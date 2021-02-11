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    Disney, Buz Devri animasyonunu yapan Blue Sky Stüdyosu'nu kapatıyor

    20th Century Fox'a bağlı olan animasyon stüdyosu Blue Sky Stüdyosu Disney tarafından kapatılıyor. 450 kişinini işsiz kalması bekleniyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    11 Şubat 2021, 00:30 (Güncellendi, 1 hf.)
    3,4b
    1
    17
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    10

    Disney, Buz Devri animasyonunu yapan Blue Sky Stüdyosu'nu kapatıyor
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    Bildiğiniz gibi Disney geçtiğimiz yıllarda 20th Century Fox'u satın aldı ve Fox'a ait tüm yapımlar temelde Disney'e bağlı konuma geldi. 20th Century Fox'un animasyon stüdyolarından biri olan Blue Sky Stüdyosu da haliyle Disney'e bağlı bir stüdyo oldu. Ne yazık ki bu stüdyo kapatılıyor.

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    Blue Sky Stüdyosu en çok, başarılı animasyon film serisi Buz Devri ile biliniyor. Buz Devri dışında Rio, Ajanlar İş Başında ve Robotlar serileri ile de tanınan stüdyo ne yazık ki salgının getirdiği ekonomik zorluklar sebebiyle kapatılmak zorunda kaldı. Bu kapatılma sonrasında yaklaşık 450 kişinin işsiz kalacağı açıklandı.

    Ancak Deadline'ın haberine göre Disney, işsiz kalacak olan 450 kişiye şirketin içerisinde başka bölümlerde iş bulacak. Umuyoruz Deadline'ın haberi doğrudur. 

    Bu kapanmanın ardından da stüdyonun geliştirme aşamasında olan Nimona animasyonu da iptal edildi. Ancak stüdyonun sahibi olduğu Buz Devri gibi markaların bittiği anlamına gelmiyor bu. Hakları hala Disney'in elinde olduğu için yeni projeler görebiliriz ki zaten şu anda Disney Plus için bir Buz Devri dizisi geliştiriliyor.



    https://www.ign.com/articles/disney-to-close-ice-age-production-company-blue-sky-studios Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Liquist 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Hanım hanım onlar benim hatıralarım.
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    CaptainErturan (Tobey Maguire) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Muhteşem seriydi. Yaşım 22 olmasına rağmen geçen sene bütün seriyi baştan izledim ve halen keyif veriyor.
    2 Yanıt Yanıtla +9
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yapma be buz devri şimdi gösterilmeyecek mi
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    EminnUlucay 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    5 sene sonra açar izlerim muhteşem seriydi
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    Gargagar 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Efsaneye veda.
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    RaiTrQ (Emir Mutlu) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    450 kişiye yine kendi içinde iş bulacağıma stüdyoyu açık tutsana. Her marvel filminde milyar dolarlar kaldıran foxa trilyonlar döken disneye 450 kişi mi battı. Yazık olmuş valla genç yaşlı çok severek izlenen bir seriydi. Sid gibi tatlı çirkin karakter zor gelir umarım devam ederse kendi stüdyoları kaliteyi bozmaz
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    netflix :)
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    N nuksws_99 (dasasd ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    disney = EA. Kocaman red alert i bitirdiler.
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    A AKTeknisyen (Hamza yok) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Buzullar altında kalasın disney....
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    yarimpower (Özkan DURMUŞOĞLU) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Kimin nesli tükeniyorsa el çırpsın...
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    monacomen 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yine bir büyük balığın küçük balığı yeme hadisesi. Blue Sky, Disney animasyonlarına alternatif yeni ve farklı bir animasyon dili ve tarzı yarattı ve bu da çok sevildi. Çok seslilik ve değişiklik güzeldir. Ama Disney gibi dev bir animasyon ağırlıklı bir firma kendisine alternatif filmler üreten ve bir zamanlar kendine rakip bir animasyon stüdyosunu ya kapatacak yada ileride yaşanacak uyumsuzluk sorunları ile boğuşacaktır. Birincisi daha işine gelmiş . Şimdi bu 450 kişi Disney'e uyumlu animasyonlar yaparak firma içinde kalırken farklı düşünenler ayrılıp yeni yollar aramak zorunda kalacak. Disney gibi dev bir firmanın 450 kişiye iş imkanı sunamayacağını düşünmek saflık olur. Hele ki bu adamlar dünyanın en iyi animasyon sanatçıları, yazar ve çizerleri ise kaybetmek istemeyecektir. Ayrılanları da yaşatmak istemez, böl parçala ve yönet ile ilerleyecekleri kesin. Bir iki seriyi devam ettirme adına ekibin bir kısmını elinde tutacağı da kesin..
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    hanıncipsi 6 gün ( Mesaj Silindi )
    :((
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    3396 kez okundu.
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    Disney, buz devri ve
    4 etiket daha blue sky kapatıldı fox Bilim ve Teknoloji
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