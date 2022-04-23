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    Disney+'ın Türk dizisi, Netflix'in abone kaybı ve haftalık film/dizi önerileri | SinemaHaber

    SinemaHaber programımının bu haftaki bölümünde Disney Plus'ın Türk dizisi Kaçış ana konumuz. Ayrıca Netflix'in abone kaybı, Spider-Man animasyonu da konularımız arasında.
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    SinemaHaber isimli yeni serimizle bu hafta da karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan sinema haberlerini ve son dönemde izlenebilecek yapımları konuşuyoruz.

    Bu haftaki ana konumuz Disney Plus'ın ilk yerli dizisi Kaçış. Diğer konularımız arasında ise Spider-Man animasyonu, Fast X, Netflix'in abone kaybı ve daha fazlası yer alıyor. Her zaman olduğu gibi videonun sonunda önerilerimizi de yapıyoruz.

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    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    marto1 4 saat önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 1 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 1 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 1 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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