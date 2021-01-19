Discovery, BluTV'ye ortak oldu! Discovery içerikleri BluTV'de yayınlanacak

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Türkiye'nin önemli video akış platformlarından olan yerli platform BluTV, yeni bir ortaklığa imza attı. Amerika’nın en büyük medya şirketlerinden Discovery, BluTV'ye ortak oluyor.

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2016'da yayın hayatına başlayan BluTV, yıllar içerisinde gerek platforma eklediği içeriklerle gerek yerel içerikleriyle, Türkiye'nin önemli video akış platformlarından biri oldu. Amerika’nın en büyük medya şirketlerinden biri olan Discovery de BluTV'nin %35 hissedarı oldu. Bu da demek oluyor ki Türk izleyiciler, Discovery’nin ikonik global ve yerel markalarından tüm içerikleri ve Eurosport’un premium spor yayınlarını BluTV’de izleyebilecekler.

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Discovery ayrıca BluTV’nin popüler Türkçe içeriklerini uluslararası dijital yayın platformu discovery+ için Türkiye dışında kullanabilecek. Bu işlemler düzenleyici makam onayına tabi olacaktır. Bu sayede de BluTV'nin yurt dışındaki büyümesi hızlanacak.

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Discovery EMEA Bölgesi Başkanı ve Genel Müdürü Kasia Kieli, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Türkiye, Discovery’nin 20 yıldır yatırım yaptığı önemli bir pazar. Türkiye’nin önde gelen uluslararası medya şirketlerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz. BluTV'ye yaptığımız yatırım ve bugün duyurduğumuz stratejik ortaklığımız, ülkedeki en büyük yerel SVOD yayıncısı ile Türk OTT pazarına girişimizi temsil ediyor. Bu ortaklık, pazardaki çoklu kanal stratejimizi güçlendirip, dünya çapında izleyicisi giderek artan güçlü Türk yapımlarına erişim sağlayacak. BluTV üyelerinin, çok yakında istedikleri yerde ve zamanda Discovery içeriklerinin keyfini çıkarabilecek olmalarından çok memnunuz. Bu yolculuğa BluTV ile birlikte başlamaktan heyecan duyuyoruz."

BluTV’nin Kurucusu ve CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ ise şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın önde gelen medya ve eğlence şirketlerinden biri olan yeni stratejik ortağımız Discovery ile iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. BluTV, orijinal içerik üretimini özenle seçilmiş yerli ve yabancı içerik portföyü ile birleştirerek, son beş yılda milyonlarca kullanıcıya ulaşmış ve Türkiye SVOD pazarının büyümesine öncülük etmiştir. Vizyon ve stratejimizi paylaşan ve BluTV'yi büyüme yolunda bir sonraki aşamaya taşıyacak yeni bir ortağa sahip olduğumuz için mutluyuz."

https://www.linkedin.com/posts/blutv_blutv-discovery-bas%C4%B1n-a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1-activity-6757242108815392768-C9jv/

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