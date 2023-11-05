Discord'dan virüslere karşı yeni önlem: Dosya bağlantılarının süresi bir gün geçerli olacak

Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma ve yayın akış hizmeti Discord, geçtiğimiz haftalarda yeni güvenlik önlemlerini duyurmuştu. Yakın bir zamanda ortaya çıkan bir rapor ise şirketin bu güvenlik önlemleriyle yetinmediğini ve uygulamaya bir yeni özellik daha ekleyeceğini ortaya çıkardı.

Discord, kötü amaçlı yazılım paylaşımının önüne geçmek için geçici dosya bağlantılarını benimseyecek

Siber güvenlik şirketi Trellix, Discord'un içerik dağıtım ağında (CDN) depolanan ve çevrimiçi olarak dağıtılan yaklaşık 10.000 kötü amaçlı yazılım örneği buldu. Bunun üzerine Discord, saldırganların kötü amaçlı yazılımları barındırmak ve dağıtmak için içerik dağıtım ağını kullanmasını engellemek amacıyla geçici dosya bağlantılarına geçiş yapacağını açıkladı.

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Yıl sonuna kadar tüm kullanıcılarda aktifleştirilecek bu yeni özellik ile şirket, kullanıcılara daha güvenli bir ortam sunmayı amaçlıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan şirket, "Discord, kullanıcılar için daha güvenli bir deneyim sunmak amacıyla ek CDN URL'lerine yaklaşımını geliştiriyor. Bu özellikle güvenlik ekibimizin işaretlenen içeriğe erişimi kısıtlamasına ve genel olarak CDN'miz kullanılarak dağıtılan kötü amaçlı yazılım miktarını azaltmasına yardımcı olacak." ifadelerine yer verdi.

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Discord'daki dosya bağlantılarının süresi bir gün geçerli olacak