Erşan Kuneri yayın tarihi, Spider-Man 4 söylentisi ve film/dizi önerileri | SinemaHaber

SinemaHaber isimli yeni serimizle bu hafta da karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan sinema haberlerini ve son dönemde izlenebilecek yapımları konuşuyoruz.
Bu haftaki bölümde ana konumuz Cem Yılmaz'ın Netflix dizisi Erşan Kuneri'nin yayın tarihi, Netflix'e gelen yeni özellik, Spider-Man 4 söylentisi ve daha fazlası yer alıyor. Her zaman olduğu gibi haftalık öneriler de devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.
ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler