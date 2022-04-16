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    Erşan Kuneri yayın tarihi, Spider-Man 4 söylentisi ve film/dizi önerileri | SinemaHaber

    Sinema haberlerini konuştuğumuz SinemaHaber programımıın bu haftaki bölümünde Erşan Kuneri dizisinin yayın tarihi, Spider-Man 4 söylentisi, Netflix'e gelen yeni özellik ve daha fazlası bulunuyor.
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    SinemaHaber isimli yeni serimizle bu hafta da karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan sinema haberlerini ve son dönemde izlenebilecek yapımları konuşuyoruz.

    Bu haftaki bölümde ana konumuz Cem Yılmaz'ın Netflix dizisi Erşan Kuneri'nin yayın tarihi, Netflix'e gelen yeni özellik, Spider-Man 4 söylentisi ve daha fazlası yer alıyor. Her zaman olduğu gibi haftalık öneriler de devam ediyor.

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    Türkiye'yi Ay'a taşıyacak: Milli Hibrit İtki Sistemi

    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 18 saat önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 2 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 2 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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