Disney bu yıl yayınlanacak olan 4 filmini daha erteledi

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Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olan sinema sektörünün büyük şirketlerinden Disney, 4 farklı filmini bir kez daha erteledi.

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Dün akşam saatlerinde Marvel'ın yeni filmi Black Widow, 9 Temmuz'a ertelendi ve aynı gün Disney Plus'ta ekstra ücretle satılacağı açıklandı. Ardından da 4 farklı Disney filmi bir kez daha ertelendi. Ertelenen filmlere baktığımızda merakla beklenen filmler olduğunu görebiliyoruz.

Ryan Reynolds'ın başrolünde olduğu video oyun temalı film Free Guy, Kingsman serisinin öncesini anlatan The King's Man ve Agatha Christie'nin kitabından uyarlanan Death on the Nile'ın ertlendiğini görüyoruz ve bu filmler ne yazık ki birçok kez ertelendi. Özellikle The King's Man yedinci kez ertelendi. Filmlerin yeni vizyon tarihlerini aşağıda bulabilirsiniz.

Free Guy - 13 Ağustos 2021

The King’s Man - 22 Aralık 2021

Deep Water - 14 Ocak 2022

Death on the Nile - 11 Şubat 2022

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