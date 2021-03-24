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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Disney bu yıl yayınlanacak olan 4 filmini daha erteledi

    Covid-19 salgınının sinema sektörüne olumsuz etkileri devam ediyor. Dün ertelenen Marvel filmi Black Widow'un ardından 4 farklı Disney filmi daha ertelendi.
    24 Mart 2021, 20:30 (31 dk.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Disney bu yıl yayınlanacak olan 4 filmini daha erteledi
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    Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olan sinema sektörünün büyük şirketlerinden Disney, 4 farklı filmini bir kez daha erteledi.

    Ayrıca Bkz. "Black Widow doğrudan Disney Plus'a geliyor: İşte yayın tarihi"

    Dün akşam saatlerinde Marvel'ın yeni filmi Black Widow, 9 Temmuz'a ertelendi ve aynı gün Disney Plus'ta ekstra ücretle satılacağı açıklandı. Ardından da 4 farklı Disney filmi bir kez daha ertelendi. Ertelenen filmlere baktığımızda merakla beklenen filmler olduğunu görebiliyoruz. 

    Ryan Reynolds'ın başrolünde olduğu video oyun temalı film Free Guy, Kingsman serisinin öncesini anlatan The King's Man ve Agatha Christie'nin kitabından uyarlanan Death on the Nile'ın ertlendiğini görüyoruz ve bu filmler ne yazık ki birçok kez ertelendi. Özellikle The King's Man yedinci kez ertelendi. Filmlerin yeni vizyon tarihlerini aşağıda bulabilirsiniz.

    • Free Guy - 13 Ağustos 2021
    • The King’s Man - 22 Aralık 2021
    • Deep Water - 14 Ocak 2022
    • Death on the Nile - 11 Şubat 2022


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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    antique 15 dakika önce

    bilardoyu oynayan ıstaka.. sen sadece onu tutuyorsun tıpkı golf oynayan adamın çantasını tutan eleman gibi ??😎

    Havya Makinesi 2 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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