Discord'dan virüslere karşı yeni önlem: Dosya bağlantılarının süresi bir gün geçerli olacak

- Discord, kötü amaçlı yazılım paylaşımının önüne geçmek için geçici dosya bağlantılarını benimseyecek
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Discord, kötü amaçlı yazılım paylaşımının önüne geçmek için geçici dosya bağlantılarını benimseyecek
Siber güvenlik şirketi Trellix, Discord'un içerik dağıtım ağında (CDN) depolanan ve çevrimiçi olarak dağıtılan yaklaşık 10.000 kötü amaçlı yazılım örneği buldu. Bunun üzerine Discord, saldırganların kötü amaçlı yazılımları barındırmak ve dağıtmak için içerik dağıtım ağını kullanmasını engellemek amacıyla geçici dosya bağlantılarına geçiş yapacağını açıkladı.
Yıl sonuna kadar tüm kullanıcılarda aktifleştirilecek bu yeni özellik ile şirket, kullanıcılara daha güvenli bir ortam sunmayı amaçlıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan şirket, "Discord, kullanıcılar için daha güvenli bir deneyim sunmak amacıyla ek CDN URL'lerine yaklaşımını geliştiriyor. Bu özellikle güvenlik ekibimizin işaretlenen içeriğe erişimi kısıtlamasına ve genel olarak CDN'miz kullanılarak dağıtılan kötü amaçlı yazılım miktarını azaltmasına yardımcı olacak." ifadelerine yer verdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.