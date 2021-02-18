Electronic Arts’ın Codemasters satın alımı gerçekleşti: 1.2 milyar dolar

Oyun dünyasının en büyük şirketlerinden biri olan Electronic Arts, geçtiğimiz aylarda anlaşmaya vardığı Codemasters’ı satın aldı.İlginizi Çekebilir Electronic Arts, mobil oyun stüdyosu Glu Mobile'ı 2.1 milyar dolara satın alıyor
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1986 yılında David ve Richard Darling kardeşler tarafından kurulan ve yayınladığı yarış oyunları ile tanınan Codemasters artık Electronic Arts’ın bünyesinde bir stüdyo olmuş durumda. Daha önce açıklandığı gibi Electronic Arts’ın Codemasters’ı satın almak için ödediği ücret 1.2 milyar dolar.
Bu satın alımın sonucunda Electornic Arts’ın daha önce de açıklandığı gibi yarış oyunlarında yeni deneyimler göreceğiz. Resmi olarak bir açıklama yapılmasa da Codemasters’ın Electronic Arts’ın sahip olduğu ve uzun yıllardır istenileni veremediği Need for Speed serisine de el atması bekleniyor.
Bu satın alımın doğurduğu gelişmeleri yakın zamanda görmeye başlayacağız. Şu anda en büyük beklenti Codemasters oyunlarının EA Play’e eklenmesi yani aynı zaman Xbox Game Pass’e de eklenmesi. Henüz resmi bir açıklama yok ancak yakında büyük bir ihtimalle eklenecektir.
https://www.pcgamer.com/electronic-arts-completes-the-acquisition-of-codemasters-for-dollar12-billion/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika
fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU
Seri uretim degil
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