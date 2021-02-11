Disney, Buz Devri animasyonunu yapan Blue Sky Stüdyosu'nu kapatıyor

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Bildiğiniz gibi Disney geçtiğimiz yıllarda 20th Century Fox'u satın aldı ve Fox'a ait tüm yapımlar temelde Disney'e bağlı konuma geldi. 20th Century Fox'un animasyon stüdyolarından biri olan Blue Sky Stüdyosu da haliyle Disney'e bağlı bir stüdyo oldu. Ne yazık ki bu stüdyo kapatılıyor.

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Blue Sky Stüdyosu en çok, başarılı animasyon film serisi Buz Devri ile biliniyor. Buz Devri dışında Rio, Ajanlar İş Başında ve Robotlar serileri ile de tanınan stüdyo ne yazık ki salgının getirdiği ekonomik zorluklar sebebiyle kapatılmak zorunda kaldı. Bu kapatılma sonrasında yaklaşık 450 kişinin işsiz kalacağı açıklandı.

Ancak Deadline'ın haberine göre Disney, işsiz kalacak olan 450 kişiye şirketin içerisinde başka bölümlerde iş bulacak. Umuyoruz Deadline'ın haberi doğrudur.

Bu kapanmanın ardından da stüdyonun geliştirme aşamasında olan Nimona animasyonu da iptal edildi. Ancak stüdyonun sahibi olduğu Buz Devri gibi markaların bittiği anlamına gelmiyor bu. Hakları hala Disney'in elinde olduğu için yeni projeler görebiliriz ki zaten şu anda Disney Plus için bir Buz Devri dizisi geliştiriliyor.

https://www.ign.com/articles/disney-to-close-ice-age-production-company-blue-sky-studios

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