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    Müjde! GeForce NOW Türkiye sunucuları açılıyor

    Bulut tabanlı oyun platformu GeForce Now'ın Türkiye sunucuları açılıyor. Turkcell iş birliği ile kullanıma sunulacak GeForce Now powered by Game+ platformu için ön kayıtlar başladı.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    3,6b
    287
    53
    Oyunlar
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    29

    Müjde! GeForce NOW Türkiye sunucuları açılıyor
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    Nvidia’nın bulut tabanlı oyun platformu GeForce Now, çok yakında Türkiye sunucuları üzerinden hizmet sunacak. Nvidia ve Turkcell iş birliği ile GeForce Now sunucuları Turkcell’in Türkiye’deki sunucuları üzerinden hizmet verecek.

    GeForce Now’ın Türkiye sunucularına https://gameplus.com.tr/ adresinden ulaşılacak. GeForce Now powered by GAME+ ismiyle hizmet verecek platform için ön kayıtlar alınmaya başlandı. Sunucular kullanıma açıldığında ilk olarak ön kayıt yapanlar oynama fırsatı elde edecek. Önümüzdeki aylarda lansman yapılıp kullanıma açılacağı belirtiliyor.

    Ön kayıt için: https://gameplus.com.tr/giris

    GeForce Now powered by Game+’ta aylık ve uzun dönemli abonelik seçenekleri olacak. Abonelik ücretleri henüz açıklanmadı.

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    Ayrıca Bkz. "2si1 | GeForce Now ön inceleme | Güçlü ekran kartı dönemi bitti mi?"

    NVIDIA GeForce NOW powered by GAME+ ile oyuncular sahip oldukları oyunları donanım yeterliliği gözetmeksizin istedikleri Windows, MacOS, Android ve iOS cihazlarından 1080P çözünürlükte ve 60 FPS ile oynayabilecekler.

    GeForce Now nedir?

    GeForce Now, bulut teknolojisini kullanarak düşük donanımlı PC’nizde ve mobil cihazınızda yüksek grafikli oyunları akıcı bir şekilde oynamanızı sağlıyor. Tıpkı YouTube’dan bir video izler gibi uzaktaki bir sunucuya bağlanıyor ve oyunları düşük donanımlı sisteminizde oynuyorsunuz. Bugüne kadar GeForce Now sunucuları yurt dışında olduğu için akıcı bir deneyim sunamıyordu ancak GeForce Now powered by GAME+ ile gecikme hissi en az şekilde akıcı bir deneyim yaşanacak. Özellikle de online olmayan oyunlar rahatlıkla oynanabilecek.

    Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed serisi, The Witcher serisi, Fortnite, CS GO, League of Legends, Apex Legends gibi 650’den fazla oyunu kataloğunda bulunduran NVIDIA GeForce NOW powered by GAME+, sürekli güncellenen kataloğu ile en yeni ve popüler oyunları kullanıcıların hizmetine sunacak.

    GeForce Now powered by Game+'ta hangi oyunlar var?

    Şu anda platformda 900'e yakın oyun bulunuyor. Bu oyunları PC, Mac ve mobil cihazlarınızda oynayabileceksiniz. Platformdaki tüm oyunlara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

    https://gameplus.com.tr/oyunlar



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    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

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    Ambarad (Oğuz ) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İşin içinde Turkcell varsa, o iş yaş. Demedi demeyin.

    Ekleme; Yaş dememin sebebi Turkcell'in fiyat politikası. GeForce Now hizmetine ek, bir de Turkcell'e ekstradan para bayılırsak, kimse şaşırmasın.
    İşin içinde Turkcell varsa, o iş yaş. Demedi demeyin. Ekleme; Yaş dememin sebebi Turkcell'in fiyat politikası. GeForce Now hizmetine ek, bir de Turkcell'...
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    2 Yanıt Yanıtla +35
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    SuSeL (Ömer Ç.) 58 dk. ( Mesaj Silindi )
    Her şeye olumsuz tarafından bakmaktan vazgeçmek lazım arkadaşlar.
    Birkaç yıl önce Netflix geldiğinde de kotalı internetle Türkiye’de stream servis olmaz. 3 film 5 dizi izleriz internetimiz biter, 4k zaten hayal deniyordu. Ama geldiğimiz noktada Netflix’in milyonlarca Türk kullanıcısı var. Tv kanallarını takip eden, film izleyen kalmadı artık. Amazon Prime, BluTv, Exxen de cabası.

    Özetle bu servis ilk yıl olmasa da 2-3 yıla oturur. Hedef kesimine ulaşır siz merak etmeyin.

    Oyunu oynayabilmeniz için steam veya epic’den halihazırda satın almış olma şartı büyük dezavantaj sadece.
    Her şeye olumsuz tarafından bakmaktan vazgeçmek lazım arkadaşlar. Birkaç yıl önce Netflix geldiğinde de kotalı internetle Türkiye’de stream servis olmaz. 3 f...
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    1 Yanıt Yanıtla +20
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    T th9 54 dk. ( Mesaj Silindi ) SuSeL
    hocam zaten pc olmadan oyun oynayabiliyorsun artık birde adamlar oyunmu versin.oyunuda bir zahmet alalım
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    Yorumlar (35) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    bersgurs 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    Elde kalan pascal kartları buradaki sunucuya getirmişler sanırım 1080 oynamak için üyeliğe gerek yok bir çok kişi için
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    E eren5361 (Eren Tarık) 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    Turkcell bu işi iyi yaparsa yakın zamanda microsoft xcloud ve stadia da ülkeye gelebilir çok iyi olay
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    fofer (Mülayim SERT) 15 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Vodafone gibi uluslararası arenada kendi kanıtlamış bir şirket varken, Varlık Fonuna devredilen Turkcell ile neden anlaşma sağlamışlar çok ilginç!
    Yanıtla +1
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    A ardakn18 (Ali Arda) 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    Özel fiyatlandırma olur mu ? Olsa direkt cyberpunk’ı oynayacağım inş özel fiyatlandırma olur
    1 Yanıt Yanıtla
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    HaciTTOR (Forsaken TOR) 23 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Güzel haber ama oyunların fiyatını da kapsayan bir paket yapılması lazım. Oyunları Steam, Epic vs kütüphanemize indirimli olarak ekleyebilirsek kullanıcı oldukça artar.

    GeForce yurt dışı için mükemmel hizmet. Pc benden oyun senden diyor ama Türkiye için oyun bana fazla giriyor :(
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    T th9 20 dk. ( Mesaj Silindi ) HaciTTOR
    oyun konusunda pek birşey yapılamaz bence.tek yol game pass ondada az sayıda oyun var.
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    Kinyas22 (Atakan Güney) 24 dk. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatlandırma bazında da bir adım atılırsa müthiş olur
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    No Way Out (Mert A.) 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şimdi millet hem nvidiaya hemde turkcelle ayrı ayrı mı para verecek.
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    Sp!deR (M ) 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    Benim 11 ayı kalmış bir Geforce Now hesabım var zaten. Eğer Türkiye sunucuları için Game+ üzerinden yeni bir abonelik almam gerekirse üzülürüm.
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    cmfalper 28 dk. ( Mesaj Silindi )
    Benim açımdan çok iyi bir haber. Sizce nasıl bir internet gerekir bu sistem için? Fiber olmadan da oynanabilir mi?
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    T th9 24 dk. ( Mesaj Silindi ) cmfalper
    internet sitesinde gereken int değerleri yazıyor oradan bakabilirsiniz.
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    akbirkurt (Selçuk Akkurt) 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sevim koş. 😀
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    3553 kez okundu.
    34 kişi, toplam 35 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
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