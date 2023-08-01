Disney baskılara boyun eğdi: Atatürk dizisi FOX’ta yayınlanacak

Atatürk dizisi 29 Ekim'de Fox TV'de yayınlanacak
Disney Plus’a yakınlığı ile bilinen ve bugüne kadar platformdaki pek çok gelişmeyi önceden duyuran Birsen Altuntaş, Atatürk dizisinin mülkiyet haklarının The Walt Disney Company çatısı altında faaliyet gösteren FOX TV’ye verildiğini açıkladı. Atatürk dizisi 29 Ekim’de FOX TV’de yayınlanacak.
Ayrıca dizinin özel bir kurguyla sinema filmine dönüştürüleceği ve Türkiye’de vizyona gireceği belirtiliyor. Sinema filmi için vizyon tarihi henüz belirlenmedi. Dizinin metaverse evrenine taşınması ve metaverse’de gösteriminin yapılacağı da ifade ediliyor.
Disney’in bu hamlesinin Ermenilerin baskısıyla ilgili olup olmadığı bilinmiyor. Ancak çeşitli Ermeni topluluklar bu kararı zafer olarak kutlamaya başladı. Disney Plus Türkiye'den en son 2 Temmuz 2023 tarihinde resmi açıklama yapılmış ve "Orijinal dizi Atatürk çok yakında, Cumhuriyetimizin 100. yılında yayında." ifadelerine yer verilmişti. Dizinin FOX TV'ye taşınması hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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