Erşan Kuneri yayın tarihi, Spider-Man 4 söylentisi ve film/dizi önerileri | SinemaHaber

SinemaHaber isimli yeni serimizle bu hafta da karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan sinema haberlerini ve son dönemde izlenebilecek yapımları konuşuyoruz.

CD Projekt'in 2022 planları açıklandı 4 sa. önce eklendi

Bu haftaki bölümde ana konumuz Cem Yılmaz'ın Netflix dizisi Erşan Kuneri'nin yayın tarihi, Netflix'e gelen yeni özellik, Spider-Man 4 söylentisi ve daha fazlası yer alıyor. Her zaman olduğu gibi haftalık öneriler de devam ediyor.

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Erşan Kuneri yayın tarihi, Spider-Man 4 söylentisi ve öneriler