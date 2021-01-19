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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Discovery, BluTV'ye ortak oldu! Discovery içerikleri BluTV'de yayınlanacak

    Türkiye'nin yerel video akış platformlarından olan BluTV, Discovery ile ortak oldu. Discovery, BluTV'nin %35 hissedarı oldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    2 sa.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    6

    Discovery, BluTV'ye ortak oldu! Discovery içerikleri BluTV'de yayınlanacak
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    Türkiye'nin önemli  video akış platformlarından olan yerli platform BluTV, yeni bir ortaklığa imza attı. Amerika’nın en büyük medya şirketlerinden Discovery, BluTV'ye ortak oluyor.

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    2016'da yayın hayatına başlayan BluTV, yıllar içerisinde gerek platforma eklediği içeriklerle gerek yerel içerikleriyle, Türkiye'nin önemli video akış platformlarından biri oldu. Amerika’nın en büyük medya şirketlerinden biri olan Discovery de BluTV'nin %35 hissedarı oldu. Bu da demek oluyor ki Türk izleyiciler, Discovery’nin ikonik global ve yerel markalarından tüm içerikleri ve Eurosport’un premium spor yayınlarını BluTV’de izleyebilecekler.

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    Discovery ayrıca BluTV’nin popüler Türkçe içeriklerini uluslararası dijital yayın platformu discovery+ için Türkiye dışında kullanabilecek. Bu işlemler düzenleyici makam onayına tabi olacaktır. Bu sayede de BluTV'nin yurt dışındaki büyümesi hızlanacak.

    Discovery, BluTV'ye ortak oldu! Discovery içerikleri BluTV'de yayınlanacak
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    Discovery EMEA Bölgesi Başkanı ve Genel Müdürü Kasia Kieli, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    "Türkiye, Discovery’nin 20 yıldır yatırım yaptığı önemli bir pazar. Türkiye’nin önde gelen uluslararası medya şirketlerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz. BluTV'ye yaptığımız yatırım ve bugün duyurduğumuz stratejik ortaklığımız, ülkedeki en büyük yerel SVOD yayıncısı ile Türk OTT pazarına girişimizi temsil ediyor. Bu ortaklık, pazardaki çoklu kanal stratejimizi güçlendirip, dünya çapında izleyicisi giderek artan güçlü Türk yapımlarına erişim sağlayacak. BluTV üyelerinin, çok yakında istedikleri yerde ve zamanda Discovery içeriklerinin keyfini çıkarabilecek olmalarından çok memnunuz. Bu yolculuğa BluTV ile birlikte başlamaktan heyecan duyuyoruz."

    BluTV’nin Kurucusu ve CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ ise şu ifadeleri kullandı:

    "Dünyanın önde gelen medya ve eğlence şirketlerinden biri olan yeni stratejik ortağımız Discovery ile iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. BluTV, orijinal içerik üretimini özenle seçilmiş yerli ve yabancı içerik portföyü ile birleştirerek, son beş yılda milyonlarca kullanıcıya ulaşmış ve Türkiye SVOD pazarının büyümesine öncülük etmiştir. Vizyon ve stratejimizi paylaşan ve BluTV'yi büyüme yolunda bir sonraki aşamaya taşıyacak yeni bir ortağa sahip olduğumuz için mutluyuz."



    https://www.linkedin.com/posts/blutv_blutv-discovery-bas%C4%B1n-a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1-activity-6757242108815392768-C9jv/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Dacia'dan yeni SUV: Dacia Bigster

    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    10 saat önce
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    Eric Cartman. 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen STMUS
    Exxen kumda oynasın hocam. Çakma senaryolarla, parlattıkları insan müsveddeleriyle o platform yürümez. Millet zaten beleş diye ilk deneme üyeliği açtı, yoksa para ver desen bizim millete, vermez kimse deneme üyeliğine. Exxen gibi bir platforma, aklı selim insanların para vereceğini düşünmüyorum.
    Exxen kumda oynasın hocam. Çakma senaryolarla, parlattıkları insan müsveddeleriyle o platform yürümez. Millet zaten beleş diye ilk deneme üyeliği açtı, yoksa pa...
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    MrKattchup 1 sa. ( Mesaj Silindi ) STMUS
    Blu tv’nin içerikleri aşırı sağlam hem yerli hem yabancı popüler dizilerin pek çoğu var, paralı YouTube olan exxen ilk ayında hüsrana uğradı bence diğerleriyle yarışamaz.
    Blu tv’nin içerikleri aşırı sağlam hem yerli hem yabancı popüler dizilerin pek çoğu var, paralı YouTube olan exxen ilk ayında hüsrana uğradı bence diğerleriyle ...
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    Yanıtla +4
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Askaparta 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    Haydi, yıllık bir kampanya olsun, kutlayalım.
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    denile 58 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu çok iyi oldu. En çok işine yarayan kullanıcılar da Vodafone kullanıcıları. Hem Discovery içeriklerini, hem blutv original içeriklerini, hem de Eurosport'u ücretsiz izleyecekler. (izleyeceğim)



    Umarım Vodafone falso vermez de bedava izleriz :)
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 54 dk. ( Mesaj Silindi ) denile
    Vf ile alakası nedir kaynak ? Bende de var o yüzden soruyorum
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    drjacob (... ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Helal güzel iş
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    nasirata (A G) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İyi karar, güzel haber.
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    STMUS (HIP 27989) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Exxen blutv yi bitirir diyorlardı ama bu adımla çok öne geçtiler, discovery+ içerikleri çok izleyici çeker.
    2 Yanıt Yanıtla
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    Eric Cartman. 1 sa. ( Mesaj Silindi ) STMUS
    Exxen kumda oynasın hocam. Çakma senaryolarla, parlattıkları insan müsveddeleriyle o platform yürümez. Millet zaten beleş diye ilk deneme üyeliği açtı, yoksa para ver desen bizim millete, vermez kimse deneme üyeliğine. Exxen gibi bir platforma, aklı selim insanların para vereceğini düşünmüyorum.
    Yanıtla +7
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    MrKattchup 1 sa. ( Mesaj Silindi ) STMUS
    Blu tv’nin içerikleri aşırı sağlam hem yerli hem yabancı popüler dizilerin pek çoğu var, paralı YouTube olan exxen ilk ayında hüsrana uğradı bence diğerleriyle yarışamaz.
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