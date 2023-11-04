Instagram'ın yeni özelliğ belli oldu: Yakında Reels'lara şarkı sözleri ekleyebileceksiniz

İşte Instagram Reels'lara gelen yeni özellikler:
Mosseri tarafından Yayın Kanalında duyurulan yeni özellik sayesinde artık Instagram Reels'lara şarkı sözü eklemek mümkün. Bunu yapmak için Reels'ınız paylaşırken önce müzik simgesine dokunarak müzik seçmeniz gerekmekte. Sonrasında ise şarkı sözü eklemek için sola kaydırmalısınız.
Reels'lar yakın zamanda başka özelliklere de kavuştu. Bunlardan biri, üç arkadaşa kadar bir Reels'ta iş birliği yapma seçeneğine. İçeriğin her hesabın profil tablosunda görünmesi için ise elbette ortak çalışanların daveti kabul etmesi gerekmekte.
Instagram ayrıca, bir kullanıcının takipçilerinin gönderilerine eklenmek üzere fotoğraf veya video gönderebilecekleri yeni bir özelliği de test etmeye başladı. Bu özellik sayesinde ise kullanıcılar, içerik gönderme seçeneğini açmadığı sürece takipçileri bir gönderi yayınlayamayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.