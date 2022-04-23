Disney+'ın Türk dizisi, Netflix'in abone kaybı ve haftalık film/dizi önerileri | SinemaHaber

SinemaHaber isimli yeni serimizle bu hafta da karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan sinema haberlerini ve son dönemde izlenebilecek yapımları konuşuyoruz.
Bu haftaki ana konumuz Disney Plus'ın ilk yerli dizisi Kaçış. Diğer konularımız arasında ise Spider-Man animasyonu, Fast X, Netflix'in abone kaybı ve daha fazlası yer alıyor. Her zaman olduğu gibi videonun sonunda önerilerimizi de yapıyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum
peki yenilebiliyomu . [resim]
Yanlis gelmissin hocam
hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)