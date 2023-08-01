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    Disney baskılara boyun eğdi: Atatürk dizisi FOX’ta yayınlanacak

    Disney Plus tarafından orijinal dizi olarak hazırlanan Atatürk dizisinin iptali için Ermeniler yoğun baskı yapmıştı. Atatürk dizisinin Disney Plus yerine FOX TV'de yayınlanmasına karar verildi.
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    Disney baskılara boyun eğdi: Atatürk dizisi FOX’ta yayınlanacak Tam Boyutta Gör
    ABD dışındaki tüm ülkelerde yerel projeleri iptal eden Disney Plus’ın merakla beklenen Atatürk dizisi hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ermenilerin, Atatürk dizisinin iptal edilmesi için Disney’e yoğun baskı uyguluyor. Disney, Temmuz ayının başında bu baskılara yanıt olarak bir açıklama yayınlamış ve Atatürk dizisinin Disney Plus’ta yayınlanacağını duyurmuştu.

    Atatürk dizisi 29 Ekim'de Fox TV'de yayınlanacak

    Disney Plus’a yakınlığı ile bilinen ve bugüne kadar platformdaki pek çok gelişmeyi önceden duyuran Birsen Altuntaş, Atatürk dizisinin mülkiyet haklarının The Walt Disney Company çatısı altında faaliyet gösteren FOX TV’ye verildiğini açıkladı. Atatürk dizisi 29 Ekim’de FOX TV’de yayınlanacak.

    Ayrıca dizinin özel bir kurguyla sinema filmine dönüştürüleceği ve Türkiye’de vizyona gireceği belirtiliyor. Sinema filmi için vizyon tarihi henüz belirlenmedi. Dizinin metaverse evrenine taşınması ve metaverse’de gösteriminin yapılacağı da ifade ediliyor.

    Disney’in bu hamlesinin Ermenilerin baskısıyla ilgili olup olmadığı bilinmiyor. Ancak çeşitli Ermeni topluluklar bu kararı zafer olarak kutlamaya başladı. Disney Plus Türkiye'den en son 2 Temmuz 2023 tarihinde resmi açıklama yapılmış ve "Orijinal dizi Atatürk çok yakında, Cumhuriyetimizin 100. yılında yayında." ifadelerine yer verilmişti. Dizinin FOX TV'ye taşınması hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.

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    Atatürk dizisi, disney plus ve
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