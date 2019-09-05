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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dış ticaret açığını azaltacak 5 projeye 13 milyar lira yatırım

Ar-Ge projelerini desteklemek ve Türkiye’nin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 5 proje, Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi kapsamına alınıyor. Toplam 13 milyar lira yatırım yapılacak.
16 sa. (Son Güncelleme: 15 sa.)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Dış ticaret açığını azaltacak 5 projeye 13 milyar lira yatırım
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Türkiye’nin teknolojik birikimine değer katacak ve dışa bağımlılığını azaltacak projelerin desteklenmesi kapsamında ortaya çıkan Proje Bazlı Teşvik Sistemi’ne 5 yatırım daha dahil edildi.

Destek alan beş projeye 13 milyar lira katkı yapılacak. Bu projelerle toplam 3 bin kişiye istihdam sağlanacak. Projeler meyvesini verdiğinde Türkiye’nin dış ticaret açığının azaltılmasına yıllık 1,4 milyar katkı yapacak.

Ayrıca Bkz. "Hibrit motor, batarya, Savunma Sanayi gibi alanlara dudak uçuklatan teşvik"

Teşvikten faydalanacak şirketler ve yatırım miktarları şöyle:

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ - 8 milyar 225 milyon

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ - 1 milyar 991 milyon TL

Ceyhan Polipropilen Üretim AŞ – 1 milyar 427 milyon TL

Asil Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ – 852 milyon TL

Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ – 600 milyon TL

Proje Bazlı Teşvik Sistemi, ithalat bağımlılığını azaltma, nitelikli iş gücünün istihdamına öncülük etme, arz güvenliği sağlama, teknolojik dönüşümü gerçekleştirme ve yenilikçi, Ar-Ge yoğun, katma değeri yüksek projeleri desteklemek gibi 5 ana hedefle 2016 yılında hayata geçirilmişti. Düne kadar 40 milyar lira tutarında 19 proje için destek kararı alınmıştı.



https://www.haberturk.com/14-milyar-liralik-yatirima-proje-bazli-tesvik-2519316-ekonomi Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
amadeus99 15 sa. en beğenilen
Tamamı yandaş firmalar.
Berbat iş çıkarıp kalitesiz ürünleri iç piyasaya sürerler. Bir klasik.
1 Yanıt Yanıtla +35
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smart1978 15 sa.
Yanda$ :) . Bo$ i$ler !
Yanıtla +23
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AqRaMa 14 sa. amadeus99
Baykar mı berbat iş çıkarıp kalitesiz ürünler sürecek piyasaya ? O şirket havacılıkta nam salmış Ukraynaya siha sattı 65 milyon $ değerinde, ve şuan emniyette ve askeri operasyonlarda aktif bir şekilde kullanılıyor, ve havada kalma süresi olarak rekor kırmış bir s/iha, böyle boş yorumlar yapmayın, türkiye teknoloji vakfı ve teknofest te yine aynı yandaş dediğiniz kişiler tarafından düzenleniyor
Baykar mı berbat iş çıkarıp kalitesiz ürünler sürecek piyasaya ? O şirket havacılıkta nam salmış Ukraynaya siha sattı 65 milyon $ değerinde, ve şuan emniyette v...
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3 Yanıt Yanıtla +18
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Cem 53 dk.
Yine vergilerimiz peskes cekil hamdolsun.
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al-ozaria 2 sa.
Mesele "Dış ticaret açığını azaltacak 5 projeye 13 milyar lira yatırım yapılması" değildir.
Mesele "Dış ticaret açığını azaltacak 5 projeye 13 milyar lira yatırım" adı altında neye/kime yatırım yapıldığıdır. Birkaç örnekle:
Dünya Bankası verilerine göre geçen yıl altyapı yatırımlarında en fazla ihale alan ilk 10 şirketin 5'i Türk idi. Hep aynı firmalar...
Limak Holding,
Cengiz Holding,
Kolin,
Kalyon
MNG Holding.

Yine baktığımızda Cengiz, Kolin, Kalyon, Limak'ın aldıkları ihale kamu-özel işbirliği projelerinin büyük bölümünün değeri 150 milyar dolar civarıydı geçen yıl!
Ayrıca dönemin yükselen yıldızlarından "Baykar Makina Sanayi ve Ticaret"'in damat Selçuk Bayraktarın şirketi olduğunuda hatırlatırım.
Bu gün bunu böyle sunan zihniyet dün Ankapark'ı da rüya proje olarak sunmuştu yine hatırlatırım. Bu gün gidin 1.6 milyarlık Ankapark'a bakın. Bu 5 projenin yarın ki geleceğini görmüş olursunuz.
Yanıtla +2
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khrmndgn 9 sa.
Eğer yandaşlara gitmezse firmalar iş yapıyoruz diye parayı cebe atıp villalar yaptırmazsa Türkiye açısından çok güzel gelişmeler. belki biz göremeyiz ama bu gelişmeler "gerçek" anlamda gerçekleşirse belki çocuklarımıza iyi güzel bir Türkiye bırakabiliriz. Bu sözü ben çocukken babam da söylüyordu sorduğumda hala umudunu kaybetmemiş sabırla o günleri bekliyor. Eğer heykelinize beton yetmeyen kesimden değilseniz bu paralar ile d.ldo üstüne oturacak kesimde yer alıyorsunuz demektir.
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routemaster 10 sa.
Bu arada 2.25 milyar dolar ediyor bu para. Yani bir adet VW tomofil fablukasi.
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kraix 10 sa.
Şu yorumlara bak içler acısı resmen. Olm sizler nasıl bir beyin taşıyorsunuz böyle bir düşünce yapısı inanılmaz cidden.
Cidden çoğu ruh hastası. Sizlerin kafa yapısı şuna benziyor;
hiç birşey yapılmadan bankaya para atıp aylık faiz yiyen kafa... Böyle bir kincilik, böyle bir vatan düşmanlığı olamaz cidden ya... Inanılır gibi değil. Ne olacak 600 yıl dünyaya hüküm salmış ceddine söven nankörlerden bu beklenir. Yazık valla.
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Pandemic 11 sa.
Donanımhaber A Haberi geçti. Size de mi yardım yapıyorlar?
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kreat 12 sa.
Sonuçta, halk bu yatırımlardan fayda görecek mi ? Hayır. Vergiler düşecek mi ? Hayır. Seçim zamanı ballandıra ballandıra anlatıcak mı ? Evet.
Halkı düşünen birileri olsaydı vergiler bu kadar göğe çıkmazdı. Giren kazık hep halka giriyor nedense.
Özet olarak bizlik bi durum yok arkadaşlar.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Timsah-16 10 sa. kreat
Sonuçta, halk bu yatırımlardan fayda görecek mi ? Hayır.

Gerçekten bunu demiş olmaz değil mi ben yanlış gördüm.
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Spider_hip 12 sa.
İnşallah aldıkları teşvikleri argelere başarılı bir şekilde harcayıp güzel ürünler çıkartabilirler. Şu sıralar iyi projeleri olan tüm teknoloji firmalarına böyle teşvikler gerekli. Tabi öyle yandexi falan makyajlayıp milli arama motoru diye yedirmeye çalışan kurnaz kişileri ayırt etmek lazım. Maalesef namussuz çok ortada. Çinden ucuza bir ürün alıp/yaptırıp teşvikten kâr etmeye çalışanlarda olabilir. Bunları denetimlerle eledikten sonra kalan gerçek teknoloji üretme sevdalısı firmalara harcanacak her teşvik ülkemize büyük fayda olur ileride.
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sonofmana 14 sa.
Elinize mükemmel fırsat geldi arkadaşlar .. Yandaşş , yanda$ yazan -18 leri engelleme için mükemmel başlık . adam bayrak a.ş ve asil çeliğe yandaş demiş ya . Deniz anasında bile omurga var yemin ederim . Donanımhaber belkide tarihinin en gereksiz zamanını yaşıyor . Konu dışı siyaset+ yalan üzerine kurulu oldu . Haberi tıklayıp açıklama okuyama korkar olduk . Hemen siyaset , hemen ötekileme . Teknoloji namına bir şey kalmadı resmen sözlüğün yuva yaptığı bir yere döndü . DH'ın ilk üyelerindeniz "ilk yorummm beğeennn" diyen ergenlerle aynı safa düştük . 2 yorum beğenisi alacam diye yırtmadık yerini bırakmıyor millet . Muhalif ilk söylemi de hemen otomatik olarak aktif sözlükçüler + layıp üste çıkartıyor manipülasyon için bizim ergen de bilimsel araştırma yaptım sanıyor . Neyse
1 Yanıt Yanıtla +14
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Zerathull 13 sa. sonofmana
Eski aktrollerden kim kaldı değil mi?
Millete ergen diyen bu olgun arkadaşın mesajlarından birisi;
"öhöö yerli milli, ühüüü yüzde kaçı bizim , ühüüüü abd 10 ayda çalışarak alıyor biz 20 ayda , üyüüü napıcaz biz bunları denizde kiminle savaşırız , ühüü imamhatip furkan suriyeliler felan , ühüüüü"
Vay be kardeşim olgunluk güzel şeymiş.
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Hendrik Johannes Cruijff 14 sa.
Teşvik dediğin bildiğin israf
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