Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Black Widow doğrudan Disney Plus'a geliyor: İşte yayın tarihi

    Disney, Black Widow filmi için nihayet son kararı verdi. Film önümüzdeki Temmuz ayında sinemalar ve Disney+'ta aynı anda yayınlanacak.
    23 Mart 2021, 22:56 (2 sa.)
    584
    34
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Black Widow doğrudan Disney Plus'a geliyor: İşte yayın tarihi
    Tam Boyutta Gör

    Disney bugün sürpriz bir duyuru gerçekleştirerek yeni Marvel filmi Black Widow'un doğrudan Disney Plus'a geleceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Black Widow 9 Temmuz'da sinemalarda ve Disney Plus üzerinde aynı anda yayınlanacak. Disney Plus'ta izlemek isteyenlerin 30 dolar ekstra ücret ödemesi gerekecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Black Widow filminden aksiyon dolu 'final fragmanı' yayınlandı

    Disney ayrıca bu yılın bir diğer büyük filmi Cruella ve yeni Pixar animasyonu Luca'nın da doğrudan Disney Plus'a geleceğini duyurdu. Emma Stone'lu Cruella filmi 28 Mayıs'ta yine 30 dolarlık fiyatıyla yayınlanacak. Luca'nın ise 18 Haziran'da herhangi bir ekstra ücret ödemeden izlenebileceği belirtildi.

    Disney Plus henüz ülkemizde yayın hizmetine başlamadığını için bizler tüm bu filmleri yalnızca sinemalarda izleyebileceğiz. Disney'in belirttiği tarihlerde filmlerin Türkiye'de vizyona girmesi bekleniyor. Ülkemizde sinemaların 1 Nisan'da tekrar seyirci ağırlamaya başlayacağı açıklanmıştı. 

    Black Widow'un doğrudan Disney+'ta yayınlanması Marvel için bir ilk olacak. Disney, beyaz perdedeki en büyük markası olan Marvel filmlerinin sinemalara özel kalmasını istiyordu. Ancak bitmek bilmeyen pandemi dönemi nedeniyle sektörün geleceğinin iyice belirsizleşmesi ve Disney+'ın yakaladığı büyük başarı nedeniyle artık beklenmedik kararlar alınmaya başlıyor.

    Bu yıl yayınlanması beklenen diğer Marvel filmleri Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ve The Eternals'ın nasıl yayınlanacağı konusunda şu an için herhangi bir açıklama yapılmadı. Black Widow'un başarısına göre bu filmler için de yeni kararlar çıkabilir. Shang-Chi'nin Eylül ayında The Eternals'ın ise Kasım ayında yayınlanması planlanıyor.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 2 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    John Wick 4 ve John Wick 5 için beklenmedik senarist değişikliği
    3 sa.
    Godzilla vs. Kong'tan 'spoiler içeren' son fragman yayınlandı
    10 sa.
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. Apple Glass, sanal 3D nesneler oluşturmak için hologram teknolojisi kullanabilir 1 sa. Samsung Galaxy Note bitiyor mu ? | Nihayet sessizlik bozuldu 2 sa. Dimensity 700'den güç alan Vivo Y72 5G piyasaya sürüldü 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Black Widow doğrudan Disney Plus'a geliyor: İşte yayın tarihi Sonraki Yarış oyunu Project Cars GO, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı 3 sa. John Wick 4 ve John Wick 5 için beklenmedik senarist değişikliği 3 sa. Snapdragon 860'ın teknik detayları yayınlandı: Uygun fiyatlı amiral gemisi telefonlar için 4 sa. Yeni Hyundai Bayon'un Avrupa fiyatı belli oldu 4 sa. Amazon Bahar Fırsatları'nda günün öne çıkan indirimleri - 23 Mart 4 sa. BluTV'nin yeni yerli dizisi Yeşilçam'ın yayın tarihi açıklandı 5 sa. Yeni Nissan Z, tanıtım öncesi sızıntı görsellerle ortaya çıktı 5 sa. OnePlus ilk akıllı saatini gururla sunar 5 sa. Apple katlanabilir iPhone için karmaşık menteşe sistemi planlıyor 5 sa. OnePlus 9R tanıtıldı: Uygun fiyatlı amiral gemisi 5 sa. OnePlus 9 ve 9 Pro tanıtıldı: Snapdragon 888 işlemci, Hasselblad kamera, 120Hz ekran 6 sa. realme C25 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 sa. Milli Eğitim Bakanı: "EBA kalıcı olacak" 6 sa. Xbox Game Pass için büyük iddia! Ubisoft+ da Game Pass'e eklenebilir 7 sa. iPhone 13 de satış rekorları kırabilir 7 sa. Apple ve araç üreticilerine kötü haber: Renesas yonga tesislerinde yangın 8 sa. Resmi Gazete’ye anında bildirim özelliği eklendi 8 sa. letgo'dan ikinci el araç alım satımına yönelik yeni hizmet: letgo oto+ 9 sa. Yeni Switch modeli DLSS teknolojisine, daha hızlı CPU'ya ve daha fazla belleğe sahip olacak 9 sa. Xbox'ta Capcom indirimleri başladı: %60'a varan fırsatlar Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız