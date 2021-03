Black Widow doğrudan Disney Plus'a geliyor: İşte yayın tarihi

Tam Boyutta Gör

Disney bugün sürpriz bir duyuru gerçekleştirerek yeni Marvel filmi Black Widow'un doğrudan Disney Plus'a geleceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Black Widow 9 Temmuz'da sinemalarda ve Disney Plus üzerinde aynı anda yayınlanacak. Disney Plus'ta izlemek isteyenlerin 30 dolar ekstra ücret ödemesi gerekecek.

Disney ayrıca bu yılın bir diğer büyük filmi Cruella ve yeni Pixar animasyonu Luca'nın da doğrudan Disney Plus'a geleceğini duyurdu. Emma Stone'lu Cruella filmi 28 Mayıs'ta yine 30 dolarlık fiyatıyla yayınlanacak. Luca'nın ise 18 Haziran'da herhangi bir ekstra ücret ödemeden izlenebileceği belirtildi.

Disney Plus henüz ülkemizde yayın hizmetine başlamadığını için bizler tüm bu filmleri yalnızca sinemalarda izleyebileceğiz. Disney'in belirttiği tarihlerde filmlerin Türkiye'de vizyona girmesi bekleniyor. Ülkemizde sinemaların 1 Nisan'da tekrar seyirci ağırlamaya başlayacağı açıklanmıştı.

Black Widow'un doğrudan Disney+'ta yayınlanması Marvel için bir ilk olacak. Disney, beyaz perdedeki en büyük markası olan Marvel filmlerinin sinemalara özel kalmasını istiyordu. Ancak bitmek bilmeyen pandemi dönemi nedeniyle sektörün geleceğinin iyice belirsizleşmesi ve Disney+'ın yakaladığı büyük başarı nedeniyle artık beklenmedik kararlar alınmaya başlıyor.

Bu yıl yayınlanması beklenen diğer Marvel filmleri Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ve The Eternals'ın nasıl yayınlanacağı konusunda şu an için herhangi bir açıklama yapılmadı. Black Widow'un başarısına göre bu filmler için de yeni kararlar çıkabilir. Shang-Chi'nin Eylül ayında The Eternals'ın ise Kasım ayında yayınlanması planlanıyor.

