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    DiRT 5 resmen duyuruldu: İşte Xbox Series X fragmanı

    DiRT 5'in beklenen duyurusu nihayet bugün yapıldı. PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X ve PlayStation 5 için yayınlanacak.
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    DiRT 5 resmen duyuruldu: İşte Xbox Series X fragmanı
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    Microsoft bugünkü etkinliğinde yarış oyunu sevenleri de boş geçmedi. Dirt serisinin yeni oyunu Dirt 5'in resmi duyurus nihayet gerçeleşti. İşte Xbox Series X'ten alınan oyun içi görüntüler fragmanı:

    Dirt 5 oyununda New York'tan Norveç'e, Yunanistan'a ve Çin'e kadar dünyanın farklı bölgelerinden haritalar olacak. Codemasters, yeni oyunun, Dirt serisindeki bugüne kadarki en geniş araç koleksiyonuna sahip olacağını belirtmiş. DiRT 5'in ayrıca dört oyunculu split-screen özelliği sunacağı belirtiliyor; yani dört arkadaş DiRT dünyasında rekabet edebileksiniz.

    DiRT 5'in önümüzdeki Ekim ayında piyasaya sürüleceği açıklandı. Oyun PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 ve Xbox Series X ve Stadia platformlarında yayınlanacak. DiRT 5'i Xbox One üzerinde satın alırsanız Xbox Series X'te de oynayabileceksiniz.



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    tobepeople 1 hf.
    Güya 2 oyun evvel son oyunuydu; gerçi benim için hala öyle, eski oyunları iyiydi de artık ilginç gelmiyor.
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    gowlet (vahap aslan) 1 hf.
    E bu şimdiki nesil deseler yerdim yani...
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    monacomen 1 hf.
    Pek bir yenilik göremedim Codemasters DiRT Showdown 2 gibi duruyor ama arabalar aynı grafikler aynı mekanik, biraz rötüş ile aynı arabalar ve yollar.
    Yanıtla +3
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    zaomss (Furkan Bulat) 1 hf.
    Konsollara split-screen olayının geri geliyor oluşu inanılmaz iyi bir haber. Bu nesil güçsüz konsollarla split-screen aaa oyun oynayamadan geçti.
    Yanıtla +3
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    ti7800 (Temjin O.) 1 hf.
    First Look Game Footage youtube.com/...

    Call of The Sea Reveal trailer youtube.com/...
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