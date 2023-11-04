Instagram'ın yeni özelliğ belli oldu: Yakında Reels'lara şarkı sözleri ekleyebileceksiniz

Tam Boyutta Gör Sosyal medya devlerinden Instagram, Hikaye paylaşırken müzik eklediğiniz zaman şarkının sözlerini eklemenize olanak sağlamakta. Yakın bir zamanda ise Instagram başkanı Adam Mosseri, bu özelliğin Reels'lara da geleceğini açıkladı.

İşte Instagram Reels'lara gelen yeni özellikler:

Mosseri tarafından Yayın Kanalında duyurulan yeni özellik sayesinde artık Instagram Reels'lara şarkı sözü eklemek mümkün. Bunu yapmak için Reels'ınız paylaşırken önce müzik simgesine dokunarak müzik seçmeniz gerekmekte. Sonrasında ise şarkı sözü eklemek için sola kaydırmalısınız.

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Reels'lar yakın zamanda başka özelliklere de kavuştu. Bunlardan biri, üç arkadaşa kadar bir Reels'ta iş birliği yapma seçeneğine. İçeriğin her hesabın profil tablosunda görünmesi için ise elbette ortak çalışanların daveti kabul etmesi gerekmekte.

Instagram ayrıca, bir kullanıcının takipçilerinin gönderilerine eklenmek üzere fotoğraf veya video gönderebilecekleri yeni bir özelliği de test etmeye başladı. Bu özellik sayesinde ise kullanıcılar, içerik gönderme seçeneğini açmadığı sürece takipçileri bir gönderi yayınlayamayacak.

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Instagram Reels'lara şarkı sözleri özelliği geliyor