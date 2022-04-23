Disney+'ın Türk dizisi, Netflix'in abone kaybı ve haftalık film/dizi önerileri | SinemaHaber

SinemaHaber isimli yeni serimizle bu hafta da karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan sinema haberlerini ve son dönemde izlenebilecek yapımları konuşuyoruz.

Erşan Kuneri yayın tarihi, Spider-Man 4 söylentisi ve öneriler 1 hf. önce eklendi

Bu haftaki ana konumuz Disney Plus'ın ilk yerli dizisi Kaçış. Diğer konularımız arasında ise Spider-Man animasyonu, Fast X, Netflix'in abone kaybı ve daha fazlası yer alıyor. Her zaman olduğu gibi videonun sonunda önerilerimizi de yapıyoruz.

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