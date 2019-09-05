Dış ticaret açığını azaltacak 5 projeye 13 milyar lira yatırım

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Türkiye’nin teknolojik birikimine değer katacak ve dışa bağımlılığını azaltacak projelerin desteklenmesi kapsamında ortaya çıkan Proje Bazlı Teşvik Sistemi’ne 5 yatırım daha dahil edildi.

Destek alan beş projeye 13 milyar lira katkı yapılacak. Bu projelerle toplam 3 bin kişiye istihdam sağlanacak. Projeler meyvesini verdiğinde Türkiye’nin dış ticaret açığının azaltılmasına yıllık 1,4 milyar katkı yapacak.

Ayrıca Bkz. "Hibrit motor, batarya, Savunma Sanayi gibi alanlara dudak uçuklatan teşvik"

Teşvikten faydalanacak şirketler ve yatırım miktarları şöyle:

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ - 8 milyar 225 milyon

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ - 1 milyar 991 milyon TL

Ceyhan Polipropilen Üretim AŞ – 1 milyar 427 milyon TL

Asil Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ – 852 milyon TL

Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ – 600 milyon TL

Proje Bazlı Teşvik Sistemi, ithalat bağımlılığını azaltma, nitelikli iş gücünün istihdamına öncülük etme, arz güvenliği sağlama, teknolojik dönüşümü gerçekleştirme ve yenilikçi, Ar-Ge yoğun, katma değeri yüksek projeleri desteklemek gibi 5 ana hedefle 2016 yılında hayata geçirilmişti. Düne kadar 40 milyar lira tutarında 19 proje için destek kararı alınmıştı.

https://www.haberturk.com/14-milyar-liralik-yatirima-proje-bazli-tesvik-2519316-ekonomi