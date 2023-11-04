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    Instagram'ın yeni özelliğ belli oldu: Yakında Reels'lara şarkı sözleri ekleyebileceksiniz

    Geçtiğimiz günlerde sosyal medya devi Instagram'ın Reels kısmına bir takım yeni özellikler geldi. Bunlardan en dikkat çeken ise Reels'lara şarkı sözlerinin eklenebilmesi oldu. İşte detaylar:
    Instagram Reels'lara şarkı sözleri özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Sosyal medya devlerinden Instagram, Hikaye paylaşırken müzik eklediğiniz zaman şarkının sözlerini eklemenize olanak sağlamakta. Yakın bir zamanda ise Instagram başkanı Adam Mosseri, bu özelliğin Reels'lara da geleceğini açıkladı.

    İşte Instagram Reels'lara gelen yeni özellikler:

    Mosseri tarafından Yayın Kanalında duyurulan yeni özellik sayesinde artık Instagram Reels'lara şarkı sözü eklemek mümkün. Bunu yapmak için Reels'ınız paylaşırken önce müzik simgesine dokunarak müzik seçmeniz gerekmekte. Sonrasında ise şarkı sözü eklemek için sola kaydırmalısınız. 

    Reels'lar yakın zamanda başka özelliklere de kavuştu. Bunlardan biri, üç arkadaşa kadar bir Reels'ta iş birliği yapma seçeneğine. İçeriğin her hesabın profil tablosunda görünmesi için ise elbette ortak çalışanların daveti kabul etmesi gerekmekte.

    Instagram ayrıca, bir kullanıcının takipçilerinin gönderilerine eklenmek üzere fotoğraf veya video gönderebilecekleri yeni bir özelliği de test etmeye başladı. Bu özellik sayesinde ise kullanıcılar, içerik gönderme seçeneğini açmadığı sürece takipçileri bir gönderi yayınlayamayacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 16 saat önce

    @ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...

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    Mstt.2010 3 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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