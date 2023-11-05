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    Discord'dan virüslere karşı yeni önlem: Dosya bağlantılarının süresi bir gün geçerli olacak

    Discord, güvenlik önlemlerine bir yenisini daha ekliyor. Virüslerin yayılımını engellemek amacıyla şirket, dosya bağlantılarının geçerlilik süresini 1 gün ile sınırlayacak.
    Discord'daki dosya bağlantılarının süresi bir gün geçerli olacak Tam Boyutta Gör
    Popüler mesajlaşma ve yayın akış hizmeti Discord, geçtiğimiz haftalarda yeni güvenlik önlemlerini duyurmuştu. Yakın bir zamanda ortaya çıkan bir rapor ise şirketin bu güvenlik önlemleriyle yetinmediğini ve uygulamaya bir yeni özellik daha ekleyeceğini ortaya çıkardı.

    Discord, kötü amaçlı yazılım paylaşımının önüne geçmek için geçici dosya bağlantılarını benimseyecek

    Siber güvenlik şirketi Trellix, Discord'un içerik dağıtım ağında (CDN) depolanan ve çevrimiçi olarak dağıtılan yaklaşık 10.000 kötü amaçlı yazılım örneği buldu. Bunun üzerine Discord, saldırganların kötü amaçlı yazılımları barındırmak ve dağıtmak için içerik dağıtım ağını kullanmasını engellemek amacıyla geçici dosya bağlantılarına geçiş yapacağını açıkladı.

    Yıl sonuna kadar tüm kullanıcılarda aktifleştirilecek bu yeni özellik ile şirket, kullanıcılara daha güvenli bir ortam sunmayı amaçlıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan şirket, "Discord, kullanıcılar için daha güvenli bir deneyim sunmak amacıyla ek CDN URL'lerine yaklaşımını geliştiriyor. Bu özellikle güvenlik ekibimizin işaretlenen içeriğe erişimi kısıtlamasına ve genel olarak CDN'miz kullanılarak dağıtılan kötü amaçlı yazılım miktarını azaltmasına yardımcı olacak." ifadelerine yer verdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 gün önce

    @ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...

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    Mstt.2010 4 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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