts’ın Codemasters satın alımı resmi olarak sonlandı. EA, Codemasters’ı 1.2 milyar dolara satın aldı.
    18 Şubat 2021, 21:30 (6 sa.)
    813
    5
    12
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Electronic Arts’ın Codemasters satın alımı gerçekleşti: 1.2 milyar dolar
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    Oyun dünyasının en büyük şirketlerinden biri olan Electronic Arts, geçtiğimiz aylarda anlaşmaya vardığı Codemasters’ı satın aldı.

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    1986 yılında David ve Richard Darling kardeşler tarafından kurulan ve yayınladığı yarış oyunları ile tanınan Codemasters artık Electronic Arts’ın bünyesinde bir stüdyo olmuş durumda. Daha önce açıklandığı gibi Electronic Arts’ın Codemasters’ı satın almak için ödediği ücret 1.2 milyar dolar.

    Bu satın alımın sonucunda Electornic Arts’ın daha önce de açıklandığı gibi yarış oyunlarında yeni deneyimler göreceğiz. Resmi olarak bir açıklama yapılmasa da Codemasters’ın Electronic Arts’ın sahip olduğu ve uzun yıllardır istenileni veremediği Need for Speed serisine de el atması bekleniyor.

    Bu satın alımın doğurduğu gelişmeleri yakın zamanda görmeye başlayacağız. Şu anda en büyük beklenti Codemasters oyunlarının EA Play’e eklenmesi yani aynı zaman Xbox Game Pass’e de eklenmesi. Henüz resmi bir açıklama yok ancak yakında büyük bir ihtimalle eklenecektir.



    https://www.pcgamer.com/electronic-arts-completes-the-acquisition-of-codemasters-for-dollar12-billion/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Jeolog.

    c

    12 saat önce
    A
    aysensS

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    15 saat önce
    ExclusivePack

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    16 saat önce
    Rouvax

    Seri uretim degil

    20 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Dante 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    F1 Ultimate Team görür gibiyim. Gözlerim kanadı şimdiden.
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    G Grkwnxs (Grkwn Nxs) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Geçmiş olsun dirt 6 da arabaları kartla açarız artık
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    mertvontrier 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Codemasters kapanırsa şaşırmam. Her sene Need for Speed çok yıpratacak.
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    TheMuyu (Murat Y.) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Uygun fiyatlı codemasters oyunlarına elvada o zaman.
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    cebrail.bsrn (cebrail başaran) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Codemaster'da gitti. EA elini attığını kurutuyor.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nfs serisi oynamaya değer seviyeye ulaşır belki bu sefer
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    Niklaus1864 (Fatih Demirkapı) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gelsin 500 lira oyunlar, her yarışçı için kartlar vs vs. Bu adamlar bir zamanlar yılın altın dışkı ödülünü almışlardı sanırım. Geçmiş olsun codemaster.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Codemasters bitti o zaman.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    EA satın almışsa vay halimize.Oyun için satış zirve noktaya ulaşır.
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    Dante 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    F1 Ultimate Team görür gibiyim. Gözlerim kanadı şimdiden.
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    WB 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Iyi paraya satmislar ama
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    813 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ea, Electronic Arts ve
    3 etiket daha codemasters yarış oyunları Yazılım
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