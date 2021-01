Müjde! GeForce NOW Türkiye sunucuları açılıyor

Tam Boyutta Gör

Nvidia’nın bulut tabanlı oyun platformu GeForce Now, çok yakında Türkiye sunucuları üzerinden hizmet sunacak. Nvidia ve Turkcell iş birliği ile GeForce Now sunucuları Turkcell’in Türkiye’deki sunucuları üzerinden hizmet verecek.

GeForce Now’ın Türkiye sunucularına https://gameplus.com.tr/ adresinden ulaşılacak. GeForce Now powered by GAME+ ismiyle hizmet verecek platform için ön kayıtlar alınmaya başlandı. Sunucular kullanıma açıldığında ilk olarak ön kayıt yapanlar oynama fırsatı elde edecek. Önümüzdeki aylarda lansman yapılıp kullanıma açılacağı belirtiliyor.

Ön kayıt için: https://gameplus.com.tr/giris

GeForce Now powered by Game+’ta aylık ve uzun dönemli abonelik seçenekleri olacak. Abonelik ücretleri henüz açıklanmadı.

NVIDIA GeForce NOW powered by GAME+ ile oyuncular sahip oldukları oyunları donanım yeterliliği gözetmeksizin istedikleri Windows, MacOS, Android ve iOS cihazlarından 1080P çözünürlükte ve 60 FPS ile oynayabilecekler.

GeForce Now nedir?

GeForce Now, bulut teknolojisini kullanarak düşük donanımlı PC’nizde ve mobil cihazınızda yüksek grafikli oyunları akıcı bir şekilde oynamanızı sağlıyor. Tıpkı YouTube’dan bir video izler gibi uzaktaki bir sunucuya bağlanıyor ve oyunları düşük donanımlı sisteminizde oynuyorsunuz. Bugüne kadar GeForce Now sunucuları yurt dışında olduğu için akıcı bir deneyim sunamıyordu ancak GeForce Now powered by GAME+ ile gecikme hissi en az şekilde akıcı bir deneyim yaşanacak. Özellikle de online olmayan oyunlar rahatlıkla oynanabilecek.

Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed serisi, The Witcher serisi, Fortnite, CS GO, League of Legends, Apex Legends gibi 650’den fazla oyunu kataloğunda bulunduran NVIDIA GeForce NOW powered by GAME+, sürekli güncellenen kataloğu ile en yeni ve popüler oyunları kullanıcıların hizmetine sunacak.

GeForce Now powered by Game+'ta hangi oyunlar var?

Şu anda platformda 900'e yakın oyun bulunuyor. Bu oyunları PC, Mac ve mobil cihazlarınızda oynayabileceksiniz. Platformdaki tüm oyunlara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://gameplus.com.tr/oyunlar

