Disney hacklendi; Yeni projelerden materyaller sızabilir

Tam Boyutta Gör Inside Out 2 ve Deadpool & Wolverine ile bir süredir devam eden kötü gidişatını tersine çevirmek üzere olan Disney, tam da rahata kavuşacağı bu dönemde başını epey ağrıtabilecek bir sızıntıyla karşı karşıya. Şirket henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapmamış olsa da birden fazla kaynak Disney'in bu hafta hacklendiğini ve hackerların 1 TB'tan fazla veriyi ele geçirdiğini söylüyor.

Nullbulge'un ele geçirdiğini iddia ettiği bu 1 TB verinin içinde neler olduğu tam olarak bilinmiyor. Ancak henüz yayınlanmamış film ve dizilerden materyaller barındırabileceği düşünülüyor. Öte yandan şirketin henüz duyurmadığı projeleri hakkında önemli detayların da bu sızıntıyla açığa çıkmış olabileceği söyleniyor.

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Disney'in İç Yazışmaları İnternete Sızdırılabilir

Disney için en kötü senaryo Deadpool & Wolverine gibi heyecanla beklenen filmlerin vizyona girmeden önce internete sızdırılması olur. Ancak bu noktada bu büyüklükte bir sızıntı ufukta görünmüyor. Ancak çeşitli projeler için hazırlanan fragmanlar ve afişler gibi tanıtım materyallerlnin bu verilerin içinde yer aldığı düşünülüyor. Bu da Disney'in planlarını sekteye uğratmak için yeterli olacaktır.

Öte yandan ele geçirilen bu veriler arasında Disney'in iç yazışmalarının da olduğu söyleniyor ki bu da şirketin başına bela açabilir. Daha önce Sony benzer bir sızıntı yaşamış, o dönem ortaya çıkan e-postalar Sony yönetiminden pek çok ismi zor durumda bırakmıştı. Yakın bir gelecekte bir benzerinin Disney'de yaşandığına şahit olabiliriz.

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