Disney hacklendi; Yeni projelerden materyaller sızabilir

Nullbulge'un ele geçirdiğini iddia ettiği bu 1 TB verinin içinde neler olduğu tam olarak bilinmiyor. Ancak henüz yayınlanmamış film ve dizilerden materyaller barındırabileceği düşünülüyor. Öte yandan şirketin henüz duyurmadığı projeleri hakkında önemli detayların da bu sızıntıyla açığa çıkmış olabileceği söyleniyor.
Disney'in İç Yazışmaları İnternete Sızdırılabilir
Disney için en kötü senaryo Deadpool & Wolverine gibi heyecanla beklenen filmlerin vizyona girmeden önce internete sızdırılması olur. Ancak bu noktada bu büyüklükte bir sızıntı ufukta görünmüyor. Ancak çeşitli projeler için hazırlanan fragmanlar ve afişler gibi tanıtım materyallerlnin bu verilerin içinde yer aldığı düşünülüyor. Bu da Disney'in planlarını sekteye uğratmak için yeterli olacaktır.
Öte yandan ele geçirilen bu veriler arasında Disney'in iç yazışmalarının da olduğu söyleniyor ki bu da şirketin başına bela açabilir. Daha önce Sony benzer bir sızıntı yaşamış, o dönem ortaya çıkan e-postalar Sony yönetiminden pek çok ismi zor durumda bırakmıştı. Yakın bir gelecekte bir benzerinin Disney'de yaşandığına şahit olabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.