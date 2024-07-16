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    Disney hacklendi; Yeni projelerden materyaller sızabilir

    Nullbulge adlı hacker grubu, Disney'i hacklediklerini ve 1 TB'tan fazla veri ele geçirdiklerini iddia ediyor. Eğer iddialar doğruysa Disney'in gelecek projelerinden materyaller internete sızabilir.
    Disney hacklendi; 1 TB veri çalındı Tam Boyutta Gör
    Inside Out 2 ve Deadpool & Wolverine ile bir süredir devam eden kötü gidişatını tersine çevirmek üzere olan Disney, tam da rahata kavuşacağı bu dönemde başını epey ağrıtabilecek bir sızıntıyla karşı karşıya. Şirket henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapmamış olsa da birden fazla kaynak Disney'in bu hafta hacklendiğini ve hackerların 1 TB'tan fazla veriyi ele geçirdiğini söylüyor.

    Nullbulge'un ele geçirdiğini iddia ettiği bu 1 TB verinin içinde neler olduğu tam olarak bilinmiyor. Ancak henüz yayınlanmamış film ve dizilerden materyaller barındırabileceği düşünülüyor. Öte yandan şirketin henüz duyurmadığı projeleri hakkında önemli detayların da bu sızıntıyla açığa çıkmış olabileceği söyleniyor.

    Disney'in İç Yazışmaları İnternete Sızdırılabilir

    Disney için en kötü senaryo Deadpool & Wolverine gibi heyecanla beklenen filmlerin vizyona girmeden önce internete sızdırılması olur. Ancak bu noktada bu büyüklükte bir sızıntı ufukta görünmüyor. Ancak çeşitli projeler için hazırlanan fragmanlar ve afişler gibi tanıtım materyallerlnin bu verilerin içinde yer aldığı düşünülüyor. Bu da Disney'in planlarını sekteye uğratmak için yeterli olacaktır.

    Öte yandan ele geçirilen bu veriler arasında Disney'in iç yazışmalarının da olduğu söyleniyor ki bu da şirketin başına bela açabilir. Daha önce Sony benzer bir sızıntı yaşamış, o dönem ortaya çıkan e-postalar Sony yönetiminden pek çok ismi zor durumda bırakmıştı. Yakın bir gelecekte bir benzerinin Disney'de yaşandığına şahit olabiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 5 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 5 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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