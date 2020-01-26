Disney'in satın aldığı 20th Century Fox'un ismi ve logosu değişti

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20th Century Fox'un yeni sahibi olan Disney, şirket üzerindeki etkisini artık yavaş yavaş hissettirmeye başlıyor. Disney'in aldığı yeni bir karara göre stüdyo isimlerinden 'Fox' kısmı tamamıyla kaldırılacak.

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20th Century Fox'un yeni isminin 20th Century Studios olacağı duyuruldu. Düşük bütçeli bağımsız filmler yapan Fox Searchlight'ın ismi ise Searchlight Studios olmuş. Yani sinema tarihinin en büyük isimlerinden olan 'Fox' artık resmen tarihin tozlu sayfalarına karıştı diyebiliriz.

Disney ayrıca 20th Century Studios'un yeni logosunu da şimdiden hazırlamış durumda. Fox kısmının kaldırılması dışında genel anlamıyla pek bir değişiklik yapılmadığı görüyoruz.

Disney, 20th Century Studios ismi altında yeni filmler yapmaya devam edecek. Geçtiğimiz yıl vizyona giren Ford v. Ferrari, Ready or Not, Ad Astra gibi Fox filmleri; Disney satın alımından önce zaten onaylanan filmlerdi. Yani Disney'in etkisi henüz beyaz perdeye yansımış değil. Disney altındaki Fox'un önümüzdeki yıllarda nasıl filmlerle karşımıza çıkacağı şu anda büyük bir merak konusu. Umuyoruz 20th Century Stüdyoları, orijinal yapımlarıyla beyaz perdeye renklilik katmaya devam edebilir.

Disney, Fox'u geçtiğimiz yıl tam 71,3 milyar dolar karşılığında bünyesine katmıştı.

https://comicbook.com/marvel/2020/01/26/disney-reveals-new-logo-for-20th-century-studios/

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