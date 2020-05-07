DiRT 5 resmen duyuruldu: İşte Xbox Series X fragmanı

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Microsoft bugünkü etkinliğinde yarış oyunu sevenleri de boş geçmedi. Dirt serisinin yeni oyunu Dirt 5'in resmi duyurus nihayet gerçeleşti. İşte Xbox Series X'ten alınan oyun içi görüntüler fragmanı:

Dirt 5 oyununda New York'tan Norveç'e, Yunanistan'a ve Çin'e kadar dünyanın farklı bölgelerinden haritalar olacak. Codemasters, yeni oyunun, Dirt serisindeki bugüne kadarki en geniş araç koleksiyonuna sahip olacağını belirtmiş. DiRT 5'in ayrıca dört oyunculu split-screen özelliği sunacağı belirtiliyor; yani dört arkadaş DiRT dünyasında rekabet edebileksiniz.

DiRT 5'in önümüzdeki Ekim ayında piyasaya sürüleceği açıklandı. Oyun PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 ve Xbox Series X ve Stadia platformlarında yayınlanacak. DiRT 5'i Xbox One üzerinde satın alırsanız Xbox Series X'te de oynayabileceksiniz.

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