DirectX 12 Ultimate destekleyen ekran kartları ve konsol tarafı

Yazılım devi Microsoft duyurduğu yeni API’yla daha fazla kullanıcıya ışın izleme ve gelişmiş grafik özelliklerin sunulacağını müjdeledi. Donanım üreticilerinden açıklamalar da gecikmedi.

Nvidia

Öncelikle Nvidia ile başlayalım. Hali hazırda kendi geliştirdiği yöntemle ışın izleme deneyimi sunan yeşil takım hali hazırda DX12U desteği sunan tek üretici konumunda. Dahası GTX 1600 modellerine de yazılımsal olarak destek sunan Nvidia’nın yeni API’den nasıl yararlanacağı ise merak konusu. Zira Microsoft’un iddiasına göre DX12U CPU-GPU iletişiminde gidilen değişiklikler ve API bazındaki optimizasyonlar sayesinde donanımı çok daha verimli kullanacak.

AMD

AMD kanadında ise henüz DX12U’yu kullanabileceğiniz ekran kartı yok. Kırmızı ekibin açıklamasına göre RDNA2 mimarisinden itibaren kartlara yeni programlama arayüzüne donanımsal destek eklenecek. Üzücüdür, RX 5000 serisi kullanıcıları yeni özelliğe erişemeyecekler.

Intel

Intel’e gelelim. İşlemci pazarının ardından yıllardır beklenen hamlesini yapmaya hazırlanan yarı iletken üreticisi önümüzdeki dönemde satışa sunacağı Xe serisi ekran kartlarında DirectX 12 Ultimate’e yer vermesi bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Konsol cephesi

Son olarak konsollarda DX12U desteği şu anlık Xbox Series X’e has tutulacağa benziyor. Her ne kadar PlayStation 5 ve Xbox Series X’in her ikisi de işlemci ve GPU tarafında aynı mimariler üzerinde yükselseler de Microsoft’un yazılımsal avantaja sahip olmak isteği buna neden olmuş olabilir.

Yine de Vulkan API’si üzerinden PlayStation platformu da kullanıcılara ışın izleme deneyimi sunabilir. Ek olarak Microsoft son zamanlarda konsolların bilgisayarlarla çekişmeli kıyaslamalara tabi tutulmasına cevap olarak şu anda yalnızca RTX 2000 serisi kartlarda bulunan özelliğe yer vermesi Xbox platformunu öne çıkarmak istemiş olabileceği düşünülüyor.

Ayrıca Bkz. "Microsoft DirectX 12 Ultimate’ı duyurdu: Işın izleme yaygınlaşıyor"

Eğer gerçekten de donanımsal kaynakları verimli kullanan bir API ise DX12U konsollarda aynı donanım üzerinde uzun süre mutlu edecek sonuçlar ortaya koyabilir. Sonuçları zaman gösterecek.

